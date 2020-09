Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 16.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Bei Verkehrsunfall 12-jähriger Radfahrer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 12-jähriger Junge befuhr am 15.09.2020 gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Gartenstraße, als aus einem auf der rechten Seite geparkten Fahrzeug ein 61-jähriger Autofahrer ausstieg. Der Autofahrer übersah den von hinten herannahenden Jungen und öffnete die Fahrertür. Der Junge fuhr in die Fahrertür und zog sich hierbei Schürfwunden an Knien und Armen zu. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro.

Neustadt: Betrunken und ohne Führerschein erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 47-jähriger Mann wurde mit seinem Kleinkraftrad am 16.09.2020 gegen 01:00 Uhr in der Ludwigstraße in Neustadt kontrolliert, nachdem die Beamten die Geschwindigkeit des Gefährts stutzig gemacht hatten. Der Fahrer war mit ca. 60 km/h unterwegs, weshalb die Beamten genauer hinschauten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Neustadt: Radfahrerin leicht verletzt – Zeugin gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am Donnerstag, 09.09.2020, kam es gegen 18:00 Uhr an der Einmündung Robert-Stolz-Straße / Harthäuserweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Sie wollte vom Harthäuserweg in die Robert-Stolz-Straße einbiegen. Ein Fahrzeug kam von links und missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin, so dass sie stark bremsen musste und sich durch den anschließenden Sturz eine Knöchelfraktur am Fuß zuzog. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Fahrer bzw. Fahrzeug selbst bestehen keine. Allerdings beobachtete eine Zeugin den Vorfall und kümmerte sich um die gestürzte Frau. Die Polizeiinspektion Neustadt bittet die Zeugin, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Entlaufene Pferde

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.09.2020 gegen 10:30 Uhr wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern mitgeteilt, dass ein Pferd und ein Pony auf der B37 in Fahrtrichtung A 650 alleine unterwegs wären. Der Besitzer, der in der Zwischenzeit das Fehlen seiner Pferde bemerkt hatte, machte sich selbstständig auf die Suche nach ihnen. Die Pferde konnten schließlich erfolgreich eingefangen und wieder auf die Koppel begleitet werden. Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern oder den Pferden kam es nicht.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.09.2020 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Fahrrad die Schlachthausstraße in Bad Dürkheim von der Hinterbergstraße kommend bergab und stieß an ein geparktes Fahrzeug. Ein mit seinem PKW entgegenkommender Zeuge konnte feststellen, dass der 63-Jährige Schlangenlinien fuhr und stark schwankte. Der geparkte VW einer 72-jährigen Halterin wurde dabei am linken Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrradfahrer anschließend fußläufig von der Verkehrsunfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sein Fahrrad ließ er an der Unfallstelle zurück. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Gegen 16:00 Uhr kam der Fahrradfahrer zur Unfallstelle zurück und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Einen angebotenen Atemalkoholtest konnte er nicht ordnungsgemäß durchführen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen dem Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: Bahnschranke beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 15.09.2020 gegen 18:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Bahnschranke in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim. Der Klein-LKW fuhr von der A650 kommend die Mannheimer Straße in Richtung Bad Dürkheim. Er fuhr unter der sich absenkenden Bahnschranke durch. Dabei beschädigte er die Schranke und es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Er entfernte sich ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Schranke war weiterhin funktionsfähig. Die RNV wurde über die Beschädigung informiert. Zum Klein-LKW ist nur bekannt, dass er ein weißes Führerhaus hatte und mit zwei jungen Männern besetzt war. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.09.2020 kam es zur Mittagszeit im Gewerbegebiet „Bruch“ zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leicht verletzten Personen.

Die Beteiligten, ein 18-jähriger Fahranfänger sowie ein 46-jähriger SEAT-Fahrer befuhren die Gustav-Kirchoff-Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtungen – der 18-jährige Unfallverursacher wollte sodann nach links auf das Grundstück der SB-Waschanlage einbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden, bevorrechtigten Seat-Fahrer, dessen Fahrzeug aufgrund der Wucht des Aufpralls umkippte.

Beide Fahrer verletzten sich hierbei glücklicherweise lediglich leicht – beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gustav-Kirchhoff-Straße ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.

Friedelsheim: Heckscheibe eingeschlagen

Friedelsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter schlugen am 14.09.2020 im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr die Heckscheibe eines Kia Sportage ein. Dieser war durch die 57-Jährige Halterin ordnungsgemäß verschlossen in der Bahnhofstraße in Friedelsheim abgestellt worden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.