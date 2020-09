Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ludwigsau. In der Zeit von Mittwoch (09.09.) bis Freitag (11.09.) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer die Leitplanke im Streckenabschnitt der Landstraße 3254, vom Abzweig „Weiße Dame“ kommend in Richtung Beenhausen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de .

Philippsthal. Eine 26-jährige Frau aus Philippsthal parkte ihren grauen Skoda Octavia am Dienstag (15.09.), um 10:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße „Am Zollhaus“. Als sie gegen 12:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren Skoda, hinten rechts an der Stoßstange, angefahren hatte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Leichtverletzter Person bei Verkehrsunfall

Philippsthal. Am Dienstagnachmittag (15.09.), gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Mann aus Vacha mit seinem Mercedes die Hattorfer Straße (B 62) in Richtung Bad Salzungen. Zur selben Zeit kreuzte ein 28-jähriger Mann aus Unterbreizbach mit seinem Audi A6 die Bundesstraße 62, um geradeaus in den Bimbacher Weg einzufahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Mercedes des 52-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei wurde der 28-jähriger Unterbreizbacher leicht verletzt. Er begab sich zur Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Unfallflucht in Hilders – Zeugenaufruf

Hilders – Am Dienstagmorgen (15.09.) parkte der Geschädigte gegen 06:50 Uhr seinen roten PKW Kombi auf dem Parkstreifen vor einem Lebensmittelmarkt in der Thüringer Straße. Gegen 19:30 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass das Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt wurde. Vermutlich hat ein anderes Fahrzeug beim Rangieren oder Vorbeifahren den geparkten PKW touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Verkehrsunfälle mit Flucht

Gegen geparktes Fahrzeug gestoßen – Unfallflucht

Schotten – Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag (12.09.), zwischen 15:30 und 17:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Niddastausees einen BMW X-drive. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte die Beifahrertür des BMWs. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 1.200 EUR. Hinweise zu dem Verursacher erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0 oder die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Neue Verkehrsinsel überfahren – Unfallflucht

Lautertal – Am Montag (14.09.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein Fahrer mit seinem Fahrzeug die L 3140 von Lauterbach kommend in Richtung Dirlammen. Am Ortseingang von Dirlammen überfuhr dieser die dort neu errichtete Verkehrsinsel. Diese wurde dabei samt Verkehrszeichen beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in bisher nicht bekannter Höhe. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ronshausen – Eine Mannheimerin befuhr mit ihrem Mini Cooper am Dienstagabend (15.09.), 21.30 Uhr, die Eisenacher Straße (L 3251) in Richtung Bebra-Weiterode. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen geparkten Ford-Transit und blieb einige Meter nach der Unfallstelle nicht mehr fahrbereit liegen. Da die Pkw-Fahrerin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem war sie nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro.

Sachbeschädigung an Schule

Fulda – Unbekannte beschädigten zwischen Montagnachmittag (14.09.) und Dienstagmorgen (15.09.) mehrere Glasscheiben einer Schule in der Huberstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baggerschaufeln

Fulda/Margretenhaun – Zwischen Freitagnachmittag (11.09.) und Montagmorgen (14.09.) stahlen Unbekannte im Sportplatzweg mehrere Baggerschaufeln von einer Baustelle. Das Diebesgut hatte einen Wert von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Hünfeld/Nüst – Zwischen dem 31. August und dem 14. September schlugen Unbekannte in der Michelsteinstraße die Scheibe der Fahrertür eines blauen Mercedes ein und stahlen verschiedene persönliche Gegenstände. Das Fahrzeug stand in dem Carport eines Einfamilienhauses. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.300 Euro.

Kennzeichen und Bauzaunfüße gestohlen

Hauneck / Unterhaun – In der Nacht von Montag (14.09.) auf Dienstag (15.09.) stahlen Unbekannte zwei Kennzeichen – SDH-NA 32 und EF-DS 619 – von einer Arbeitsmaschine und einem Anhänger, welche sich auf einer Baustelle im Rotenseer Weg befanden. Des Weiteren stahlen die Täter mehrere Bauzaunfüße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hünfeld

Am Dienstag, 15.09.2020 gegen 14:50 Uhr kam es auf der Fuldaer Straße, stadteinwärts, zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Durch hohes Verkehrsaufkommen mussten die Verkehrsteilnehmer zwischen der Tankstelle und dem Kreisel öfters ihre Geschwindigkeit reduzieren und es kam zwischendurch auch mal zum Stillstand. Ein 18-jähriger aus der Marktgemeinde Eiterfeld, erkannte zu spät, dass das Kraftrad vor ihm abbremste und fuhr auf das Zweirad auf. Das Fahrzeug wurde durch das Auffahren auf einen weiteren PKW geschoben, der von einer 31-jährigen Hünfelderin gefahren wurde. Der Motorradfahrer, 59 Jahre, und seine 54-jährige Mitfahrerin aus dem Landkreis Mainz-Bingen wurden durch das Auffahren verletzt und beide wurden in das HELIOS-Krankenhaus nach Hünfeld verbracht. Die Fahrzeuge des Unfallverursachers und das Motorrad wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und dem Abschleppvorganges kam es auf der Fuldaer Straße stadteinwärts und auch stadtauswärts zu Behinderungen.