Kaiserslautern – Mit dem weltbekannten Pianisten Joseph Moog am Klavier, lädt die Fruchthalle zum ersten Kammerkonzert der Saison am Donnerstag, 01. Oktober, 20:00 Uhr, ein.

Der Pianist Joseph Moog bietet im ersten Kammerkonzert der neuen Saison einen ganz besonderen Klavierabend zum Beethoven-Jahr. In der Fruchthalle präsentiert er ein ausgesuchtes Programm, mit Liszt´s spektakulärer Transkription der berühmten „Pastoral-Symphonie“, der g-moll-Fantasie und der Sonate „Les Adieux“.

Für den Grammy 2016 nominiert und ausgezeichnet mit bedeutenden Preisen wie dem Grammophone Classical Music Award 2015, dem International Classical Music Award 2014 als „Instrumentalist des Jahres“ und 2012, besitzt Joseph Moog die seltene Gabe, exquisite Virtuosität mit einer ausdrucksstarken, tiefgründigen und intelligenten Musikalität zu verbinden. Als Meister des gängigen und ebenso des seltenen oder in Vergessenheit geratenen Repertoires hat sich der noch junge, in Ludwigshafen geborene Interpret bereits weltweit einen Namen auf den ganz großen Konzertpodien und Festivals gemacht, unter anderem in New York, Miami, Washington, Tokyo, Hongkong, Singapur, St. Petersburg, Moskau, Amsterdam.

Das Konzert findet mit Pause statt, auch die Abendkasse wird geöffnet. Karten von 26,50 bis 10,50 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstr. 14, Tel. 0631 365-2316; im Pop Shop Kaiserslautern, Tel. 0631 64725; Thalia Ticketservice, Tel. 0631 36219-814 und bei allen weiteren VVK-Stellen (Ticket-Hotline: 01806-57 00 00), im Internet unter www.eventim.de und von zuhause aus mit „ticketdirect“ über www.eventim.de. Auch telefonische Bestellungen sind möglich. Die Karten gehen Ihnen dann per Post zu.