Sohn leistet Widerstand bei seiner Festnahme

Speyer (ots) – 14.09.2020, 11:51 Uhr – Strafrechtliche Ermittlungen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leitete die Polizei am Montagmorgen 14.09.2020 gegen einen 31-jährigen Speyerer ein. Dieser war an seiner Wohnanschrift in Speyer-West mit seiner Mutter in einen lautstarken Streit geraten, sodass Nachbarn die Polizei verständigten.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der Mann bereits auf der Straße. Einem normalen Gespräch mit den Beamten war der 31-jährige nicht zugänglich, schrie auch diese lauthals an und unterschritt mehrfach den Mindestabstand. Zudem verweigerte er die Feststellung seiner Personalien und wollte sich der Kontrolle entziehen. Als die Polizeibeamten ihn daraufhin festhielten, wehrte er sich dagegen, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei zog er sich leichte Abschürfungen zu. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Die Personalienfeststellung konnte letztlich auf der Dienststelle durchgeführt werden.

Nachdem er sich dort wieder beruhigte, wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Weitere Einbruchsversuche in Speyer-West und Nord

Speyer (ots) – 12.09.2020 bis 14.09.2020 – Im Zeitraum 13.09.-14.09.2020 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines 6-Parteienhaus in der Hans-Sachs-Straße aufzuhebeln. Einbruchspuren befanden sich an der Tür, ein Eindringen in die Wohnung misslang jedoch.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es im Zeitraum 12.09.-14.09.2020 Zielobjekt dabei war ein Hofladen in der Auestraße. Auch hier gelang es dem/den Täter/n nicht, in die Räumlichkeiten des Geschäftes einzudringen. Die Polizei konnten jedoch vor Ort ein Tatmittel sicherstellen, mit welchem versucht wurde, ein Fenster aufzuhebeln.

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge in den angegebenen Tatzeiträumen in der Hans-Sachs-Straße bzw. der Auestraße aufgefallen sind. Hinweise auf mögliche Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall durch Kreislaufprobleme – Gefährdung einer Fußgängerin

Speyer (ots) – 14.09.2020, 11:10 Uhr – Am Montagmorgen 14.09.2020 befuhr ein 68-jähriger Speyerer die Remlingstraße mit seinem Fiat 500 auf der linken Fahrbahnseite und stieß dort zunächst gegen zwei am Fahrbahnrand stehende Müllbehälter. An diesen entstand kein Schaden. Im weiteren Verlauf fuhr der 68-Jährige so knapp an einer 53-jährigen Fußgängerin vorbei, dass diese dadurch gefährdet wurde. Beim Befahren der Paul-Egel-Straße in Richtung Landauer Straße stieß der 68-Jährige schließlich mit einem ihm entgegenkommenden Mercedes zusammen, weil er aufgrund einer Engstelle auf dessen Fahrbahnseite wechselte, anstatt zu warten.

Bei der Unfallaufnahme konnten beim Unfallverursacher erhebliche Kreislaufprobleme festgestellt werden, die vermutlich unfallursächlich wurden. Der Fahrer wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Abklärung zu seinem Hausarzt verbracht.

An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 700 EUR. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Unfallverursachers sichergestellt.

Zigaretten und Armbanduhren gestohlen, Mittäter flüchtet

Speyer (ots) – 14.09.2020, 17:38 Uhr – Ein 24-jähriger Mann aus Heidelberg entwendete am Montagabend in einem Discounter in der Tullastraße Zigaretten und Armbanduhren im Gesamtwert von ca. 70 EUR. Er wurde nach Passieren des Kassenbereichs von Angestellten unter Mitwirkung von weiteren Kunden gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Seinem männlichen Begleiter, von welchem keine Personenbeschreibung vorliegt, gelang die Flucht.

Die bei dem Beschuldigten aufgefundenen Waren wurden wieder an den Discounter ausgehändigt.

Ihm wurde durch die Filialleitung ein Hausverbot ausgesprochen.