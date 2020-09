Schon im Jahr 2012 wollte die deutsche Bundesregierung vor dem Europäischen Gerichtshof ein komplettes Online-Casino Verbot genehmigt wissen, was ihr allerdings nicht gelang.

Begründung für die Bundesregierung war, dass die Spielsucht einfach zu gefährlich sei, als es ordnungsgemäß regulieren zu können. Doch der Europäische Gerichtshof empfand auch im Hinblick der finanziell lukrativen Einnahmen, wie die maltesische und britische Glücksspiellizenz beweisen, dass eine Lizenz der deutschen Regierung guttun würde sowie eine allgemein bessere Regulierung.

Gesagt und getan, denn es entstand die vorübergehende Glücksspiellizenz aus Schleswig-Holstein, welche bis heute in kurzer Zeit zu den besten weltweit gehört. Doch ab 2021 möchte die Regierung die Online Spielbanken nun schärfer regulieren, was auch gegen Spielsucht vorbeugen soll. Doch inwieweit kann das überhaupt der Fall sein?

Kann die Spielsucht durch eine verbesserte Regulierung wirklich eingedämmt werden?

Einem kompletten Verbot von Online-Casinos wird der Europäische Gerichtshof nicht zustimmen, was dazu führt, dass die deutsche Bundesregierung natürlich nachjustieren muss. Denn ihre bisherige Glücksspiellizenz war nur für den Übergang geeignet, und deswegen sind neue Regulierungen geplant. Alles natürlich zum Schutze vor einer drohenden Spielsucht aber ist dieses Ziel als realistisch einzustufen?

Es ist durchaus möglich, ein wenig mit strengerer Hand zu regulieren, was allerdings schon mit Besitz der Glücksspiellizenz aus Schleswig-Holstein sichergestellt war. Denn die Regulierung des deutschen Staats war sicher, aber auch die Sicherheit für den Casinospieler war gegeben. Trotzdem möchte die Regierung in Deutschland noch ein wenig strenger an die einzahlbaren Limits gehen, um Spielsüchtigen unter die Arme zu greifen und all jenen, die möglicherweise im Begriff sind, spielsüchtig zu werden. Das Konzept für die neue Regulierung ist noch nicht hieb- und stichfest, aber soll u.a. folgende Änderungen zur besseren Regulierung beinhalten:

Einzahlungslimits pro Monat sollen streng reguliert werden

Seitenübergreifend soll das Einzahlungslimit gelten

Einheitliches Vorgehen der Bundesländer erwünscht

Auch bisher illegalen Casinos (gemeint sind all jene, ohne Glücksspiellizenz aus Deutschland) soll eine Lizenz angeboten werden

Möglicherweise soll auch die maximal mögliche Wochenzeit pro Spieler im Casino reguliert werden, um Suchtpotenzial zu nehmen

Das sind nur Teile der neu geplanten Regulierung, die möglicherweise bald in Kraft tritt. Sie sind sicherlich eine Hilfe, schränken aber auch all jene ein, die gerne hohe Einsätze zocken wollen und es sich finanziell leisten können. Diese Spieler blicken der geplanten Regulierung also verständlicherweise skeptisch entgegen.

Seriöse und legale Casinos sind jetzt schon problemlos zu finden

Im Online Casino Test von Casibella ist eines deutlich geworden: Schon jetzt ist es möglich, ohne Probleme in seriösen Casinos zu spielen, welche auch in Deutschland als legal gelten. Ohnehin ist die europäische Lizenz immer eine der sichersten Glücksspiellizenzen, da sie EU reguliert ist, was auch die Grauzone für die deutsche Bundesregierung umso deutlicher macht. Darüber hinaus ist es natürlich toll zu wissen, dass eine Seite mit unglaublichen Erfahrungen im Umgang mit den vielen Online-Casinos punkten kann, um so sofort deutlich zu machen, welches Casino online besucht werden kann und unbedingt sollte. In den jeweiligen Testberichten werden Thematiken wie Lizenz, Kundenservice, Auswahl an Spiele, Willkommensboni und Aktionen sowie viele weitere Erfahrungen aufgeführt, die bei der Suche nach einem seriösen Casino natürlich stets behilflich sind.

Ob die deutsche Bundesregierung mit ihren neuen Regulierungsplänen gut aufgestellt ist, um die Spielsucht zu vermeiden? Es ist sicherlich ein guter und zufriedenstellender Anfang, aber dafür gleich jeden Zocker unter Aufsicht stellen, geringe Limits für Highroller zu verhindern – das ist in den Augen vieler Spieler nicht fair.

Trotzdem dürften Casinospieler froh sein zu erfahren, dass es endlich möglich ist, legal und ohne irgendwelche Grauzonen in zahlreichen Casinos zu spielen. Möglicherweise ist dies also der erste Schritt in die richtige Richtung, um als Casinospieler nicht ständig als „schwarzes Schaf“ dargestellt zu werden, sondern tatsächlich als Individuum mit freier Entscheidungskraft und auch Entscheidung über die eigenen finanziellen Ausgaben gesehen zu werden. Doch gegen die drohende Spielsucht bei affinen Menschen muss dennoch etwas gemacht wird. Es wird wohl aber auch bei den neu geplanten Regulierungen seitens der Bundesregierung Befürworter und Ablehner geben.