Verstöße gegen die Maskenpflicht zieht Hausverbot nach sich

Kaiserslautern (ots) – Nicht jeder will in der aktuellen Situation einsehen, dass es notwendig, wichtig und vorgeschrieben ist, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Während die meisten vernünftig sind und sich an die Vorgaben halten, hatten es die Beamten am Montagabend 14.09.2020 in einem Einkaufszentrum in der Merkurstraße mit einer ziemlich uneinsichtigen Gruppe zu tun.

Gegen 18 Uhr betrat die Gruppe das Einkaufszentrum ohne Maske. Laut Marktleiter verhielten sie sich aggressiv und kamen den Aufforderungen eine Maske zu tragen nicht nach. Angeblich hätten alle eine Befreiung von der Maskenpflicht. Der Marktleiter bat die Ordnungsbehörde um Unterstützung.

Die eintreffenden Sicherheitskräfte belehrten die Gruppe, dass ihnen ein Verstoß nach der Corona-Bekämpfungsverordnung vorgeworfen wird. Sie wurden aufgefordert die Atteste über die Maskenbefreiung vorzuzeigen.

Vier der acht Personen konnten Atteste vorzeigen. Ob diese echt sind, konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Die Ordnungsbehörde prüft.

Da die Gruppe einer Aufforderung des Marktleiters das Geschäft zu verlassen nicht nachkam, erstattete er Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Dem Platzverweis kam die Gruppe nach.

Die Verstöße gegen die Coronabekämpfungsverordnung werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet.

Betrunkener Radfahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots) – Dass er gegen die Regeln im Straßenverkehr verstoßen hat, ist einem Fahrradfahrer am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden.

Eine Polizeistreife sichtete den Radler kurz nach 15 Uhr in der Augustastraße. Die Beamten beobachteten wie er die Kreuzung an der Augustastraße/Fabrikstraße ohne zu halten überfuhr, ihnen die Vorfahrt nahm und schwankend weiterfuhr. Sie stoppten und kontrollierten ihn.

Dabei rochen die Beamten die Alkoholfahne des Mannes und erkannten Ausfallerscheinungen wie rote Augen und zitternde Hände. Sie baten ihn zum Atemalkoholtest – Ergebnis: 0,83 Promille.

Weil der 46-Jährigen zugab zwei Tage zuvor Heroin konsumiert zu haben, musste er mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Einen Vortest hatte der Mann abgelehnt mit dem Kommentar, dass der Test sowieso positiv ausfallen würde.

Sein Fahrrad musste vorläufig stehen gelassen werden; die Schlüssel für das Fahrradschloss wurden von den Polizisten sichergestellt. Auf Wunsch des Mannes wurde das Fahrrad im Anschluss ebenfalls sichergestellt, da er befürchtete, dass es ihm geklaut werden würde. Auf den 46-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

E-Roller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Am Montagnachmittag ist ein Mann auf der Dienststelle erschienen, weil sein E-Scooter gestohlen wurde.

Wie der Mann angab, verschwand der Elektro-Roller zwischen 15:00 und 15.15 Uhr in der Hummelstraße. Das Gefährt war Höhe Hauses Nummer 23 auf dem Gehweg abgestellt.

Es handelt sich um einen E-Scooter mit einem schwarzen Rahmen und einer grün-schwarzen Lenkstange im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Trick- und Taschendiebe machen Beute

Kaiserslautern (ots) – Am Vormittag wurde ein 91-Jährige Opfer der Diebe. Wie die Frau der Polizei berichtete sei sie in einem Einkaufmarkt in der Innenstadt von zwei Frauen angerempelt worden. Unmittelbar danach stellte die Seniorin fest, dass ihr Geldbeutel fehlte. Den hatte sie in ihrer Hosentasche verstaut. Neben Bargeld enthielt die Börse auch den Personalausweis und andere persönliche Dokumente. Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter liegt nicht vor.

Am Montagabend haben Taschendiebe in einem Geschäft in der Merkurstraße zugeschlagen. Diesmal richtet sich der Tatverdacht gegen zwei Männer. Die Täter nutzten einen günstigen Moment und entwendeten aus der geöffneten Handtasche, die das 54-jährige Opfer über der Schulter trug, eine Geldbörse. Die Diebe erbeuteten Bargeld, eine Gutscheinkarte sowie weitere persönliche Dokumente und flüchteten unerkannt.