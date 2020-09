Karlsruhe – Pkw bereits mehrfach zerkratzt- Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bereits zum vierten Mal wurde jeweils in Monatsabständen in

der Grünwinkler Bernsteinstraße ein blauer Nissan Micra zerkratzt und ein

Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Die jüngste Tatzeit lässt sich

zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr, eingrenzen.

Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden ermittelt hierzu und bittet um

Zeugenmeldungen. Wer vor diesem Hintergrund eine oder mehrere verdächtige

Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe West

unter 0721 666-3611 zu melden.

Eggenstein-Leopoldshafen – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße

559 zwischen Leopoldshafen und der Fähre nach Leimersheim ist am Mittwoch gegen

14.35 Uhr ein 63-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer

verletzt worden. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der 63-Jährige an

vorderster Stelle mit mehreren Motorradfahrern in Richtung der Rheinfähre

unterwegs. Vom Abzweig „Im Scheidgrund“ her wollte ein 88 Jahre alter Autofahrer

nach links in Richtung Leopoldshafen abbiegen und übersah wohl dabei den

nahenden Zweiradfahrer. Der stieß gegen die linke Frontseite des Pkw, stürzte

über die Motorhaube und kam einige Meter danach auf der Straße zu liegen. Er kam

unter Einsatz eines Notarztes und Rettungsteams mit diversen Verletzungen in

eine Klinik.

Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten wurde die Freiwillige Feuerwehr hinzugezogen.

Zusätzlich war noch eine Nassreinigung durch ein Spezialunternehmen notwendig

geworden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 10.000 Euro veranschlagt.

Karlsruhe – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 52-Jahre alter

Motorradfahrer zu, als er mit über 2,8 Promille am Dienstag die Kontrolle über

sein Motorrad verlor und dabei stürzte.

Gegen 23:30 Uhr kommt der Fahrer auf der Überleitung der Anschlussstelle

Karlsruhe-Mitte auf die Südtangente, vermutlich aufgrund seiner alkoholischen

Beeinflussung, von der Fahrbahn ab. In der Folge fährt er mehrere Meter im

dortigen Grünstreifen und überquert die Südtangente die Richtung Westen führt.

Anschließend prallt er mit voller Wucht gegen die Mittelleitplanken und bleibt

dort nach zirka 20 m liegen.

Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen,

weshalb dem 52-Jährige in der Klinik eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen

Führerschein musste er nun für länger Zeit abgeben.

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Karlsruher Verkehrsverbund GmbH und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Schwerpunktkontrolle zur Maskenpflicht im ÖPNV

Karlsruhe (ots) – Einsatz gegen „Maskenmuffel“: Die Polizei Karlsruhe, das

städtische Ordnungsamt und der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) haben heute

Vormittag in der Fächerstadt eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle zur

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt. Bei der Aktion waren 65

uniformierte Polizeibeamte sowie drei Mitarbeiter des Kommunalen

Ordnungsdienstes und 49 Fahrausweisprüfer des KVV im Einsatz. Insgesamt wurden

während der sechsstündigen Kontrollmaßnahme, die sich vor allem auf den Tram-

und Stadtbahnverkehr im Stadtgebiet konzentrierte, mehr als 4.800 Fahrgäste

kontrolliert. Dabei stellten Polizei und Ordnungsamt 694 Verstöße gegen die

Maskenpflicht fest – davon 218 im Fahrgastraum in der Bahn und 476 an den

Haltestellen. Gebührenpflichtig verwarnt wurden 23 Fahrgäste. Zudem erteilte die

Polizei drei Platzverweise und stellte 21 sonstige Straftaten fest.

„Ziel der Schwerpunktkontrolle war, die Fahrgäste für das Thema Maskenpflicht zu

sensibilisieren, aber auch Verstöße konsequent zu ahnden. Die Kontrollen sollen

dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Corona-Verordnung weiter

ernst nehmen und so mithelfen, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. So

werden letztlich Menschenleben gerettet“, erklärt Polizeipräsidentin Caren

Denner. Sie zieht eine positive Bilanz der Kontrollaktion, die zwischen 7 und 13

Uhr stattfand:“Die Kontrolle hat gezeigt, dass sich der Großteil der Fahrgäste

diszipliniert an die Maskenpflicht hält. Die meisten Menschen, die aufgrund

nicht oder falsch getragener Masken von unseren Einsatzkräften angesprochen

wurden, zeigten sich einsichtig und korrigierten ihr Fehlverhalten.

„Damit Passagiere ohne Maske nach ihrer Verwarnung dennoch die Fahrt fortsetzten

konnten, hatten die Ordnungsbehörden und die KVV-Fahrausweisprüfer auch

Einwegmasken zur Hand, die sie an die Fahrgäste aushändigten.

Auch bei der Stadt Karlsruhe zeigt man sich zufrieden mit dem Verlauf und

Ergebnis der Kontrolle und lobt das gute Zusammenspiel zwischen den Polizei, KVV

und Ordnungsamt. Zugleich mahnt Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup: „Das Virus

ist immer noch da. Auch bei uns in der Region steigen die Infektionszahlen

wieder an. Deshalb müssen wir in den kommenden Wochen und Monaten weiter wachsam

sein und alle diszipliniert die Hygiene- und Infektionsschutzregeln einhalten,

um eine zweite Welle im Herbst und Winter zu vermeiden. Das Tragen einer Maske

leistet hier einen wichtigen Beitrag – gerade in Bussen und Bahnen, wo der

Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann“, so Mentrup.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an

Bahnsteigen und Haltestellen gilt landesweit seit dem 27. April. Ein Verstoß

gegen die Maskenpflicht kann seit dem 1. Juli mit einem Bußgeld von bis zu 250

Euro geahndet werden. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs

Jahren sowie Personen mit gesundheitlichen Problemen – diese Fahrgäste müssen

als Nachweis ein entsprechendes ärztliches Attest mit sich führen.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat die Polizeipräsidien im Land

beauftragt, mit Kontrollaktionen die Einhaltung der Maskentragepflicht im ÖPNV

gezielt zu überwachen. „Das Tragen eines Mund-und Nasenschutzes hat vor allem

etwas mit Verantwortung, Respekt und Rücksicht gegenüber unseren Mitmenschen zu

tun. Vor allem in Bussen und Bahnen, wo oft der Mindestabstand nicht eingehalten

werden kann, ist es ein einfaches und sinnvolles Mittel die Infektionsgefahr zu

verringern“, sagt Innenminister Thomas Strobl. „Klar ist: Wir wollen

Menschenleben schützen und wer den Infektionsschutz missachtet, handelt

letztlich unverantwortlich und gefährdet sich und andere. Deswegen trägt die

Mehrheit der Fahrgäste Maske und zeigt so Verantwortungsbewusstsein für sich und

Solidarität gegenüber anderen. Denjenigen die sich jedoch weigern oder sorglos

damit umgehen, sagen wir in aller Deutlichkeit: Das akzeptieren wir nicht“, so

Strobl weiter.

Die Ortspolizeibehörden der jeweiligen Kommunen sind für die Einhaltung der

Vorschriften zuständig. Die Polizei unterstützt hierbei lediglich. Der KVV

selbst ist rechtlich nicht befugt, Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung zu

sanktionieren und ist deshalb hierbei ebenfalls auf die Unterstützung von

Polizei und Ordnungsbehörden angewiesen. Der KVV hat zusammen mit den kommunalen

Ordnungsbehörden in Karlsruhe, Ettlingen und Rastatt in den vergangenen Wochen

ebenfalls bereits mehrere Kontrollaktionen durchgeführt.

„Das Tragen einer Maske in Bus und Bahn ist ein Akt der Solidarität mit den

Schwächsten in unserer Gesellschaft und ein wichtiger Baustein beim

Infektionsschutz. Wir wollen mit diesen Kontrollen die Maskenpflicht wieder

stärker ins Bewusstsein unserer Fahrgäste rücken und so auch Vertrauen

zurückzugewinnen. Der öffentliche Nahverkehr ist auch während der

Corona-Pandemie ein sicheres Verkehrsmittel, wenn sich alle an die Regeln halten

„, macht KVV-Geschäftsführer Dr. Alexander Pischon deutlich.

In den kommenden Tagen werden Polizei, Ordnungsamt und der KVV weitere

Kontrollen in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe durchführen.

Karlsruhe – Erneutes Auftreten falscher Polizeibeamter

Karlsruhe (ots) – Mindestens fünf Anrufe von falschen Polizeibeamten sind am

Dienstag im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe angezeigt worden.

In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr meldete sich ein bislang

unbekannter Mann telefonisch bei den größtenteils älteren Personen und gab sich

als Polizist aus. Er täuschte in gutem Deutsch vor, dass ein Haftbefehl aus

Wiesbaden vorliegen würde. Die unbekannte Person gab weiter an, dass er einen

Streifenwagen in fünf Minuten vorbeischicken würde, um den „Beschuldigten“

abzuholen. Zu einer konkreten Geldforderung kam es in allen fünf Fällen nicht,

da sich die Betroffenen richtig und clever verhielten, sie legten nämlich auf.

In derartigen Fällen bittet die Polizei um besondere Wachsamkeit. Bei solchen

Anrufen gilt es, sich in jedem Fall bei der örtlichen Polizeidienststelle

nachzufragen und keinesfalls Fremden Einlass zu gewähren.

Karlsruhe – Verbotener Überholvorgang führt zu Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Der 26-jährige Fahrer eines Renault befuhr am Dienstag gegen

21.15 Uhr die Südtangente in Fahrtrichtung Pfalz. Vor der Ausfahrt Grünwinkel

wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln, als er im

Rückspiegel erkennen konnte, dass von hinten ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit

herankam. Dieser beabsichtigte aber den Renault verbotswidrig rechts zu

überholen, weshalb der 26-Jährige stark nach links gegenlenken musste und

dadurch ins Schleudern geriet. Sein Fahrzeug drehte sich über die gesamte

Fahrbahn und kam schließlich an der rechten Leitplanke, entgegen der

Fahrtrichtung zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Der

Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Geschehensort. Bislang ist lediglich

bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw handeln soll.

Bretten – Durstiger Einbrecher

Bretten (ots) – Lediglich ein paar Flaschen Saft erbeutete in der Nacht zum

Dienstag ein bislang unbekannter Einbrecher in Bretten. Der Täter war wohl über

ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Mutmaßlich um ungestört nach

Wertgegenständen suchen zu können, schloss er das Zimmer, in das er gelangt war,

von innen ab. Da er wohl nur mehrere Flaschen Saft auffand, nahm er kurzerhand

diese mit.

Bruchsal – Seitenscheibe an geparktem Pkw eingeschlagen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag 16:06 Uhr und 16:38 Uhr schlugen

bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Schindgasse abgestellten

Autos ein, während die Besitzerin mit ihrem Hund einen Spaziergang machte. Dabei

entwendeten die dreisten Diebe einen Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von 100 Euro

sowie mehrere Geldkarten und Ausweispapiere der Frau. Zudem stahlen sie einen

mit Rosen bestückten Einkaufskorb. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte

bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07251/944840 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Seitenscheibe an geparktem Pkw eingeschlagen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag 16:06 Uhr und 16:38 Uhr schlugen

bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Schindgasse abgestellten

Autos ein, während die Besitzerin mit ihrem Hund einen Spaziergang machte. Dabei

entwendeten die dreisten Diebe einen Geldbeutel mit Bargeld in Höhe von 100 Euro

sowie mehrere Geldkarten und Ausweispapiere der Frau. Zudem stahlen sie einen

mit Rosen bestückten Einkaufskorb. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte

bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07251/944840 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Diebstahl eines Wohnwagens

Rheinstetten (ots) – Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montagvormittag bis

Dienstagmittag in Rheinstetten-Mörsch einen Wohnwagen entwendet. Der Wagen des

Herstellers Tabbert in beiger Farbe hat einen Wert von etwa 5.000 Euro. Er war

auf einem Parkplatz in der Merkurstraße abgestellt und mit einer Kette und

Vorhängeschloss gegen die Wegnahme gesichert.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden

gebeten, sich telefonisch unter 07243 32000 mit der Wache in Verbindung zu

setzen.

Ubstadt-Weiher – Einbruch in Blumenladen

Ubstadt-Weiher (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in ein

Blumengeschäft in Ubstadt eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Schiebetür

in das Innere des Ladengeschäfts. Dort durchsuchten sie unter anderem mehrere

Schränke. Mit einer aufgefundenen Trinkgeldkasse mit einem geringen

Bargeldbetrag verschwanden die Täter bislang unerkannt. Die Eindringlinge

verursachten einen Sachschaden von etwa 200 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253 80260 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ereignete sich am

Dienstagnachmittag in Bruchsal, als ein 64-jähriger LKW-Fahrer ein

verkehrsbedingt haltendes Auto überholte und dabei streifte.

Um 14.45 Uhr hielt ein 25-jähriger Fiat-Fahrer in der John-Deere-Straße hinter

einem geparkten LKW kurz an, um ein Fahrzeug im Gegenverkehr passieren zu

lassen. In der Annahme, dass der Fiat geparkt war, überholte kurz darauf ein

nachfolgender LKW-Fahrer den Kleinwagen mit seiner Sattelzugmaschine, als dieser

gerade wieder anfahren wollte. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge, wobei der

Fiat erheblich beschädigt wurde. Fahrer und Beifahrer des PKW wurden dabei

leicht verletzt.

Karlsruhe – Zwei Verletzte bei Unfall auf Südtangente

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall auf der Südtangente am Dienstagnachmittag

waren insgesamt drei Pkw beteiligt. Zwei Personen wurden aufgrund von

Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin war gegen 17.40 Uhr auf der Südtangente in

Richtung Rheinbrücke unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Rüppurr fuhr sie auf das

vorausfahrende Fahrzeug einer 32-Jährigen auf. Diese wiederum wurde auf den Pkw

eines 29-jährigen Fahrers geschoben. Die beiden Autofahrerinnen wurden beim

Zusammenstoß leicht verletzt und mussten von Rettungswagen in Krankenhäuser

gebracht werden. An den drei Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.500

Euro, ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Frau sexuell angegriffen

Karlsruhe (ots) – Eine 31-jährige Frau wurde am Dienstagmittag Opfer eines

sexuellen Übergriffes in der Karlsruher Hohenzollernstraße. Die Polizei sucht

nach Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können.

Nach einem kurzen Einkauf wurde die Geschädigte gegen 12.30 Uhr auf der Straße

von einem bislang unbekannten jüngeren Mann angesprochen. Als sie aufschaute,

fasste ihr dieser unvermittelt so schmerzhaft an die Brust, dass sie laut

aufschrie. Daraufhin rannte der Mann entlang der Hohenzollernstraße in Richtung

Wartburgstraße davon. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter

nicht mehr angetroffen werden. Er war um die 20 Jahre alt, circa 185-190 cm groß

und hatte ein mitteleuropäisches Aussehen. Seine Statur war kräftig. Er hatte

kurze, hellbraune Haare, die an den Seiten etwas kürzer geschnitten waren. Er

trug kurze Hosen und ein T- Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei

Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Karlsruhe – Unfall zwischen zwei Radfahrern

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern kam es am

Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr auf der Hagsfelder Allee in Karlsruhe. Ein

15-jähriger Jugendlicher befuhr den Gehweg entlang der Hagsfelder Allee in

Richtung Innenstadt und stieß beim Übergang auf die Fahrbahn auf einen dort mit

seinem Fahrrad fahrenden 52-jährigen. Beide Radfahrer stürzten und zogen sich

leichte Verletzungen zu.

Ettlingen – Nach Aufgriff eines alkoholisierten Autofahrers sucht die Polizei nach Unfallörtlichkeit

Karlsruhe (ots) – Ein 43-Jähriger Mann befuhr am Mittwoch gegen zwei Uhr mit

seinem Auto den Radweg entlang der Rastatter Straße in Ettlingen. Er fiel einer

Streifenwagenbesatzung auf und wurde kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt,

dass er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,02 Promille. Außerdem fielen am Fahrzeug offensichtlich frische

Unfallschäden auf. Trotz intensiver Suche konnte bislang kein passender

Unfallort gefunden werden. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen,

sein Führerschein wurde einbehalten.