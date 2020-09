Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Einbruch über Kellerfenster

Landau (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 11.09.2020 und Mittwoch, dem 16.09.2020, verschafften sich unbekannte Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Landau in der Dresdner Straße (Horst). Die Täter durchsuchten die Wohnräumlichkeiten und entwendeten aufgefundenes Bargeld und Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden; die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Offenbach – Beim Wendemanöver Verkehrsunfall verursacht

Offenbach (ots)

Sachschaden in Höhe von 6000 EUR verursachte ein 78 – jähriger Wohnmobilfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag um 12 Uhr in der Landauer Straße. Der Senior wollte im Bereich der ARAL Tankstelle rückwärts auf die Straße fahren und kollidierte hierbei mit einem herannahenden 83 – jährigen Autofahrer. Bei dem Verkehrsunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Landau – Medizinischer Notfall

Landau (ots)

Auf Grund eines medizinischen Notfalls waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau und vom DRK am Dienstag gegen 10.35 Uhr in die Königsberger Straße ausgerückt. Ein 60 – jähriger Mann war zusammengebrochen und wurde von den Mitarbeitern des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Im Anschluss wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.