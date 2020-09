Radfahrer unter Drogeneinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am 14.09.2020 gegen 13:10 Uhr teilt eine Anwohnerin mit, dass ein Radfahrer vor ihrem Anwesen stehe und dieser einen geschwächten Eindruck mache. Der Radfahrer verließ kurz nach der Mitteilung die Örtlichkeit. Die Mitteilerin folgte dem Radfahrer, sodass dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Hierbei konnten bei dem 48-jährigen Radfahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde dem Mann durch einen Arzt Blut entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich einer Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsgefährdung

Limburgerhof (ots) – Durch eine Anwohnerin wird beobachtet wie am Freitagabend 11.09.2020 gegen 23:00 Uhr, Jugendliche eine Baustellenabsperrung in der Tilsiter Straße entfernt und in einen Graben geworfen haben. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Schifferstadt (ots) – Am Montagmorgen 14.09.2020 gegen 07:20 Uhr, teilt eine 24-jährige Fahrzeugführerin ein auf die Fahrbahn ragendes Verkehrsschild in der Unterführung (Maxburgstraße) mit. Es konnte festgestellt werden, dass ein Verkehrszeichen für die Höhenbegrenzung der Unterführung gelöst war. Aufgrund der Spurenlage dürfte das Verkehrsschild durch Unbekannte vorsätzlich aus der Verankerung gelöst worden sein.

Ein Ermittlungsverfahren bezüglich eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.