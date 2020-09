Erneuter Einbruch Riverside

Bingen (ots)

Bingen, 16.09., Hindenburganlage, 03:43 Uhr. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldeten zwei Personen im Innenraum des Riverside am Rhein. Leider blieben bisherige Ermittlungen ohne Hinweise. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Drogenfahrt

Bingen (ots)

Sprendlingen, 15.09., Karlstraße, 20:45 Uhr. Anlässlich einer gemeinsamen Kontrolle der Polizeiinspektion Bingen mit dem Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen, fiel der Fahrer eines Motorrollers durch deutlich geweiteten Pupillen auf. Der 16-Jährige gab einen zeitnahen Betäubungsmittel-Konsum zu. Im Helmfach des Fahrers wurde des Weiteren ein Einhandmesser aufgefunden. Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 15.09., L414 Kreisverkehr, 16:46 Uhr. Ein Motorradfahrer befuhr den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bingen Büdesheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah eine 23-jährige BMW-Autofahrerin die Yamaha-Maschine und fuhr auf den vorfahrtsberechtigten Fahrer auf. Der 33-jährige Motorradfahrer stürzte, wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Widerstand und Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Sprendlingen, 15.09., Bahnhofstraße, 22:17 Uhr. Nach einer Meldung über Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus folgte die Ergänzung, dass ein Aggressor wütend alkoholisiert mit seinem VW Golf weggefahren sei. Bei Eintreffen der Streife war der 39-jährige Beschuldigte wieder vor Ort, er benahm sich sofort aggressiv, provokativ und sprach Beschimpfungen den Beamten gegenüber aus. Der Mann sollte vorübergehend festgenommen werden; durch seinen passiven Widerstand musste er gefesselt werden. Erst nach Androhung der Verwendung des sogenannten „Tasers“ konnte er fixiert werden. Die Entnahme der Blutprobe auf der Dienststelle verlief anschließend friedlich. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer wurden eingeleitet.

Mainz – Innenstadt, Polizeibeamtin nach Widerstand verletzt

Mainz-Innenstadt (ots) – Mittwoch, 16.09.2020, 08:30 Uhr

Am Mittwochmorgen kommt es gegen 08:30 Uhr in der Mainzer Innenstadt zu mehreren

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Nach Zeugenangaben werden zwei Fahrzeuge in

der Straße „Am Kronberger Hof“, durch einen zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten

Täter, mit mehreren Ziegel- sowie Steinwürfen erheblich beschädigt.

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Mainz 1 kann in der

Fuststraße ein 35-jähriger Tatverdächtiger angetroffen werden. Dieser reagiert

auf Ansprache der Polizeibeamten aggressiv und attackiert einen der Beamten

unvermittelt mit Fäusten. Beim Versuch seiner Kollegin den Angriff zu

unterbinden, bringt der Mann sich und die Polizeibeamtin zu Fall. Weitere

Angriffshandlungen auf die am Boden liegende Polizistin können lediglich durch

das Einschreiten des begleitenden Polizisten, sowie durch aufmerksame Passanten,

unterbunden werden. Bis zum Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte muss der

35-jährige Angreifer durch mehrere Personen am Boden fixiert werden.

Beide Polizeibeamten werden bei dem Einsatz verletzt und müssen im Anschluss in

Krankenhaus medizinisch werden.

Mainz-Bretzenheim – Unfallzeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots) – Bereits letzte Woche Dienstag, dem 08.09.2020, kam es

am späten Nachmittag gegen 17:25 Uhr im Stadtteil Bretzenheim zu einem

Zusammenstoß zweier E-Bikefahrer. Der Unfall zwischen einem 19-Jährigen

Bretzenheimer und einer 58-Jährigen aus Mainz-Finthen ereignete sich im

Kreuzungsbereich Hinkelsteinerstraße / Roter Weg. Hierbei wurden beide

Unfallbeteiligte schwer verletzt. Der Unfallhergang konnte bisher nicht

vollständig ermittelt werden. Die Beamte der Polizeiinspektion Mainz 3 sind zur

lückenlosen Aufklärung auf Zeugenhinweise angewiesen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Autofahrer fährt beim Rückwärtsfahren Fußgängerin an

Mainz (ots) – Dienstag, 15.09.2020, 22:15 Uhr

Ein 24-jähriger Autofahrer befährt am Dienstagabend die Hindenburgstraße in

Fahrtrichtung Kaiserstraße. Als er, nach eigenen Angaben, in

Schrittgeschwindigkeit rückwärts fährt, um noch in die Einfahrt zur Josefstraße

einbiegen zu können, kommt es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen

Fußgängerin. Sie wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht.