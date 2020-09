Verkehrsunfall zwischen Radfahrern – ein Radfahrer flüchtet

Frankenthal (ots) – Am Montag 14.09.2020 gegen 11:55 Uhr, ereignet sich im Albrecht-Dürer-Ring in Höhe der Hausnummer 25 ein Verkehrsunfall unter zwei Fahrradfahrern. Infolge der Kollision stürzen beide Radfahrer und verletzen sich. Trotz der Bitte, bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallörtlichkeit zu verbleiben, entfernt sich einer der beiden Radfahrer mit blutender Nase und weiteren Blessuren unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der 19-jährige vor Ort verbliebene Unfallbeteiligte beschriebt den Flüchtigen wie folgt:

ca. 60-70 Jahre, 1,70m groß, blutende Nase und ein helles Hemd sowie eine helle Kappe tragend. Bei dem mitgeführten Fahrrad dürfte es sich um ein graues/ dunkelbraunes E-Bike handeln.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Verkehrsunfall Radfahrer und Rollerfahrer – Polizei sucht Zeugin

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 16.07.2020, gegen 09:45 Uhr, kommt es in der August-Bebel-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Rollerfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidieren bei einem Abbiegevorgang des Rollerfahrers, woraufhin der Fahrradfahrer stürzt. Der 56-jährige Rollerfahrer aus Frankenthal erkundigt sich daraufhin nach dem Wohlbefinden des 25-jährigen ebenfalls in Frankenthal wohnenden Radfahrers und bietet an, die Polizei zu verständigen. Der Fahrradfahrer lehnt dies jedoch ab und teilt mit, dass es ihm gut geht.

Noch taggleich bemerkt der 25-Jährige, dass er doch verletzt ist und meldet den Unfall der Polizei. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen wird bekannt, dass eine Passantin sich kurz nach dem Unfall ebenfalls nach dem Fahrradfahrer erkundigt und angeboten hat, einen Krankenwagen zu rufen. Diese Unfallzeugin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3130 zu melden.