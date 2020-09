Jugendliches Duo randaliert und greift Polizisten an

Kassel-Jungfernkopf (ots) – Bei einem Einsatz wegen eines Randalierers in einem Haus im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf am Dienstagabend 15.09.2020 gegen 22:15 Uhr hat der aggressive 17-jährige Jugendliche die eingesetzten Polizeibeamten angegriffen, angespuckt und beleidigt. Er hatte zuvor in dem Haus mehrere Türen eingetreten, woraufhin von anderen Bewohnern die Polizei gerufen wurde. Ein Freund von ihm störte zudem die Festnahme erheblich, beleidigte und bedrohte die Beamten und beschädigte anschließend einen Streifenwagen im Bereich der Motorhaube.

Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die beiden alkoholisierten Jugendlichen wurden festgenommen und anschließend zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam gebracht.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Der bereits mehrfach durch die Begehung von Straftaten aufgefallene 16-Jährige muss sich wegen versuchter Gefangenenbefreiung und Sachbeschädigung verantworten. Er soll heute zudem einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hessen: Mehrere Farbschmierereien

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel/Alsfeld/Treysa/Hümme (ots) – Unbekannte haben gleich vier Mal zugeschlagen und 3 Züge und 1 Bus mit Farbe beschmiert.

Auf dem Busparkplatz, in der Nähe des Hauptbahnhofes Kassel, besprühten die Täter einen Bus der Verkehrsgesellschaft Kurhessenbahn. Festgestellt wurde die 30 qm große Verunreinigung am Montagmorgen 14.09.2020. Der Sachschaden beträgt ca. 2.400 Euro.

Ebenfalls in den Morgenstunden des 14.09.2020 wurde ein Arbeitszug der Hessischen Landesbahn, im Bahnhof Alsfeld, auf einer Fläche von 30 qm mit Farbe besprüht. Es ist ein Schaden in Höhe von 2.400 Euro entstanden.

An einem Regionalexpress im Bahnhof Treysa stellte die Bundespolizei am Montag 14.09.2020 gegen 6:45 Uhr eine Verunreinigung fest. Diese erstreckt sich über eine Fläche von 120 qm. Der Sachschaden wir auf ca. 9.600 Euro geschätzt.

In der Nacht zum Dienstag 15.09.2020 besprühten unbekannte Täter einen im Bahnhof Hümme abgestellten Zug mit Farbe. Hier konnte noch keine Aussage zum entstandenen Sachschaden gemacht werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu den Farbschmierereien oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Rüttelplatten-Diebe auf frischer Tat festgenommen

Kassel-Süd (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Mitte gelang in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Tischbeinstraße die Festnahme von zwei mutmaßlichen Dieben, die auf einer Baustelle gerade Rüttelplatten in ihren Transporter luden. Eine Anwohnerin hatte das nächtliche Treiben beobachtet und gedankenschnell die Polizei gerufen. Die beiden 22 und 23 Jahren alten Tatverdächtigen aus Kassel müssen sich nun wegen versuchten Diebstahls verantworten.

Die bereits in ihren Transporter eingeladene Rüttelplatte mussten sie an Ort und Stelle wieder ausladen. Eine zweite Rüttelplatte hatten sie zudem bereits zu ihrem Fahrzeug geschafft, aber noch nicht eingeladen.

Der Notruf der Anwohnerin war gegen 1:10 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Sofort entsandten die Beamten eine Streife des Polizeireviers Mitte zum Tatort, einem Gebäude, das derzeit saniert wird. Die bereits nach wenigen Minuten dort eintreffenden Beamten nahmen einen der beiden Männer direkt an ihrem weißen Peugeot Boxer mit offenstehenden Heckklappen fest.

Den zweiten Tatverdächtigen schnappten die Polizisten nach einer kurzen Suche noch auf dem Grundstück. Die beiden Rüttelplatten im Gesamtwert von ca. 4.000 Euro mussten die beiden Festgenommenen auf der Baustelle zurücklassen und die Beamten anschließend mit zur Dienststelle begleiten. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen beide dauern an.

Unbekannte klauen grauen Audi Q 5 in Leuschnerstraße – Zeugen gesucht

Kassel-Niederzwehren (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen grauen Audi Q 5 im Wert von ca. 60.000 Euro in der Leuschnerstraße in Kassel gestohlen. Wie die Autodiebe dabei genau vorgingen, ist momentan noch unklar. Von dem Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen KS-QR 222 fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Den Diebstahl des am Abend abgestellten Wagens entdeckten die Eigentümer am heutigen Morgen. Aufgrund technischer Auswertungen lässt sich jedoch nachträglich feststellen, dass das Auto offenbar gegen 2:30 Uhr in der Nacht gestartet worden war.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

