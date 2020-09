Mannheim: COVID-19-Tests beim SV Waldhof – Freitags positiv, Montags negativ – wie kann das sein?

Mannheim – Am Freitag, 11.09.2020, wurden beim SV Waldhof Mannheim zwei positive COVID-19-Befunde innerhalb der Testgruppe festgestellt. Bei einer Testung drei Tage zuvor (Dienstag, 08.09.2020) waren die betreffenden Personen noch negativ getestet worden, so der SV Waldhof in einer Pressemitteilung.

Am darauf folgenden Montag, 14.09.2020, wurden die Personen wieder getestet. Diesmal war die Testung negativ. Freitag positiv, Montag negativ – wie kann das sein? Wir haben das Dezernat 3 der Stadtverwaltung Mannheim gefragt, das für Bildung, Jugend und Gesundheit zuständig ist.

Dezernat: „Aus medizinischer Sicht kein Widerspruch“

„Grundsätzlich ist es aus medizinischer Sicht möglich und nicht ungewöhnlich, dass positiv getestete Personen aufgrund geringer Werte des Virusnachweises auch einige Tage nach einem positiven Test einen negativen Befund aufweisen können.“,

so die Pressereferentin des Dezernats III. Anzumerken sei, dass „alle Fälle stets „frei von Krankheitszeichen“ waren. Das Gesundheitsamt steht in engem Kontakt mit dem Verein.“