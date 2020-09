Körperverletzung und Fahren unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 14.09.2020 um 20:25 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße eine Schlägerei gemeldet. Ein 30-Jähriger soll einem ihm bekannten 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Er wurde leicht verletzt. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte war der Täter bereits geflüchtet, befand sich aber in unmittelbarer Nähe in einem an einer roten Ampel wartenden Auto.

Bei der Kontrolle konnten im Auto der alkoholisierte Täter sowie der 30-jährige Fahrer festgestellt werden. Bei der weiteren Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass er mit 0,6 Promille ebenfalls alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Außerdem hatte er ein verbotenes Messer bei sich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein und die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Waffengesetz.

In Haus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am 14.09.2020 gegen 1:00 Uhr, hebelten bislang Unbekannte eine Tür eines Hauses in der Speyerer Straße auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall BAB 65/B9, Autobahndreieck Ludwigshafen

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am 15.09.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 10:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit dem Einsatzstichwort “LKW Unfall” alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag ein mit Schrott beladener LKW in der Überleitung von der BAB 65 zur B9 auf der Seite. Der Fahrer konnte leicht verletzt das Unfallfahrzeug eigenständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle zunächst gesichert und auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst, der Leitende Notarzt sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei.

Unfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Zu rund 15.000 Euro Sachschaden kam es bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 14.09.2020, 18:10 Uhr, in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Opel vom Fahrbahnrand los und stieß dabei mit einem vorbeifahrenden Audi eines 31-Jährigen zusammen.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Opel entstand nur geringer Sachschaden.

Fahrraddieb in Straßenbahn gestellt

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich nicht schlecht gestaunt hat am Montag 14.09.2020 gegen 09:30 Uhr, ein 70-Jähriger aus Ludwigshafen, als er in der Straßenbahn einen 46-jährigen Mann mit dem gestohlenen Fahrrad seiner 68-Jährigen Ehefrau sah. Sofort informierte er seine Gattin, welche wiederum die Polizei alarmierte.

An der Haltestelle Hans-Warsch-Platz konnte der 46-Jährige kontrolliert werden, der eingestand, das Fahrrad mitgenommen zu haben.

Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 14.09.2020 gegen 18 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Leuschnerstraße. Eine 35-Jährige missachtete an der Einmündung Anilinstraße die Vorfahrt einer 31-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Durch den Unfall wurde der fünfjährige Sohn der 35-Jährigen leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auch in der Frankenthaler Straße kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-Jährige missachtete an der Kreuzung zur Rohrlachstraße die Vorfahrt einer 31-Jährigen. Beide Autos wurden durch den Zusammenprall stark beschädigt, eine genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Beide Autofahrerinnen wurden vorsorglich in Krankenhäuser verbracht.