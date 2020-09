Heidelberg-Kirchheim: Mit Zange versucht auf Kopf von Kontrahenten zu schlagen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstag, den 12.09.2020 gegen 04:15 Uhr kam es an der

Haltestelle „Kirchheim Rathaus“ zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen, bei der eine männliche Person versuchte, einen Kontrahenten mit

einer Zange anzugreifen. Bereits im Bus der Linie 33 war es zu einer verbalen

Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppierungen gekommen. Als diese an der

Haltestelle „Kirchheim Rathaus“ den Bus verließen, soll es erneut zu einem

Wortgefecht und im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen

sein. Hierbei habe ein männlicher Tatverdächtiger versucht, mit einer Zange auf

seinen Kontrahenten einzuschlagen. Dieser konnte den Schlägen jedoch ausweichen.

Eine 50 bis 60-jährige Frau mit blonden Haaren soll versucht haben, bei der

Auseinandersetzung zu schlichten und wurde hierbei zu Boden geschubst. Im

Anschluss ergriff der Täter die Flucht. Dieser wird wie folgt beschrieben:

männlich, 180 cm groß, 18 – 20 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Weste.

Weiterhin könnte ein Mann mit einem Kopfverband, welcher den Bus ebenfalls an

der Haltestelle verlassen hat, wichtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen,

insbesondere der Mann mit Kopfverband und die Frau, welche bei der

Auseinandersetzung eingreifen wollte, werden gebe, sich unter der Telefonnummer

06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim: Radfahrerin nach Unfall gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am Dienstag, den 01.09.2020, gegen 12:45 Uhr kam es

im Kreuzungsbereich Hans-Thoma-Platz/Hans-Thoma-Straße zu einem Verkehrsunfall

zwischen einer Radfahrerin und einer Toyota-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligten

verließen daraufhin einvernehmlich die Unfallstelle. Der Sachschaden war gering

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, insbesondere die betroffene

Radfahrerin gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Mann unter Drogen mit fremdem Auto unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Dienstag gegen 19:00 Uhr wurden im Bereich der

Mittermaierstraße Zeugen auf einen schwarzen Volvo aufmerksam, als dieser über

den Gehweg an einem parkenden Fahrzeug vorbeifuhr, anschließend eine rote Ampel

missachtete und in Richtung Bahnhof flüchtete. Kurze Zeit später stürmte der

52-jährige Fahrer des Volvos in das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, gab an,

verfolgt zu werden und verließ daraufhin fluchtartig das Revier. Die Beamten

eilten auf die Straße, konnten aber niemanden feststellen. Kurze Zeit später kam

die Person mit dem Auto aus Richtung Römerkreisel angefahren, bog in Höhe des

Reviers links ab und stellte das Fahrzeug so ab, dass es zur Hälfte auf die

Römerstraße ragte. Im Revier ergaben die weiteren Ermittlungen, dass sich die

Person unter dem Einfluss von Drogen befand, das Auto ohne die Einverständnis

des Eigentümers benutzte und nicht im Besitz eines Führerscheins war. Aufgrund

des akuten psychischen Ausnahmezustands wurde er in eine psychiatrische

Einrichtung gebracht.

Heidelberg: Feuer auf Gelände des Jachthafens gelegt; Verdächtiger Dank Zeugen festgenommen

Heidelberg (ots) – Ein 35-jähriger Mann wurde am späten Dienstagabend nach

kurzer Fahndung, aufgrund eines detaillierten Zeugenhinweises festgenommen.

Er steht im dringenden Verdacht, auf dem Gelände des Motor-Jacht-Clubs in der

Schurmanstraße eine Plastikwanne mit einem Grillanzünder angezündet zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand nur ein geringer Schaden. Ein

Übergreifen auf einen angrenzenden Holzschuppen und weitere Gebäude war

ausgeschlossen.

Als zwei Zeugen den Mann gegen 22 Uhr beim Zündeln entdeckten und Angehörige des

Clubs verständigten, flüchtete der Mann in Richtung Bismarckplatz, wo er wenig

später festgenommen wurde.

Der 35-Jährige, der sich zum Zeitpunkt der Festnahme in einem psychischen

Ausnahmezustand befand, wurde in eine Klinik gebracht.

Mitglieder des Jachtclubs löschten das Feuer selbständig.

Heidelberg: Einbruch in Bäckereifiliale; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf

Dienstag in eine Bäckereifiliale in der Plöck, Ecke Märzgasse ein. Ob etwas

entwendet wurde, steht ebenso wenig fest, wie der angerichtete Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Kirchheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 07:00

Uhr, kam es in der Bürgerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der

Unfallverursacher anschließend einfach vom Unfallort entfernte. Der bislang

unbekannte Fahrzeugführer beschädigte einen Mercedes-Vito an der rechten Seite,

ehe er in unbekannte Richtung davonfuhr. Der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich ans

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu wenden.