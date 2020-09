Fahrzeug ausgebrannt

Lingenfeld (ots) – Circa 5.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Fahrzeugbrandes am Montagnachmittag auf der K31 bei Schwegenheim. Ein 39-Jähriger bemerkte, während er die B9 befuhr, dass Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeuges drang. Daraufhin fuhr er von der B9 im Bereich Schwegenheim ab und stellte den Pkw neben der K31 ab.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Lingenfeld gelöscht, ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeuges konnte allerdings nicht verhindert werden.

Der Brand dürfte aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen sein.

Schulwegkontrolle

Weingarten (ots) – Am Montagmorgen 14.09.2020 führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim eine Schulwegkontrolle in Weingarten durch. Es konnte trotz des erhöhten Verkehrsaufkommens, aufgrund der Teilsperrung der Hauptstraße, ein rücksichtsvolles Verhalten der Verkehrsteilnehmer festgestellt werden. Weiterhin wurden sieben Fahrzeugkontrollen durchgeführt, die alle beanstandungsfrei verliefen.

Betrunken allein reichte nicht aus

Kandel (ots) – Zunächst wurden die Polizeibeamten am 13.09.2020 um 17:00 Uhr zu einem Fund-Handy gerufen worden. Beim Eintreffen an der Örtlichkeit erschien auch zeitgleich der Verlierer an der Einsatzörtlichkeit. Bei der Übergabe des Handy an den 55-jährigen Besitzer, wurde durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Da der Mann mit einem Roller angefahren kam, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von über 2 Promille.

Im weiteren Verlauf der Maßnahmen zeigte sich auch, dass der 55-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht und zudem auch keinen Führerschein für das Kraftfahrzeug besaß.

Er durfte im Anschluss an die Maßnahmen zwar mit Handy, aber auch mit mehreren Strafanzeigen

den Heimweg zu Fuß antreten.