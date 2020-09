Verkehrsunfall auf der B 41 Fahrtrichtung Autobahn Nähe der über die Bundesstraße führende Brücke nach Ippesheim

Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Bei einem Überholvorgang kam es zwischen zwei PKWs zu einem Unfall. Ein Fahrzeug lag auf dem Dach. Alle vier Insassen hatten die Fahrzeuge bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst behandelt. Ein zufällig anwesender Notarzt leistete Erste Hilfe. Betriebsmittel liefen aus und drohten in den Kanaleinlauf zu fließen. Der Verkehr kam komplett zum Erliegen.

Die angerückten Kräfte der Löschbezirke Ost und Süd quälten sich zunächst durch die Rettungsgasse, die noch verbesserungsfähig war. Teilweise mussten die Fahrzeuge in Schrittgeschwindigkeit fahren, weil LKWs auf der linken Fahrspur standen oder PKWs versuchten in die Mitte zu fahren. Vor Ort wurde der Brandschutz sichergestellt und die ausgelaufenen Betriebsmittel mit Ölbindemittel gebunden. Ein Abschleppwagen stellte den auf dem Dach liegenden PKW wieder auf. Die Batterie wurde abgeklemmt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Alle vier Personen kamen im Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen zur Unfallursache vor Ort auf. Ein Mitarbeiter des LBM kam zur Einsatzstelle und kümmerte sich durch Beauftragung einer Fachfirma um die professionelle Reinigung der Fahrbahn. Da die B 41 während des Einsatzes und der nachfolgenden Reinigungsarbeiten komplett gesperrt war, gab es einen erheblichen Rückstau, der sich bis in die Stadt hinein zog. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach etwa 90 Minuten beendet.

Eine Rettungsgasse muss früh, also bereits in der Entstehungsphase eines Staus gebildet werden. Die auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Fahrzeuge fahren ganz rechts. Die auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Fahrzeuge fahren ganz links rüber. Bei mehrspurigen Autobahnen wird die Rettungsgasse immer ganz links gebildet. LKWs sollen nur auf der rechten Seite verbleiben oder rechtzeitig dorthin wechseln. Hilfreich ist es auch, wenn die LKWs ihren Außenspiegel einklappen, insbesondere dann, wenn Verkehrsteilnehmer auf der linken Seite eben nicht ganz nach links gefahren sind. Das haben auch einige wenige heute gemacht. Je besser die Rettungsgasse gebildet wird, umso schneller sind die Rettungskräfte vor Ort und können wirksame Hilfe leisten. Und umso schneller kann die Unfallstelle geräumt und die Straße wieder freigegeben werden.

Sachbeschädigung an einer Mautsäule

B48, Bretzenheim (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 11.09.2020-12.09.2020 gegen 02:00 Uhr kam es an einer Mautsäule am Fahrbahnrand der B48 etwa in Höhe des „Feld des Jammers“ (Gemarkung Bretzenheim, zwischen Fahrbahn und Fahrradweg) zu einer nicht unerheblichen Sachbeschädigung. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter*innen wurde u.a. Sprühlack auf mehrere Kameraobjektive aufgetragen, sodass die Vorrichtung nicht mehr funktionstüchtig ist. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000EUR geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich getätigt hat. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.