Speyer – Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

15.09.2020, 17:30 und 20:30 Uhr

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer ohne erforderliche Fahrerlaubnis stellte die Polizei bei Verkehrskontrollen am Dienstag im Stadtgebiet Speyer fest. Bei der Verkehrskontrolle eines 49-jährigen Opel-Fahrers aus Kallstadt gegen 17:30 Uhr in der Maximilianstraße fiel den Beamten auf, dass der Fahrer bereits seit längerem seinen festen Wohnsitz aus dem Ausland nach Deutschland verlegt hatte, jedoch seine ausländische Fahrerlaubnis nicht umschreiben ließ. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch ein gegen 20:30 Uhr in der Wormser Landstraße kontrollierter 58-jähriger Motorrollerfahrer aus Speyer muss sich wegen gleichem Vorwurf verantworten. Eine Fahrerlaubnis konnte dieser nicht vorweisen. Da der Motorroller jedoch ca. 40 km/h fuhr, wäre eine Fahrerlaubnis für den Betrieb des Zweirads erforderlich gewesen. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Speyer – Kellerraum aufgebrochen und Anglerausrüstung entwendet

12.09 – 15.09.2020 – Unbekannte/r Täter betrat/en den Kellerraum eines Hochhauskomplexes in der Bernatzstraße und brachen dort ein durch ein Vorhängeschloss gesichertes Kellerabteil auf. Aus diesem wurde Angelausrüstung im Wert von ca. 1000EUR entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben könne. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Speyer – Verkehrsunfallflucht auf B9

15.09.2020 – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich am Morgen des 15.09 von der A61 kommend die Abfahrt auf die B9 in Richtung Germersheim. In dortiger Rechtskurve kam er dann nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Leitpfosten und die Grünfläche. Hierdurch gelangte Erdreich auf die Fahrbahn der Abfahrt, welche durch die Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Schadensverursacher geben können. Solche nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer – Schulweg- und Verkehrsüberwachung am Kolb-Schulzentrum

15.09.2020, 07:30 – 08:00 – Am Dienstagmorgen führte die Polizei zu Schulbeginn eine Schulwegkontrolle und Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Fritz-Ober-Straße am Kolb-Schulzentrum durch. Zwischen 07:30 – 08:00 Uhr konnten dabei zwei Verstöße festgestellt werden. Ein Verkehrsteilnehmer hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt, ein Kind war nicht vorschriftsmäßig gesichert. Zudem wurden 2 Mängelbericht ausgestellt

Steinfeld (ots)

Auf dem Radweg entlang der L 546, wurde auf Höhe der Einmündung Richtung Niederotterbach, am 15.09.2020, gegen 22:15 Uhr, ein möglichweise gestürzter Radfahrer gemeldet. Der Mann war zuvor vom Bahnhof Schaidt gekommen. Bei der Überprüfung des 33-jährigen Mannes stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Der Alkoholtest ergab fast 2,8 Promille. Das benutzte Fahrrad wurde 2018 gestohlen gemeldet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad bei der Polizei verwahrt. Gegen den 33-Jährigen wird wegen des gestohlenen Fahrrades und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.s Speyer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.