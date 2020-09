Speyer: Wahl der Landessynode wird live im Internet übertragen

Speyer – Am Samstag, 19. September 2020, tagt die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz zum elften Mal. Die Besonderheit: Die Synode findet unter Corona-Schutzbestimmungen in der Stadthalle Speyer statt. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten ist der Zugang den Synodalen vorbehalten. Interessierte Besucherinnen und Besucher können die Tagung erstmals im Internet unter dem Link http://bit.ly/evkirchepfalzsynode (Youtube-Kanal) oder als Stream in der Speyerer Gedächtniskirche verfolgen. Dort wird die Synode auf eine Leinwand übertragen.

Die Synode ist für den 19. September einberufen worden, da die geplante Frühjahrssynode 2020 aufgrund der Corona-Einschränkungen ausgefallen war. Die Tagung beginnt um 9 Uhr mit einer Andacht von Pfarrer Christoph Krauth aus Erfenbach und der anschließenden Eröffnung durch den Synodalpräsidenten Hermann Lorenz.

Auf dem Programm der Tagung stehen – nach einem Wort des Kirchenpräsidenten im Blick auf die Corona-Pandemie und der Beschlussfassung über Kirchengesetze – vor allem drei Wahlen: Am Vormittag soll die Synode über ein zweites stellvertretendes Mitglied der Kirchenregierung entscheiden. Am Nachmittag wählen die Synodalen eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den juristischen Oberkirchenrat Dieter Lutz, der Ende 2020 in den Ruhestand geht. Danach findet die Wahl einer neuen Kirchenpräsidentin oder eines neuen Kirchenpräsidenten statt. Diese Person wird die Nachfolge des amtierenden Kirchenpräsidenten Christian Schad antreten, der Ende Februar 2021 in den Ruhestand geht.

Der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz gehören 70 Synodale an – 45 weltliche und 25 geistliche. Acht der 70 Mitglieder sind berufen, davon zwei als Jugendvertreter. Synodalpräsident ist der Kaiserslauterer Jurist Hermann Lorenz. Dem Präsidium gehören außerdem der Dekan des Kirchenbezirks An Alsenz und Lauter, Matthias Schwarz, als erster Vizepräsident und Ministerialrat Joachim Schäfer aus Carlsberg als zweiter Vizepräsident sowie Rommi Keller-Hilgert und Daniela Freyer als Beisitzerinnen an. Die Landessynode ist als kirchliche Volksvertretung die Inhaberin der Kirchengewalt. Sie trifft wesentliche Entscheidungen in den geistlichen, rechtlichen und finanziellen Bereichen der Landeskirche. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Hinweis: Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz tagt am 19. September 2020 in der Stadthalle Speyer, Obere Langgasse 33, 67346 Speyer. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln während der Corona-Pandemie ist der Zugang zur Stadthalle nur für Synodale möglich.

Die Tagung wird per Livestream ins Internet sowie auf eine Leinwand in die Speyerer Gedächtniskirche der Protestation übertragen (Martin-Luther-King-Weg 1, 67346 Speyer). Eine Mund-Nase-Bedeckung ist erforderlich. Die Kontaktdaten der Zuschauerinnen und Zuschauer müssen erhoben und für einen Monat gespeichert werden.

Aktuelle Berichte am Tag der Synode: www.evkirchepfalz.de

Livestream der Sondersynode im Internet: http://bit.ly/evkirchepfalzsynode