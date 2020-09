Neustadt: Neustadts Weingarten vom 18. September bis 04. Oktober 2020 geöffnet

Neustadt an der Weinstraße – Nach der Absage des Deutschen Weinlesefests dieses Jahr hat die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) an einem Alternativprogramm gearbeitet: „Neustadts Weingarten“.

„Neustadts Weingarten ist unser neues Veranstaltungsformat für den Herbst… Seit fast 100 Jahren lebt Neustadt an der Weinstraße alljährlich zum Erntedank im Herbst Gastfreundschaft und Lebensfreude: farbenfroh, klangvoll und leuchtend. Unter freiem Himmel, mit dem nötigen Abstand, ist Neustadts Weingarten der diesjährige intime Treffpunkt vor dem Saalbau, um als Weinliebhaber ein gutes Glas Wein zu genießen… „Klein, aber fein“ ist „Neustadts Weingarten“ von Freitag, 18. September bis Sonntag, 4. Oktober 2020.“,

so die TKS. Auf einem Holzboden auf der Rasenfläche vor dem Saalbau werden insgesamt vier voneinander durch attraktiven Blumenschmuck getrennte gastronomische Bereiche geschaffen, die von der FFN (Feucht-Fröhliche Neustadter), vom Haucke-Metzger, Woihaisel Mörschel und Forlani wie Gastronomiebetriebe bewirtschaftet werden. Bis auf die Winzerscheune von Patric Forlani werden die “Haiselscher” früherer Jahre durch Zelte ersetzt.

Personenanzahl limitiert

Maximal 350 Personen, inclusive Personal dürfen sich im Neustadter Weingarten in diesen vier Bereichen aufhalten. Die Gäste werden an Tischen platziert, bedient und müssen sich registrieren. Es wird keine Thekenbewirtung und Selbstbedienung geben und keine Restaurants in Innenräumen.

Täglich 11 Stunden geöffnet

Die Öffnungszeiten des Neustadter Weingartens vor dem Saalbau sind täglich von 11 bis 21:30 Uhr (Ausschankschluss); Ende: 22 Uhr, was 132 Stunden Frohsinn entspricht.

Telefonische Reservierung zu empfehlen

Unter folgenden Telefonnummern sind die Gastronomen zu erreichen:

„Zum Hauckemetzger“: Andreas und Nicole Sauer, Handy: 0172-6248493

„Feucht-Fröhliche Neustadter“: Werner Maas, Handy: 0151-241 55 606

„Mörschel’s Woihaisel“: Mario Weil, Handy: 0172-6336126

„Winzerscheune“: Patric Forlani, Handy: 0163 6589290 oder E-Mail: forlanigmbh@yahoo.de

Vor dem Saalbau stehen für die Gäste über 300 Sitzplätze im Weingarten zur Verfügung. Sie bekommen Ihre Plätze zugewiesen und genießen (mit Registrierung) feine Weine und Pfälzer Küche.

Bitte beachten Sie die üblichen Hygiene- und Abstandsvorschriften sowie die Maskenpflicht bis zur Einnahme Ihrer Plätze am Tisch. Die Betreiber des Neustadter Weingartens behalten sich vor, im Falle von unvorhergesehenen Ereignissen (Wetter, Corona-Bestimmungen usw.) zum Wohle Ihrer Sicherheit zu reagieren.