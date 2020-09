Ruhestörung zieht Strafverfahren nach sich

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Ruhestörung waren Polizei und Ordnungsamt in

der Nacht zu Mittwoch in der Ländelstraße im Einsatz. Mitarbeiter der

Ordnungsbehörde hatten kurz nach Mitternacht die Streife hinzugerufen, weil es

Probleme bei der Identifizierung eines Störenfriedes gab – der Mann verweigerte

die Angabe seiner Personalien und hatte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes

bereits mehrfach beleidigt.

Die Polizeibeamten konnten den Störenfried als einen amtsbekannten 29-Jährigen

identifizieren. Sie wurden zudem Zeugen einer weiteren Beleidigung sowie

mehreren Ausrufen von Parolen verfassungswidriger Organisationen. Darauf

hingewiesen, berief sich der 29-Jährige auf seine „Meinungsfreiheit“. Auf den

Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Diebisches Quartett

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Ablenkungstaktik hat ein diebisches Quartett in

der Nacht zu Mittwoch den Mitarbeiter einer Tankstelle überlistet. Der

25-Jährige meldete gegen 1 Uhr der Polizei, dass gerade vier Personen aus dem

Shop mehrere Dosen Whiskey gestohlen haben.

Demnach wurde der Mitarbeiter von einer Frau aus der Gruppe in ein Gespräch

verwickelt, während sich drei Männer im Verkaufsraum aufhielten. Nachdem das

Quartett die Tankstelle verlassen hatte, fiel dem 25-Jährigen auf, dass mehrere

Dosen aus der Auslage fehlen.

Das Quartett wurde von der Streife nicht mehr gesichtet. Von den mutmaßlichen

Tätern liegt folgende Beschreibung vor: eine Frau mit wasserstoffblonden

schulterlangen Haaren und einem Piercing unter dem Mund, ein etwa 1,90 Meter

großer Mann mit kurzen Hosen und weißen Nike-Schuhen, ein dunkelhäutiger Mann

mit brauner Tarnfleckhose und ein weiterer Mann, der dem Äußeren nach der

jüngste der Gruppe gewesen sein dürfte; er trug einen Rucksack, hatte den Ansatz

eines Bartes und habe einen sehr ungepflegten Eindruck gemacht.

Zeugen, denen die Gruppe möglicherweise in der Altenwoogstraße oder der Umgebung

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Berauscht am Steuer, betrunken auf dem Roller

Kaiserslautern (ots) – Weil ihm aus einem Auto heraus starker Marihuanageruch

aufgefallen war, hat ein Zeuge am Dienstagabend die Polizei verständigt. Wie der

Mann telefonisch mitteilte, war er in der Donnersbergstraße einem parkenden Pkw

vorbeigelaufen, aus dem der verdächtige Geruch strömte. Kurz darauf wurde der

Wagen gestartet und fuhr davon.

Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens machte sich die Polizei auf die Suche nach

dem Halter und fand heraus, dass der Audi kurz darauf bei der Einfahrt zu einem

Militärgelände in der Salingstraße gesichtet wurde. Kollegen der

US-Militärpolizei kontrollierten den Fahrer und baten ihn zum Drogenschnelltest – dieser reagierte positiv. Der 19-Jährige wurde daraufhin zwecks Blutprobe zur deutschen Polizei gebracht – und anschließend wieder an die Militärpolizei übergeben. Auf den jungen Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Mit zwei betrunkenen E-Scooter-Fahrern hatten es Polizeibeamte in der Nacht zu

Mittwoch in der Mainzer Straße zu tun. Als sie die Elektroroller gegen 0.15 Uhr

stoppten, konnten die Polizisten bei beiden Fahrern Alkoholgeruch in der

Atemluft wahrnehmen. Beim ersten der beiden 31 Jahre alten Männer zeigte ein

Test einen Wert von 1,41 Promille, beim zweiten 1,15 Promille.

Beide wurden zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihnen eine Blutprobe

entnommen wurde. Ihre Führerscheine mussten beide vorläufig abgeben, und beide

müssen mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

Frontal aufeinander gekracht

Kaiserslautern (ots) – In der Mannheimer Straße hat es am Dienstagnachmittag

gekracht. Kurz nach 16 Uhr prallten in Höhe des Hauses Nummer 86 zwei Pkw

frontal aufeinander. Dabei wurden eine Mitfahrerin leicht verletzt und beide

Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht geklärt. Bislang steht nur fest,

dass eine 61-jährige Frau, die mit ihrem Peugeot vom Hilgardring kommend in

Richtung Mainzer Straße fuhr, auf einen entgegenkommenden Mercedes Benz prallte.

Während beide Fahrer unverletzt blieben, zog sich eine 58-jährige Frau im

Mercedes Verletzungen am Knie zu.

Beide Unfallfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Sturzbetrunkener Mann will nicht im Krankenhaus bleiben

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrfach hat ein sturzbetrunkener Mann am

Dienstagabend Polizei und Rettungsdienst beschäftigt. Die erste Meldung zu dem

Zecher ging gegen 18.30 Uhr ein – ein Zeuge meldete, dass ein unbekannter Mann

am Stiftsplatz oberkörperfrei herumschreien und Passanten anpöbeln würde.

Die ausgerückte Streife fand den 37-Jährigen vor Ort. Er konnte sich kaum noch

auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 3,16

Promille. Der Mann wurde an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus

gebracht.

Eine Stunde später hatte es eine andere Streife erneut mit dem 37-Jährigen zu

tun. Diesmal hatten Zeugen eine betrunkene Person in der Pariser Straße in Höhe

eines Einkaufsmarktes gemeldet. Die Polizeibeamten sorgten dafür, dass der Mann

zurück ins Krankenhaus gebracht wurde.

Dort büxte er allerdings gegen 21 Uhr wieder aus. Weitere Hinweise, wo er sich

danach aufhielt, gingen nicht mehr ein. |cri

Streit um vergessene Gegenstände

Kaiserslautern (ots) – Ein stark alkoholisierter Mann hat am Dienstagnachmittag

in der Mailänder Straße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mitarbeiter einer

Freizeiteinrichtung verständigten kurz vor 18 Uhr die Polizei, weil der Mann

trotz mehrfacher Aufforderung die Einrichtung nicht verlassen wollte.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der 36-Jährige unberechtigt Zugang

verschafft, indem er einfach über eine Absperrung sprang. Er wurde deshalb vom

Personal angesprochen und gab als Begründung an, sein Handy in einem Spind

vergessen zu haben. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde dem Mann der

Zugang verwehrt.

Nachdem bei einer ersten Absuche durch seinen Sohn nichts gefunden wurde,

entdeckten Polizeibeamte schließlich Handy und Geldbeutel im Umkleidebereich auf

einer Ablage und händigten beides dem Mann aus. Damit wollte sich der 36-Jährige

aber nicht zufrieden geben. Weil der stark alkoholisierte Mann immer

aufbrausender wurde, erhielt er einen Platzverweis, dem er schließlich auch

nachkam.

Allerdings meldete sich der 36-Jährige am Abend noch mehrmals telefonisch bei

der Polizei, um Anzeige wegen eines angeblichen Diebstahls seiner Sachen zu

erstatten. Ihm musste mehrmals erklärt werden, dass es sich in seinem Fall nicht

um einen strafbaren Sachverhalt, sondern lediglich um einen kurzzeitigen Verlust

seiner Gegenstände handelte… |cri

Kinder beim Diebstahl erwischt

Kaiserslautern (ots) – Drei Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren sind am Dienstag

beim Ladendiebstahl aufgefallen. Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der

Mannheimer Straße beobachtete die drei Kinder kurz vor 15 Uhr an einem

Getränkeregal, als zwei von ihnen mehrere Dosen eines Energy-Drinks sowie

Limonade aus der Auslage nahmen und dem dritten in den Rucksack steckten.

Anschließend wollten sie das Geschäft über eine nicht besetzte Kasse verlassen.

Der Hausdetektiv hielt das Trio auf und nahm es mit in sein Büro und ließ sich

die Getränkedosen wieder aushändigen.

Wie sich herausstellte, hatten die Kinder zuvor einen Discount-Markt in der Mall

besucht und dort ein Feuerzeug gestohlen. Auch dieses rückten sie wieder heraus.

Alle drei Jungen wurden anschließend zu ihren Eltern gebracht und mit den

Erziehungsberechtigten ein Gespräch geführt. Das Haus des Jugendrechts wird sich

um die weiteren Ermittlungen kümmern. |cri

Schwarzer VW Polo gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen schwarzen VW-Polo, der am

Dienstagnachmittag in der Rummelstraße einen Unfall verursacht hat. Eine

Autofahrerin meldete, dass sie gegen 16.45 Uhr von dem VW gerammt wurde.

Sie sei mit ihrem Wagen in Richtung Münchstraße gefahren und musste in Höhe des

Hauses Nummer 15 verkehrsbedingt bremsen. Der VW sei daraufhin über einen

Parkplatz und den Bürgersteig auf der rechten Seite an ihr vorbeigezogen und

habe beim Wiedereinscheren ihrem BMW touchiert. Der Fahrer habe jedoch nicht

angehalten, sondern sich einfach aus dem Staub gemacht.

Von dem Verursacher-Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen

schwarzen VW-Polo mit KL-Kennzeichen gehandelt hat. Wer am Steuer saß, konnte

die Frau nicht erkennen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 /

369 – 2150, jederzeit entgegen. |cri

Mit 101 km/h durch den 70er-Bereich

Kaiserslautern (ots) – Auf der B37 stadtauswärts hat die Polizei am

Dienstagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gemessen wurde

im 70er-Bereich zwischen Pfalzcenter und Ruheforst. Rund 100 Minuten nahmen die

Beamten den Verkehr ins Visier, der aus Kaiserslautern kommend in Richtung

Hochspeyer fuhr.

76 Fahrzeuge wurden im Kontrollzeitraum mit dem Lasermessgerät erfasst, acht

davon waren zu schnell unterwegs. Sechs Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen

Verwarnung davon, zwei erhalten eine Anzeige. Am deutlichsten über dem

Tempolimit lag ein Fahrer, der mit 101 km/h gemessen wurde.

Darüber hinaus gab es Mängelberichte für drei Fahrer, weil sie entweder ihren

Führerschein oder den Fahrzeugschein nicht dabei hatten. |cri

Erpressung per E-Mail

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine erpresserische E-Mail

hat eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn am Dienstag erhalten. Der Absender

versuchte der Dame weiszumachen, dass ihr Computer gehackt und sie beim Besuch

von Internetseiten mit pornografischen Inhalten per Webcam gefilmt worden sei.

Um die Veröffentlichung des angeblich gefertigten Videos zu verhindern, sollte

die Frau mehrere hundert Euro in Form von Bitcoins bezahlen.

Die Empfängerin der E-Mail war sich nicht nur sicher, keine solchen

Internetseiten besucht zu haben, sie erkannte auch die Betrugsmasche und

schaltete umgehend die Polizei ein. Die Ermittlungen nach dem Mail-Absender

laufen. |cri

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streife am Dienstagabend in der Parkstraße

fiel den Beamten ein Mann auf.

Er machte den Eindruck alkoholisiert zu sein. Bei der Kontrolle bemerkten die

Polizisten eine leichte Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest bescheinigte einen

Pegel von 0,49 Promille. Der Mann hatte in der Nähe sein Motocross-Motorrad

geparkt.

Ihm wurde die Fahrt untersagt und sicherheitshalber der Fahrzeugschein

sichergestellt. Er war einsichtig und setzte den Heimweg zu Fuß fort. |elz

Lautstarke Randalierer

Kaiserslautern (ots) – Ein Anwohner in der Richard-Wagner-Straße hat in der

Nacht zum Mittwoch die Polizei alarmiert. Er meldete zwei randalierende

Personen, die Gegenstände auf Autos werfen würden.

Die Streife traf in der Eisenbahnstraße auf zwei Männer, auf die die

Beschreibung des Anwohners passte. Während der Personenkontrolle schrien die

Beiden herum und beleidigten die Beamten. Nach der Maßnahme erhielten sie einen

Platzverweis. Diesem kamen der 28- und 31-Jährige nach, schrien aber bei

Verlassen weitere Beleidigungen und rechtsextremistische Parolen.

Auf die Männer kommen Strafanzeigen wegen Beleidigung und Verwendens von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu. Ob durch die Aktionen in der

Richard-Wagner-Straße ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Eventuelle Beschädigungen an abgestellten Fahrzeugen können bei der

Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gemeldet

werden. |elz

Online-Bestellungen auf falschen Namen?

Kaiserslautern (ots) – Weil jemand in ihrem Namen Online-Shopping betreibt, hat

eine junge Frau aus dem Stadtgebiet am Montag Strafanzeige erstattet. Wie die

20-Jährige der Polizei meldete, hat sie bereits per E-Mail mehrere Rechnungen zu

Bestellungen erhalten, die sie selbst nicht aufgegeben hat.

Lediglich eine der drei aufgeführten Bestellungen sei auch an ihre Adresse

geliefert worden. Es handelte sich um Kleidungsstücke im Wert von mehreren

hundert Euro. Aber auch diese Bestellung stammte nicht von der jungen Frau.

Wohin die anderen Bestellungen geliefert wurden, ist noch unklar. Die Kripo

ermittelt wegen Betrugs. |cri