Groß-Gerau

Mehrere Anzeigen gegen vier junge Männer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Gleich mehrere Anzeigen haben Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf gegen 4 Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren erstattet, die am Dienstagvormittag 15.09.2020 am Walldorfer Bahnhof aufgefallen waren. Kurz nach 10 Uhr hatten sich Zeugen bei der Polizeistation gemeldet und mitgeteilt, dass sich 4 junge Männer an den Fahrradständern am Bahnhof zu schaffen machen.

Die herbeigeeilte Streife konnte 2 der 4 Männer stellen. Die anderen beiden versuchten zu flüchten, konnten aber mit Unterstützung von Mitarbeitern der Deutschen Bahn ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen verhielten sich die Vier zunehmend aggressiv gegen die Beamten, so dass es der Unterstützung weiterer Streifen bedurfte und eine Fesselung von 3 der Männer unumgänglich war.

Bei der Durchsuchung der fanden die Beamten bei einem 19-Jährigen eine kleine Menge Marihuana. Ein 20-Jähriger hatte sechs Tütchen mit verkaufsfertig abgepackten Cannabisblüten dabei. Die Drogen wurden sichergestellt. Gegen die beiden Heranwachsenden wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Zudem wurden gegen alle Anzeigen wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls erstattet. Zwei 20-Jährige und ein 26-Jähriger der Gruppe herhielten außerdem Anzeigen wegen Widerstandes.

Doppelt so schnell als erlaubt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Einen Raser konnten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Dienstagabend (15.09.2020) im Vitrolles Ring stoppen. Der Autofahrer war den Beamten bereits in der Rubensstraße aufgefallen. Als er im Vitrolles Ring in Richtung Walldorf dann mit beachtlichen 140 km/h bei erlaubten 70km/h unterwegs, kontrollierte die Streife den Fahrer. Neben einem Bußgeld und Punkten erwartet den 34-Jährigen auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Verwirrter Mann schlägt Scheibe ein

Rüsselsheim (ots) – Für Aufsehen hat verwirrter Mann am Dienstagabend 15.09.2020 in der Bahnhofstraße gesorgt. Gegen 23.30 Uhr hatte der 37-jährige mit einem Kindertretroller die Scheibe der Haustür eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Zudem soll er Anwohner beleidigt haben und auch mit dem Roller um sich geschlagen haben. Verletzt wurde hierbei niemand.

Eine herbei geeilte Streife konnte den 37-Jährigen vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste er ins Gewahrsam gebracht.

Unerlaubtes Überholen mit Folgen

Gernsheim/A67 (ots) – Aufgefallen war ein Lastwagenfahrer Zivilfahndern am Dienstagmittag 15.09.2020, da er auf der Autobahn 67 im Bereich Gernsheim trotz Überholverbotes überholte. Die Beamten stoppten daraufhin den Sattelzug. Neben dem Fahrer befanden sich noch zwei weitere Mitfahrer im Führerhaus, die augenscheinlich der Drogenszene zuzuordnen waren.

Bei ihrer Durchsuchung bestätigte sich der Verdacht. Die Beamten fanden bei beiden Männern jeweils eine kleine Menge Amphetamin. Dem nicht genug. Im Zuge der polizeilichen Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen einen der beiden ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Körperverletzung bestand.

Der 34-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Hier wird er aller Voraussicht nach die nächsten 10 Monate verbringen müssen. Außerdem wurde gegen ihn, sowie seinen 25- jährigen Freund Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Der Sattelzugfahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überholens im Überholverbot.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) Am Dienstag 15.09.2020 wurde in der Zeit von 13.30-18 Uhr in der Holbeinstraße in Mörfelden ein geparkter grauer Pkw Audi A3 beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, am geschädigten Fahrzeug wurde blauer Farbabrieb festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Darmstadt

Kriminalpolizei ermittelt nach Garagenbrand und sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat nach dem Brand einer Garage in der Nacht zum Mittwoch 16.9.2020 die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 24 Uhr hatten Zeugen die Rettungsleitstelle alarmiert, als sie die in der Rheinstraße, in Vollbrand stehende Garage bemerkten. Der durch die Flammen verursachte Schaden wird derzeit auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Berufsfeuerwehr Darmstadt löschte das Feuer. Dabei konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die Flammen das Gebäude, ein darin abgestelltes Fahrzeug sowie weitere diverse Elektrogeräte komplett zerstörten.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler des Kommissariats 10 davon aus, dass der Brand bewusst von jemanden gelegt wurde. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten Zeugen, die ab 23 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Tatortes gesehen haben. Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Meldung der Feuerwehr Darmstadt

In der Nacht zum Mittwoch 16.09.20 wurde die Feuerwehr Darmstadt zu einem Garagenbrand in der Rheinstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand die Garage in Vollbrand.

Die Brandbekämpfung wurde unverzüglich unter Atemschutz und vornahmen von mehreren Strahlrohren eingeleitet. Nach ablöschen des Brandes, fing die Batterie des E-Auto immer wieder an zu brennen. Um besser an die Batterie zukommen wurde das Auto mit einem Teleskopstapler aus der Garage gehoben. Die Batterie konnte mit einem speziellen Löschmittel für Batterien gelöscht werden.

Im Einsatz waren 18 Kräfte der Feuerwehr Darmstadt sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Zur Brandursache und Schadenshöhe können keine Aussagen getroffen werden.

Darmstadt-Dieburg

Gaststätte im Visier von Einbrechern

Griesheim (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwoch 16.9.2020 gegen 3 Uhr sein Unwesen am Stephans-Platz getrieben und sich über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zugang in die Räume einer Gaststätte verschafft. Auf der Suche nach Beute wurde der Kriminelle fündig und ließ die Kellnergeldbörse mitgehen. Weil der akustische Alarm des Lokals auslöste, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06155/83850 sachdienliche Hinweise entgegen.

Unfall mit schwer verletztem Radfahrer – Zeugen gesucht

Otzberg-Lengfeld (ots) – Am Dienstag 15.09.2020 gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen einem 44-jährigen Radfahrer aus Dieburg und einem 38-jährigem Pkw-Fahrer aus Modautal. Beide befuhren die Bundesstraße 426 von Reinheim kommend in Richtung Otzberg.

Als der Pkw-Fahrer gerade den Radfahrer überholte fuhr dieser plötzlich nach links um in einen dortigen Feldweg einzubiegen. Es kam zum Unfall.

Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden

Kreis Bergstraße

Kriminelle erbeuten 20.000 Euro mit Enkeltrick

Lampertheim (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Kriminelle bereits am Montag 07.09.2020 eine 86-jährige Seniorin aus Lampertheim um ihre Ersparnisse gebracht. Am Vormittag hatte das Telefon bei der Dame geklingelt. Am anderen Ende eine Stimme die vorgab, der in Not geratene Enkel zu sein. Weil er in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, benötige er dringend und sofort finanzielle Unterstützung.

Hierauf begab sich die 86-Jährige zur Bank, hob ihre Ersparnisse in Höhe von 20.000 Euro ab und übergab einer ihr unbekannten Person vor ihrer Wohnung, gegen 11.30 Uhr, in der Mannheimer Straße, das Geld.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06252/7060).

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei erneut und eindringlich:

Übergeben Sie niemals einer Ihnen unbekannten Person Geld! Geben Sie niemals Daten zu Ihrer Person oder Ihren Lebensverhältnissen am Telefon preis. Sprechen Sie unmittelbar mit Ihren nächsten Verwandten/ Bekannten über den Vorfall.

Gorxheimertal: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gorxheimertal/Unter-Flockenbach (ots) – Am Dienstagvormittag 15.09.2020 hatte eine Autofahrerin ihren weißen Kia Rio vor einer Arztpraxis in der Siedlungsstraße auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Gegen 10.55 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie der Fahrer eines grauen Kleinwagens beim Wenden rückwärts gegen das geparkte Auto stieß und anschließend unerlaubt von der Unfallstelle wegfuhr.

An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 entgegen.

Unfallflucht – Hinweise erbeten

Lampertheim/Hüttenfeld (ots) – In der Zeit von Montag 14.09.2020 von 20 Uhr bis Dienstag 15.09.2020 gegen 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Audi Q7, der im Hirtenweg am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Mutmaßlich beim Vorbeifahren touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den hinteren rechten Stoßfänger des Audi Q7 und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Reparaturkosten belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Pkw kommt von der Fahrbahn ab – Insassen schwer verletzt – Hund aus PKW gesucht !

Spreng/Rehbach/B47 (ots) – Am Dienstag 15.09.2020 gegen 17.00 Uhr kam es auf der B47 zwischen Spreng und Rehbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kam ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Hierdurch wurde der Fahrer sowie die 64-jährige Beifahrerin schwer verletzt und ins Krankenhaus nach Erbach verbracht. Ein im Pkw mitgeführter brauner Labrador entfernte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung. Die Fahrbahn musste für eine Stunde gesperrt werden. Hinweise zu dem Hund nimmt die Polizei in Erbach unter 06062/953-0 entgegen.

Waldbrand schnell unter Kontrolle

Breuberg/Rai-Breitenbach (ots) – Am Mittwochmittag 16.09.2020 gegen 12 Uhr wurde die Polizeistation Höchst über die Rettungsleitstelle über einen Flächenbrand in Rai-Breitenbach informiert. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte bereits ein größeres Waldstück in der Nähe eines Hofguts.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte eine größere Ausdehnung des Feuers verhindern. Nach ersten Feststellungen hatte sich das Feuer in dem Waldstück auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern ausgebreitet, bevor es gelöscht war. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei (K10) hat die Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden – Verursacher gesucht

Erbach (ots) – Am Dienstag 15.09.2020 in der Zeit zwischen 15:30-18:30 Uhr, parkte die Geschädigte ihren burgundroten Ford Fiesta (neueres Model) in Höhe Alexanderbad-Vollyballfeld, in der Werner-von-Siemens-Straße, in Fahrtrichtung Ortsmitte Erbach, am Straßenrand. Vermutlich aufgrund zu geringen Seitenabstands beschädigte das geflüchtete Fahrzeug den geparkten Ford. Hierbei wurde die linke Fahrzeugseite vermutlich durch ein Kunststoffteil (rechter Außenspiegel des Geflüchteten) beschädigt und der linke eingeklappte Außenspiegel abgerissen.

Es enstand ein Schaden an dem geparkten Fahrzeug von ca. 1.500 EUR. Der andere Fahrzeugführer flüchtete unerkannt. Bei sachdienlichen Hinweisen zu den o.g. Sachverhalt, bitte Mitteilung an die Polistation Erbach/ Odw., Sachverabeiter Frieß, POK. Telefon: 06062 / 953-0.

Südhessen

Südhessen: Zivilfahnder führen Schwerpunktkontrollen durch – Haftbefehle vollstreckt – Rauschgift und Diebesgut sichergestellt

Südhessen/Darmstadt/Bensheim (ots) – Mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei haben zivile Beamte sowohl von der Polizeidirektion Bergstraße als auch von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg, am Dienstag 15.09.2020 Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durchgeführt. Dabei haben die Einsatzmaßnahmen für den Bereich Bergstraße gezielt rund um den Bensheimer Bahnhof stattgefunden. Ein besonderes Augenmerk hatten dagegen die Darmstädter Ordnungshüter auf den Innenstadtbereich.

Bei den zahlreichen Überprüfungen in der Darmstädter Innenstadt beschlagnahmten die Polizisten Drogen, darunter Marihuana, Amphetamin sowie verkaufsfertig abgepacktes Heroin. Zudem stellten sie ein offenbar am Mittag in der Moltkestraße entwendetes Fahrrad sicher und vollstreckten einen Haftbefehl.

Die Kontrolle eines 41-jährigen Mannes in der Elisabethenstraße, bei der die Ordnungshüter auf mehrere Portionen Amphetamin, Marihuana sowie mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Feinwaage stießen, mündete in der Durchsuchung seiner Wohnung. Dort stellten sie weiteres Betäubungsmittel sicher. Der Gernsheimer wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen, wird sich jedoch strafrechtlich verantworten müssen.

Nicht wieder auf freien Fuß gesetzt wurde ein 46-Jähriger, den die Beamten gegen 15 Uhr in der Bismarckstraße genauer unter die Lupe nahmen. Dabei stellte sich heraus, dass das von ihm mitgeführte hochwertige Damenfahrrad zuvor in der Moltkestraße entwendet wurde und zudem ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen gegen den Wohnsitzlosen vorlag. Demnach hatte er wegen des Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen eine Ersatzfreiheitsstrafe von 225 Tagen zu verbüßen. Nach seiner Festnahme und der Anzeigenerstattung wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weil ein 21-Jähriger aus Darmstadt gegen 15 Uhr in der Kasinostraße keine schlüssigen Angaben zur Herkunft seines mitgeführten Fahrrades machen konnte, wurde das Velo kurzerhand sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Eine Restfreiheitsstrafe von mehreren Monaten wird zudem ein 54-jähriger Mann aus Bensheim jetzt verbüßen. Ihn hatten die zivilen Beamten in Bensheim und dort in der Fehlheimer Straße gegen 16.30 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Hier zeigte sich, dass der Mann per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Darmstadt gesucht wurde. Der Bensheimer wurde festgenommen und wird nun die nächsten 7 Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Ziel der Polizei war es und wird es auch in der Zukunft sein, öffentliche Plätze sicherer und für Straftäter unattraktiv werden zu lassen. Vor diesem Hintergrund werden weitere Einsätze geplant und realisiert.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen