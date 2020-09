Neustadt: Fünf touristische Botschafter für Neustadt

Neustadt an der Weinstraße – Botschafter repräsentieren anderswo ihre Heimat, sie informieren und werben für sie. Das steckt hinter der Idee, die der Vorstand der TKS dem Aufsichtsrat in der Sitzung vom 16. Juni 2020 präsentierte.

Berufen werden Persönlichkeiten, die überregional bekannt sind und Auftritte haben, beispielsweise in den Bereichen Kultur, Sport oder Wein. Die ehrenamtlich wirkenden Botschafter werden mit Material und einem Flyer ausgestattet, der sie als Botschafter ausweist und der auf Neustadt, seine historische Altstadt, seine Weindörfer sowie auf das Profil als Wein- und Demokratiestadt hinweist. Auch werden sie mit Präsenten wie etwa Wein aus Neustadt oder Elwetritschen ausgestattet, die auf den Reisen verteilt werden können. Neustadter Botschafter weisen auf ihrer Website oder in ihren Veranstaltungen auf ihre Herkunft hin.

Große Anstrengungen im touristischen Bereich übernommen

Im touristischen Bereich wurden große Anstrengungen übernommen, die sich positiv bemerkbar gemacht haben. Viele Touristen kamen nach Neustadt an der Weinstraße, auch wegen ausgefallenen Auslandsreisen.“, so Oberbürgermeister Weigel. Im Inland ist die Pfalz eine Alternative. Die Stadt will den Tourismus weiter ausbauen. Unter anderem profiliert sich im Bereich „Weinerlebnis plus“-Region.

Stadt der Demokratie soll neues Alleinstellungsmerkmal werden

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße will sich als Stadt der Demokratie profillieren. Gründe sind die bedeutende Stadtgeschichte, das Hambacher Fest und das europäische Kulturerbe Hambacher Schloss. Ein Grundsatzbeschluss soll Ende September verfasst werden, Neustadt zur Demokratiestadt machen. In Bildung, Tourismus und Politik wolle Neustadt an der Weinstraße eine Vorbildrolle einnehmen. Die Menschen sollen begeistert werden. Als Botschafter werden diejenigen eingesetzt, die einen guten Namen haben, bekannt sind und in ihren Bereichen Großes geleistet haben.

Oberbürgermeister Marc Weigel führte am Dienstag, 15.09.2020, fünf Botschafter in kleinem Rahmen in ihre neue Aufgabe ein und überreichte ihnen die offizielle Urkunde.