Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 16-Jähriger nach Diebstählen aus Autoaufbrüchen festgenommen, außerdem Fahrrad sichergestellt – Zeugen, Eigentümer und weitere Geschädigte gesucht

Hemsbach (ots) – Bereits kurz nach Mitternacht am frühen Mittwochmorgen hatte

eine Anwohnerin des Starksäckerweges bemerkt, wie ein Mann auf einem Parkplatz

herumschleicht und mit einer Taschenlampe in Fahrzeuge leuchtet. Die von ihr

verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Unbekannten ein, die

allerdings zunächst ohne Ergebnis verlief. Der Beharrlichkeit der Streife des

Weinheimer Polizeireviers ist es zu verdanken, dass der Verdächtige schließlich

doch, rund dreieinhalb Stunden später doch noch festgenommen wurde. Gegen 4 Uhr

war der Streife in der Warehamstraße, zwischen zwei Garagen ein maskierter

Fahrradfahrer aufgefallen, der sich hinter einem geparkten Fahrzeug zu

verstecken versuchte. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß wurde der junge Mann

geschnappt und vorläufig festgenommen. Unter seinen Sachen waren auch

Gegenstände, die dem ersten Anschein nach, aus Autoaufbrüchen stammen könnten.

Darüber hinaus hatte er auch einen Zimmermannshammer einstecken. Über die

Herkunft seines Fahrrades, eines schwarzen Bulls-Trekkingrades mit silbernem

Schriftzug und grünen Leuchtstreifen, schwieg er sich zunächst aus, will es aber

irgendwo in Hemsbach aufgefunden haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen, dürfte

das Fahrrad gestohlen sein. Eine Anzeige des Eigentümers liegt diesbezüglich

noch nicht vor.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und Erhebung einer DNA-Probe wurde

er über die Polizeistation Heppenheim in die Obhut seines Vaters übergeben.

Im Laufe des Mittwochvormittages meldeten sich bislang fünf Autobesitzer, deren

Fahrzeug in der Nacht zuvor aufgebrochen wurden. An drei Fahrzeugen war

Seitenscheiben eingeschlagen, an zwei blieb es beim Versuch. Alle Fahrzeuge

waren im Bereich der Lessingstraße abgestellt. Ob der Jugendliche für die

Aufbrüche und versuchten Aufbrüche als Täter in Betracht kommt, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Zeugen, sowie weitere Geschädigte von Autoaufbrüchen, aber auch der Eigentümer

des markanten Trekkingrades werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hemsbach,

Tel.: 06201/71207 oder beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu

melden.

Eberbach/Pleutersbach: illegale Ablagerung von Bauschutt

Eberbach (ots) – Am Montag gegen 17:30 Uhr konnte eine Polizeistreife im Gewann

Kreuzklingen im Unteren Kolbenweg eine große Menge an illegal entsorgtem

Bauschutt feststellen. Unbekannte entsorgten in elf Müllsäcken unerlaubt Abfälle

von Trockenbauarbeiten am dortigen Wegrand. Hinweise auf die Täter konnten

bislang keine erlangt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim

Polizeirevier Eberbach zu melden.

Bammental: Autos mit Farbe verschmiert, hoher Sachschaden; Zeugen gesucht

Bammental (ots) – Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurden in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Pfitznerstraße und dem „Großen Höhenweg“

insgesamt zehn Autos und eine Garage mit roter Farbe verschmiert. Auch auf die

Straße wurde das Schriftzeichen „ACAB“ gesprüht.

Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Ein Tatzusammenhang könnte mit einem Vorfall vom Juli 2020 bestehen. Zwischen

Samstag, dem 18. und Montag, dem 20. Juli waren Gebäudeteile auf einem

Firmengelände in der Industriestraße sowie unweit davon waren ein Auto und ein

Zigarettenautomat mit roter und grüner Farbe beschmiert worden. Der Sachschaden

belief sich damals auf über 3.000.- Euro.

Zeugen, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten

Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.:

06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Autos aufgebrochen – 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine aufmerksame Zeugin verständigte am

Mittwoch, kurz vor 3 Uhr, die Polizei, nachdem ihr in der Bodelschwinghstraße

ein verdächtiger Mann mit einer Golftasche aufgefallen war. Der 37-Jährige, der

gegenüber der Polizei zunächst falsche Personalien angab, behauptete, die Tasche

im Bereich des Krankenhaus-Parkplatzes gefunden zu haben. Die weiteren

Ermittlungen ergaben, dass die Golftasche aus einem in der Schimperstraße

abgestellten Audi entwendet worden war. Bei der weiteren Absuche fiel in der

Zähringer Straße ein Mercedes auf, in die Innenbeleuchtung aktiviert war. Auch

dieses Fahrzeug war aufgebrochen worden und aus dem Handschuhfach der

Führerschein entwendet worden. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen wird ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit Unfallflucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag kam es gegen 15:45 Uhr an der

Kreuzung Messplatzstraße/Bahnweg zu einem Auffahrunfall. Eine 21-Jährige

Fahrerin eines Fords musste verkehrsbedingt an der dortigen Ampel anhalten. Kurz

darauf fuhr ihr ein bislang unbekannter Autofahrer aus Unachtsamkeit hinten auf.

Die junge Frau fuhr anschließend nach rechts in die Straße „Zur Tuchbleiche“, da

sich vorher keine Haltemöglichkeit ergab. Dies nutzte der Unfallverursacher aus

und entfernte sich vom Unfallort. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen

Ford Transit mit Frankfurter Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 50-55 Jahre, graue Haare, südosteuropäisches Aussehen. Der Mann

trug ein schwarz-rotes T-Shirt mit dem Logo DPD (Deutscher Paket Dienst).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Sechsjährige leicht verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Dienstagabend gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung Schwetzinger

Straße/Hans-Thomas-Straße/Adlerstraße. Eine 51-Jährige Ford Fahrerin fuhr von

der Hans-Thoma-Straße in Richtung Adlerstraße und missachtete an der Kreuzung

zur Schwetzinger Straße die Vorfahrt einer 37-Jährigen Skoda-Fahrerin. Bei dem

Unfall wurde die Sechsjährige Tochter der Geschädigten leicht verletzt. Der

Skoda musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 8.000EUR.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer verletzt Mitarbeiter der Müllabfuhr

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem kuriosen Unfall kam es am Montag,

gegen 08:15 Uhr, in der Verlängerten Triebstraße. Ein 27-jähriger Mitarbeiter

der Müllabfuhr ging seiner Arbeit nach, als ihm ein bislang unbekannter

Autofahrer über den Fuß fuhr und sein Knie dabei streifte. Der Mann wird dabei

leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um einen schwarzen PKW mit

HD-Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich beim Polizeiposten Heddesheim, unter der Telefonnummer 06203-41443, oder

beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag kam es in der Duisburger

Straße im Stadtteil Hirschacker zwischen 09:10 Uhr und 11:45 Uhr zu einem

Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Der

bislang unbekannte Autofahrer beschädigte einen Opel auf der linken

Fahrzeugseite, ehe er sich vom Unfallort entfernte. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen,

unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 18:45 Uhr auf der Heidelberger Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Mercedes und

entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten

nachzukommen. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein

goldgelbes Fahrzeug, eventuell der Marke Opel, mit einem Heidelberger

Kennzeichen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu

melden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall auf der L550

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 5 Uhr auf der L550

zu einem Wildunfall. Ein 60-jähriger Fiat-Fahrer war von Weiler in Richtung

Sinsheim unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte und mit dem Auto

kollidierte. Für das Tier kam jede Hilfe zu spät, der Sachschaden am Auto

beträgt rund EUR 5.000.

Helmstadt-Bargen: Brand eines Mais-Silos; hoher Sachschaden; Ursache noch unklar; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 3

Helmstadt-Bargen (ots) – Gegen 21 Uhr war der Brand von den Freiwilligen

Feuerwehren Helmstadt und Bargen mit Unterstützung der Wehren aus Waibstadt,

Aglasterhausen und Mosbach, gelöscht.

Der Brandort ist beschlagnahmt.

Die Ursache ist nach wie vor unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der

Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Nach einer ersten Einschätzung war durch das Feuer ein Sachschaden von rund

400.000.- Euro entstanden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 86-jähriger Mann aufgefunden und in Krankenhaus eingeliefert – Löschung des Lichtbilds des Vermissten

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem Auffinden des seit Sonntagabend

(13.09.2020) vermissten 86-jährigen Helmut M. wird um Löschung des Lichtbild

gebeten.

Er wurde am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der Rheininsel von einem Angehörigen

gefunden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen

in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte besteht

keine Lebensgefahr.