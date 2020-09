Deidesheim: Le Petit Hof-Weinfest vom 24. bis 26. September 2020

Deidesheim – In Zeiten von Corona muss man sich neu erfinden und manchmal neue Wege gehen und Konzepte neu erfinden. Nachdem Corona die ganze Welt in Atem hält und Veranstaltungen sehr schwer werden lassen, hat sich der Veranstalter (MK Concept | Marketing & Event) Gedanken gemacht und lädt zum LE PETIT HOF-WEINFEST in das Weingut Menger-Krug in Deidesheim ein.

Vom 24. bis 26. September 2020 dreht sich hier alles um gute Weine, Musik und Essen.

Willkommen im Sekt- und Weingut Menger-Krug in Deidesheim.

„Genießen Sie 3 herrliche Spätsommerabende auf dem wunderschönen Gelände der Villa im Paradies. Musikalisch haben wir ein paar Schmankerl im Gepäck und werden Sie verwöhnen. Tolle Musik von unseren DJs und Live Acts.“

CORONA-RICHTLINIEN

In Rheinland Pfalz sind Events unter gewissen Corona-Schutzauflagen wieder möglich. Daher möchte der Veranstalter alle Gäste dringend darauf hinweisen, den online Kartenvorverkauf zu nutzen. Ihre Daten werden unter Berücksichtigung aller Auflagen und unter DSGVO-Richtlinien 4 Wochen aufgehoben und dann gelöscht.

Das Tragen von Mund- und Nasenmasken ist nur beim Anstehen und bei den WC-Anlagen notwendig.

Bestuhlung & Tischreservierungen:

Es werden auf dem Weingut diverse Bestuhlungsarten (Sitzplätze und Stehtische) mit einem Mindestabstand von 1,5m und mehr aufgestellt, die über das Ticketingsystem gekauft werden kann. Stehtische haben einen Abstand von ca. 2,5 bis 3 m.

Sie können wählen, ob Sie einen TISCH MIT SITZPLATZ oder einen STEHTISCH haben möchten.

STEHTISCH: Sollten Sie mehr als 6 Personen sein, dann buchen bitte 2 Stehtische nebeneinander. Diese können dann zu einem Tisch verbunden werden (denn es gilt: max 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten). Stehtische sind im Ticketingsystem mit einem „S“ gekennzeichnet.

TISCH MIT STUHL / BIERTISCHGARNITUR: es gibt 4er, 6er, 8er und 10er Tische. Bitte wählen Sie die Tickets und Plätze entsprechend aus.

Sie können die Tickets auch anhand des Plans aussuchen. Hierzu klicken Sie bitte ‚AUF PLAN KAUFEN‘ und suchen sich dann Ihren Tisch aus. Einfach auf die freien Plätze klicken (Stehtische in BLAU, Sitzplätze in GRÜN) und den Buchungsprozess ausführen.

Sollten Sie eine Gruppe sein, die an einem Tisch sitzen möchte, dann kaufen Sie bitte die Tickets für die gesamte Gruppe und nicht einzeln. Einzelbuchungen können sonst nicht zugeordnet werden und der Veranstalter weiß nicht, dass Sie zu einer Gruppe gehören. Danke

„Sollten Sie weniger Personen sein, als die angegebene Tischkapazität entspricht, werden wir die Tischverteilung so gestalten, dass noch weitere Gäste an diesem Tisch sitzen können (gemäß Richtlinie: max 10 Personen aus unterschiedlichen Haushalten).“

An einem Tisch dürfen höchstens 10 Personen aus verschiedenen Haushalten sitzen, hier muss der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden.

Sobald Sie sich vom Tisch entfernen, müssen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Am Tisch ist dies nicht notwendig.

Verhaltensregeln:

Registrierungspflicht beachten (Registrierung von Gästedaten ist Pflicht: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer werden erfasst. Aufbewahrungsfrist: 1 Monat, danach werden die Daten gelöscht.

„Bitte habt Verständnis, dass wir euch nur Einlass gewähren können, wenn wir diese Daten haben.“

Daher bitte den Vorverkauf nutzen.

Danke

Mund-Nasen-Bedeckung bitte an folgenden Orten tragen: Einlass, Getränkeausgabe und WC. Danke

Mindestabstand 1,5 m wahren

Händehygiene einhalten

Nies- und Hustenetikette wahren

Kontaktbeschränkungen beachten (siehe Hinweise vor Ort)

Abstände auch auf Wegen und im Toilettenbereich einhalten

Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten

Bei Krankheitsanzeichen auf einen Besuch verzichten

An einem Tisch dürfen höchstens 2 Haushalte oder 10 Personen aus verschiedenen Haushalten sitzen, hier muss der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden.

Der Verzehr von Speisen oder Getränken erfolgt ausschließlich an Tischen

Hinweis:

Es wird keine Tanzfläche geben. Es handelt sich nicht um eine Tanzveranstaltung.

Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist untersagt.

Schlechtwetter-Info:

Sollte es an dem Abend unmöglich sein, den Event durchzuführen, wird der Veranstalter diesen absagen. Eine Info erhalten Sie dann per Email.

Location: Weingut Menger Krug in Deidesheim

Tage: Do 24. bis Sa 26. September 2020

Start jeweils: 18:00 Uhr

Tickets: www.foreverdisco.de

Es ist dringend empfohlen den VVK zu nutzen.