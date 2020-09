Wiesbaden (ots) – Smartphones unter falschen Personalien bestellt – Festnahme von zwei mutmaßlichen Warenkreditbetrügern, Wiesbaden-Schierstein, 08.09.2020,

(pl)Der Wiesbadener Kriminalpolizei ist es vergangene Woche in Zusammenarbeit

mit Beamten der Polizeidirektion Main-Taunus gelungen, zwei mutmaßliche

Warenkreditbetrüger festzunehmen und vermutlich betrügerisch erlangte Waren

sicherzustellen. Die Kriminalbeamten wurden am Dienstag, den 08.09.2020, über

unberechtigte Bestellungen in Kenntnis gesetzt. Warenkreditbetrüger hatten mit

den Personaldaten von zwei Geschädigten insgesamt vier hochwertige Smartphones

im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro bestellt und als Lieferanschrift einen

Ablageort in Wiesbaden-Schierstein benannt. Da die bestellten Smartphones zum

Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht ausgeliefert waren, legten sich zivile

Polizeibeamte auf die Lauer und konnten noch am selben Tag gegen 14.45 Uhr die

beiden Abholer der zwischenzeitlich zugestellten Pakete festnehmen. Bei den im

Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen der beiden Festgenommenen in

Wiesbaden und Mörfelden-Walldorf wurden diverse elektronische Speichermedien und

Kommunikationsgeräte sichergestellt. Darüber hinaus wurde noch eine geringe

Menge Cannabis aufgefunden und ebenfalls sichergestellt. Da keine Haftgründe

vorlagen wurden die die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer nach Abschluss der

Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren

wegen Warenkreditbetrugs verantworten.

Wiesbaden (ots) – Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, 16.09.2020, gg. 11.30 Uhr

(ho) Ein 39-jähriger Mann hat sich heute Vormittag mit seinem 7er BMW ein

verbotenes Kraftfahrzeugrennen, ausgerechnet mit einem Zivilwagen der

Autobahnpolizei geliefert. Der Mann fiel zunächst auf der A 66 in Richtung

Rüdesheim auf, als er die Polizeibeamten mit einer sehr auffälligen Fahrweise

überholte. Da der Zivilwagen zusätzlich mit einer Videodokumentationsanlage

ausgestattet ist, starteten die Polizisten die Aufnahme und folgten dem BMW.

Dieser erhöhte stetig seine Geschwindigkeit und fiel zwischen den

Anschlussstellen Wiesbaden-Erbenheim und Wiesbaden-Biebrich durch drei deutliche

Abstandsunterschreitungen auf, als er sich vorausfahrenden Fahrzeugen von hinten

näherte.

Bei seiner Fahrt beschleunigte der Mann auf über 190 bei erlaubten 100

Stundenkilometern und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden

Reifen von der A66 auf die Tangente zur A643 in Fahrtrichtung Wiesbaden.

Schließlich gelang es dem verfolgenden Streifenwagen den BMW mit Sondersingnalen

zu überholen und letztendlich im Stadtgebiet Wiesbaden, auf dem Parkplatz „Kahle

Mühle“, anzuhalten. Der 39-jährige Fahrer zeigte sich uneinsichtig und

unkooperativ. Nach Rücksprache mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde der

BMW und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ihn erwartet ein

Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, welches durchgängig

von dem Zivilwagen dokumentiert wurde.

Für das Verfahren sind nun die Zeugenaussagen der Fahrzeugführerinnen oder der

Fahrzeugführer von Bedeutung, auf die der Fahrer im Bereich der A 66, zwischen

Erbenheim und Biebrich zu dicht aufgefahren ist. Außerdem besteht die

Möglichkeit, dass der BMW bereits zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen ist

und andere Fahrzeuge eventuell bedrängt oder gar gefährdet hat. Personen die

dazu Hinweise geben können werden dringend gebeten, sich bei der Wiesbadener

Autobahnpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 zu melden.

Hochwertige Fahrräder gestohlen – Tatserie aufgeklärt, Wiesbaden, Seit Mai 2020

(Fu)Der Wiesbadener Polizei ist es gelungen, drei mutmaßlichen Fahrraddieben auf

die Schliche zu kommen. Das Trio steht im Verdacht, seit Anfang Mai im Bereich

der Landeshauptstadt Wiesbaden insgesamt 28 zum Teil hochwertige Fahrräder

entwendet zu haben. Der dabei entstandene Diebstahlschaden der in Betracht

stehenden Taten beläuft sich auf über 25.000 Euro. Bereits im Mai gerieten drei

Wiesbadener im Alter von 40, 43 und 45 Jahren in den Fokus der Ermittler des 4.

Polizeireviers in Wiesbaden. Die daraus resultierenden umfangreichen

Ermittlungen führten schließlich dazu, dass dem Trio mittlerweile 28

Fahrraddiebstähle zur Last gelegt werden konnten. Es ergaben sich unter anderem

Hinweise darauf, dass die Tätergruppe gemeinsam in wechselnder Besetzung tätig

wurde. Nachdem im August zwei der Männer in anderer Sache in Untersuchungshaft

genommen wurden, gingen die Fallzahlen bei den Fahrraddiebstählen im Stadtgebiet

spürbar zurück.

Betrüger scheitern mit Coronatrick, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 14.09.2020, 10:15 Uhr

(Fu)Am Montag haben Trickbetrüger vergeblich versucht, eine 85 Jahre alte Dame

aus Wiesbaden mit der Angst vor dem Coronavirus aufs Kreuz zu legen. Gegen 10:15

Uhr klingelte das Telefon der Seniorin aus Wiesbaden. Am anderen Ende des

Telefons war eine männliche Stimme, die vorgab, ein Sparkassenmitarbeiter zu

sein. Der Betrüger behauptete, dass die Enkelin positiv auf Corona getestet

wurde. Die Seniorin müsse sich nun für vier Wochen in häusliche Quarantäne

begeben und deshalb über ausreichend Bargeld verfügen. Der Seniorin kam dies

alles suspekt vor und sie reagierte völlig richtig, indem sie das Gespräch

beendete und ihre Enkelin kontaktierte.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Wiesbaden-Igstadt, Kleine Straße, Dienstag, 15.09.2020, 23:30 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Kanaldeckel in der „Kleine

Straße“ in Igstadt zweckentfremdet. Der gusseiserne Kanaldeckel, 20cm x 50 cm

groß, wurde in den freiliegenden Kanalschacht geworfen. Die Feuerwehr musste

hierauf anrücken um den Kanaldeckel wieder in seine richtige Position zu

bringen. Eine Fahndung nach den möglichen Tätern verlief bislang ergebnislos.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345

2440 zu melden.

Diebstahl von Roller, Wiesbaden, Schubertstraße, Dienstag, 15.09.2020, 20:00 Uhr

(Fu)Dreiste Diebe haben am Dienstagabend zunächst im Hausflur einer Wiesbadener

Schule eine Handtasche und im Anschluss einen vor der Tür stehenden Roller im

Wert von 1.500 Euro gestohlen. Eine 47 Jahre alte Wiesbadenerin befand sich am

Dienstag, gegen 20:00 Uhr, zwecks Reinigungsarbeiten, im Flur der Schule. In

einem unbeobachteten Moment wurde die Handtasche der Reinigungskraft durch einen

unbekannten Täter entwendet. Vor dem Schulgebäude hatte die Frau ihren schwarzen

Roller der Marke Firenze abgestellt. Eine Nachschau ergab, dass der Roller

ebenfalls entwendet wurde. Den Originalschlüssel hatte die Frau in ihrer

Handtasche abgelegt. Die Handtasche konnte im Kellerbereich der Schule

aufgefunden werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345 0 zu melden.

Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug, Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, Montag, 14.09.2020, 17:00 Uhr bis Dienstag, 15.09.2020, 05:30 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Dienstag wurde ein geparktes Fahrzeug der Marke Smart

mutwillig beschädigt. Der betroffene Pkw stand ordnungsgemäß im Max-Planck-Ring.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 2240 zu melden.

Diebstahl von Pkw, Wiesbaden-Schierstein, Schneebergstraße, Montag, 14.09.2020, 22:00 Uhr bis Dienstag, 15.09.2020, 09:00 Uhr

(Fu)In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Schneebergstraße in

Wiesbaden-Schierstein ein Auto gestohlen worden. Die Geschädigte stellte am

Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr fest, dass bislang unbekannte Täter einen 21

Jahre alten grauen VW, mit dem amtlichen Kennzeichen WI-LZ 352, auf bisher

unbekannte Weise gestohlen haben. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der

Telefonnummer 0611-345 0 zu melden.

Pkw aufgebrochen Wiesbaden, Rüthstraße Montag, 14.09.2020, 19:00 Uhr bis Dienstag, 15.09.2020, 07:00 Uhr

(Fu)In einer Tiefgarage der Rüthstraße haben unbekannte Täter einen schwarzen

5er BMW aufgebrochen und das eingebaute Navigationsgerät, das Lenkrad mit

Airbag, sowie die Scheinwerfer des Fahrzeugs ausgebaut und entwendet. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 0

Schmuck und Bargeld gestohlen, Wiesbaden, Franz-Abt-Straße, 13.09.2020 bis 15.09.2020

(ho)Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus haben unbekannte Einbrecher im

Verlauf der vergangenen Tage hochwertigen Schmuck und Bargeld im Wert von rund

5000 Euro gestohlen. Die Wohnungsinhaberin kam nach einem Kurzurlaub in ihre

Wohnung zurück und stellte die aufgebrochene Wohnungstür fest. In den Räumen

waren Schränke und Schubladen durchwühlt. Befragungen in der Nachbarschaft

ergaben Hinweise, dass möglicherweise zwei Frauen im Zusammenhang mit der Tat

stehen könnten, die am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, im Bereich des Hauses

auffielen. Eine der Frauen wurde als 1,65 bis 1,70 Meter groß, ca. 25 Jahre alt,

schlank, mit schwarzen, dunklen, langen Haaren beschrieben, die zu einem Zopf

gebunden waren. Diese Frau trug ein schwarz-weiß-gestreiftes T-Shirt und eine

kurze, weiße Hose. Ihre Begleiterin sei etwa gleich alt und groß, jedoch etwas

korpulenter gewesen und habe dunkle, offene Haare. Diese Frau habe ein rotes

T-Shirt und enge blaue Jeans getragen. Hinweisgeber, die bezüglich dieser

Personen ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise

geben können, werden gebeten, die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu informieren.

Rheingau-Taunus-Kreis

Onkel und Nichte auf Rollern kontrolliert, Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Dienstag, 15.09.2020, gegen 14:40 Uhr

(mhe)Am Dienstagnachmittag stellte die Bad Schwalbacher Polizei bei einer

Kontrolle von zwei Motorrollern fest, dass beide Fahrer mutmaßlich alkoholisiert

unterwegs waren. Gegen 14.40 Uhr kontrollierte die Streife einen 62-jährigen Bad

Schwalbacher, der mit seinem Roller im Martha-von-Opel-Weg unterwegs war. Die

Beamten konnten bei ihm Alkoholgeruch feststellen und unterzogen ihn einem

freiwilligen Atemalkoholtest, der einen Wert von über 1,1 Promille ergab. Noch

während der laufenden Kontrolle fuhr die 39-jährige Nichte des Mannes ebenfalls

auf einem Motorroller vor. Auch bei ihr stellten die Beamten fest, dass sie

mutmaßlich alkoholisiert und zudem ohne Prüfbescheinigung unterwegs war. Ein bei

ihr durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Bei beiden

bereits der Polizei bekannten Personen wurden Blutentnahmen durchgeführt und

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

30 Weinstöcke mutwillig beschädigt – Zeugen gesucht!, Eltville-Hattenheim, Eberbacher Straße, Montag, 14.09.2020 bis Mittwoch, 16.09.2020

(mhe)Unbekannte haben in Eltville-Hattenheim mutwillig 30 Weinstöcke beschädigt

und dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht.

Unbekannte traten zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche in der Eberbacher

Straße in Hattenheim gegen 30 Weinstöcke, so dass die Pflanzen auch in den

nächsten Jahren keine Ernte einbringen werden. Zeugen, werden gebeten, sich mit

der Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123-9090-0 in Verbindung zu

setzen.

Verletzter bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Omnibus, Walluf, Hauptstraße, Dienstag, 15.09.2020, 14.00 Uhr

(mhe)Am Dienstagnachmittag kam es in Walluf bei einem Zusammenstoß zwischen

einem Pkw und einem Omnibus zu einer verletzten Person. Gegen 14.00 Uhr geriet

der 55-jährige Fahrer eines Toyota in der Hauptstraße ersten Ermittlungen

zufolge leicht auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden

Omnibus zusammen. Hierbei verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht und begab sich

zur Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in

Höhe von mehreren Tausend Euro.

Mazda auf Supermarktplatz beschädigt – Zeugen gesucht!, Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 15.09.2020, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr

(mhe)Am Dienstagmittag wurde auf dem Parkplatz eines Idsteiner

Lebensmittelmarktes in der Wiesbadener Straße ein schwarzer Mazda bei einer

Unfallflucht beschädigt. Der Wagen der 67-jährigen Eigentümerin war zwischen

13.00 Uhr und 13.30 Uhr für die kurze Zeit des Einkaufs auf dem Parkplatz

abgestellt. In diesem Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer

gegen die hintere rechte Stoßstange des Mazda und verursachte einen Schaden in

Höhe von mehreren Hundert Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der

Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Erkenntnissen zufolge

könnte der Schaden mit einem Einkaufswagen verursacht worden sein. In diesem

Zusammenhang bittet die Polizei Idstein alle Zeugen und Hinweisgeber, die

Angaben zu dem Schaden an dem Mazda machen können, sich unter der Rufnummer

06126-9394-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.