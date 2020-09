Mehrere Fälle von Enkeltrick und Anrufen durch “falsche Polizeibeamte”

Mainz (ots) – In den letzten Tagen häufen sich die Fälle von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben oder den Enkeltrick durchführen: Zwischen dem 10. Und 15.90.2020 kam es zu circa 20 gemeldeten Fällen im Raum Mainz.

Die Betrüger haben unter Angabe verschiedenster Vorwände versucht, an Summen im fünfstelligen Bereich zu gelangen. Es bleibt jedoch, auch dank aufmerksamer Bankmitarbeiter, jeweils beim Versuch und kommt nicht zur Geldübergabe.

Die Geschichten sind zwar unterschiedlich, doch die Masche bei Betrugsanrufen ist immer gleich: Die Betrüger versuchen unter einem Vorwand an Geld oder Vermögensgegenstände zu gelangen. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen am Telefon ein, auch nicht bei vermeintlich nahen Angehörigen! Nahe Angehörige würden in solchen Fällen persönlich vorbeikommen und erst recht keine fremden Menschen zur Abholung schicken.

Wenn Sie bei einem Anruf einen Enkeltrick oder Betrug durch “falsche Polizeibeamte” vermuten, rufen Sie den Polizeinotruf unter 110 und schildern Ihren Verdacht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Zur Aufklärung setzt die Polizei ein Sicherheitsmobil ein und bietet individuelle Beratung an. Kontakt: Telefon: 06131 65-3390 Webseite: https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-mainz/zentrale-praevention-und-opferschutz-mainz/

Festnahme nach Backpulver-Klau

Mainz-Innenstadt (ots) – Der Diebstahl eines Briefchens Natron in einer Mainzer Drogerie, führte zur Festnahme eines 36-Jährigen am Montagnachmittag 14.09.2020, 15:21 Uhr. Die Beamten des Mainzer Altstadtrevieres wurden zu einem Ladendiebstahl hinzugerufen. Das Diebesgut wurde aus einer 5er-Packung Natron entnommen.

Pech für den 36-jährigen Ladendieb: Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellt sich heraus, dass er zur Fahndung ausgeschrieben ist. Seine noch offene Haftstrafe trat er im Anschluss unmittelbar an.