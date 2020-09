Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Schuljahresbeginn: Aktion „Sicherer Schulweg“ ist gestartet

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Sommerferien ade – die schönsten

Tage des Jahres für die Schülerinnen und Schüler sind vorbei. Mit der

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und dem Schuleinstieg der Erstklässler

sind vermehrt Kinder im öffentlichen Straßenverkehr Gefahren ausgesetzt. Das

Polizeipräsidium Mannheim nimmt dies zum Anlass, um im Rahmen der landesweiten

Schwerpunktaktion „Sicherer Schulweg“ die Autofahrerinnen und Autofahrer im

Bereich von Schulwegen mit Blick auf achtsames und umsichtiges Verkehrsverhalten

zu sensibilisieren und Schülerinnen und Schüler auf Risiken im Straßenverkehr

gezielt hinzuweisen. Durch die Aktion soll die Zahl der Schulwegunfälle

verringert und die neuen ABC-Schützen für den Straßenverkehr fit gemacht werden.

Polizeipräsident Andreas Stenger weist diesbezüglich auf einen wichtigen Punkt

hin: „Kinder sind kleiner als Erwachsene und nehmen den Verkehrsraum ganz anders

wahr. Um die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Autofahrerinnen und

Autofahrer auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr hinzuweisen, sind die

Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsprävention und der jeweiligen Reviere

zum Schulstart vor Ort im Einsatz.“

Bei unseren Aktionen „Sicherer Schulweg“ im Bereich des Polizeipräsidiums

Mannheim stehen regelmäßig die häufigsten Fehlverhaltensweisen

Verstöße gegen die Vorschriften über das Halten/Parken

Falsches/fehlerhaftes Überqueren der Fahrbahn

Nichtbenutzen des Fußgängerüberwegs

Verstöße gegen Gurtpflicht/Rückhalteeinrichtungen

im Fokus, um durch gezielte Verkehrsüberwachung und Kontrollen die

Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

Darüber hinaus wird der Radverkehr beobachtet, genauso wie das Verhalten von

Autofahrerinnen und Autofahrern im Bereich der Bus- und Bahnhaltestelle im

Einzugsgebiet von Schulen. Geschwindigkeitskontrollen werden ebenso

durchgeführt.

Neben der notwendigen Überwachung und entsprechenden Sanktionen steht auch die

Aufklärung durch verkehrserzieherische Gespräche der Kinder, der Eltern und

anderen beteiligten Verkehrsteilnehmern im Vordergrund. Dabei soll vor allem auf

verkehrsgerechtes Verhalten zur Vermeidung von Unfällen, wie z.B. die Benutzung

von Rückhaltesystemen für Kinder, die Gurtanlegepflicht, auf die Benutzung von

Radwegen sowie auf das Tragen von Radhelmen hingewiesen werden.

Die Mannheimer Polizei beabsichtigt die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer für ein

rücksichtsvolles, verkehrsgerechtes und besonders vorsichtiges Verhalten zu

gewinnen. Zusätzlich ist die Polizei aber auch auf die Mithilfe der Eltern

angewiesen. Diese sollten, insbesondere mit den Schulanfängern, ein

Schulwegtraining durchführen. Durch Abgehen des Schulweges können die Kinder

hierbei bereits auf Gefahren- und Problemstellen hingewiesen werden und eigene

Handlungsroutinen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr entwickeln.

Mannheim-Jungbusch: Mann entblößt sich zwei Mal vor jungen Frauen

Mannheim (ots) – Am Dienstag entblößte sich zwischen 21:00 Uhr und 21:15 Uhr im

Bereich des Collini-Stegs und des Museumsschiffs ein Exhibitionist gleich zwei

Mal. Um 21:00 Uhr liefen zwei 23-jährige Frauen über den Collini-Steg in die

Neckarstadt, als diese auf eine männliche Person aufmerksam wurden. Dieser zog

vor den Frauen die Hose herunter, hielt sein Geschlechtsteil in der Hand und

starrte die Beiden an. Nachdem eine der Frauen die Polizei alarmierte, flüchtete

der Täter mit einem Fahrrad über den Collini-Steg in Richtung Innenstadt. Gegen

21:15 Uhr verständigten zwei 20-jährige Frauen ebenfalls die Polizei, nachdem

eine männliche Person mit nacktem Unterkörper in einem Sandkasten eines

Spielplatzes oberhalb des Museumsschiffes an seinem erigierten Glied

manipulierte. Hierbei suchte der Täter den Blickkontakt zu den beiden Opfern.

Auch nach dieser Tat gelang dem Täter die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben:

170 cm groß, etwa 50 Jahre alt, ungepflegtes Erscheinungsbild, normale Statur

mit Bauchansatz, trug ein rotes Kurzarm-Shirt, dunkle kurze Hose, dunkle Kappe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im innerstädtischen Bereich gemacht haben

oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Mannheim-Käfertal: Unfallflucht auf Besucherparkplatz der Franklin Klinik – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstag kam es im Zeitraum zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr

in der Straße „Alter Postweg“ auf dem Besucherparkplatz der Franklin Klinik zu

einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen

dort abgestellten Mercedes und flüchtete. An dem Mercedes entstand ein

Sachschaden von 3000EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen zu melden.

Mannheim-Waldhof/Regionalbahn: Exhibitionistische Handlungen in Bahn neben junger Frau

Mannheim (ots) – Am Mittwoch um 13:03 Uhr setzte sich in der Regionalbahn 2,

Fahrtrichtung Biblis, kurz vor der Haltestelle Mannheim-Waldhof ein bislang

unbekannter Täter neben eine 19-jährige Frau und manipulierte an seinem

Geschlechtsteil und starrte dabei sein Opfer an. Gegen 13:09 Uhr verließ er die

Bahn an der Haltestelle Lampertheim.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25 – 30 Jahre alt, kräftige Statur, ca.

175 cm groß, dunkle Hautfarbe, kurzes dunkles lockiges Haar, dunkelgrüner

Rucksack, helle Hose, Brille mit schwarzem Gestell, auffälliger Mundschutz mit

Aufdruck von Zähnen und Blut.

Zeugen, insbesondere eine Frau und ein Mann, welche die Situation beobachtet

haben müssen, werden gebeten, sich dringend unter der Telefonnummer

0621/174-5555 bei dem Kriminaldauerdienst zu melden.

Mannheim: Unter Drogeneinwirkung Unfall verursacht – 45-jähriger Autofahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor Polizeikontrolle durch mehrere Stadtteile – weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ohne Führerschein, aber unter Drogeneinwirkung, streifte ein

45-jähriger Fahrer eines Mercedes am Dienstag gegen 12 Uhr in der Hochuferstraße

beim Überholen das Auto eines 80-jährigen Fahrers. Anschließend fuhr der

45-Jährige einfach weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein

aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Gegen 12.30 Uhr fiel der Fahrer beim Ludwig-Frank-Gymnasium auf, wo er aus dem

Auto heraus Kindern etwas zurief und anschließend mit durchdrehenden Reifen

davonfuhr. Im Zuge der Fahndung wurde der Mercedes gegen 13.20 Uhr auf der B

38a/Friedrich-Ebert-Straße festgestellt. Der Fahrer ignorierte aber die Zeichen

zum Anhalten, im Gegenteil, er gab Gas und flüchtete mit Geschwindigkeiten bis

zu 160 km/h und unter Missachtung des Rotlichts über mehrere Ampeln durch das

Stadtgebiet. Als sich an der Kreuzung Bürstadter Straße/Priebuser Straße der

Verkehr hinter der Ampel zurückstaute, wich der Fahrer auf den Grünstreifen aus,

wo er schließlich gestoppt werden konnte. Bei seiner Festnahme leistete er

Widerstand und musste mit Handschellen gefesselt werden. Ein anschließender

Alkoholtest verlief negativ, ein Drogentest zeigte die Einnahme von

Betäubungsmitteln an. Auf dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt entnahm eine

Ärztin eine Blutprobe, sein Auto wurde beschlagnahmt. Bei der Fahndung waren

acht Streifenfahrzeuge und zwei Motorräder eingesetzt. Weitere Zeugen bzw.

Geschädigte, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich

unter Telefon 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.