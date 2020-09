Darmstadt

Verdächtiger Koffer auf dem Marktplatz entpuppt sich als harmlos

Darmstadt (ots) – Passanten meldeten der Polizei am Dienstag (15.09.), gegen 14.00 Uhr, einen herrenlosen Koffer auf dem belebten Marktplatz. Der Koffer konnte niemandem zugeordnet werden. Die Polizei räumte daraufhin den Marktplatz und die Außenbereiche der angrenzenden Lokale.

Ein Sprengstoffspürhund inspizierte den Koffer zunächst, schlug aber nicht an. Im Anschluss öffnete daher ein speziell ausgebildeter Polizeibeamter den Koffer und stellte fest, dass der Koffer nahezu leer und der wenige Inhalt ungefährlich war.

Die Sperrungen konnten somit gegen 15.10 Uhr wieder aufgehoben werden.

An dem Einsatz waren neben dem Sprengstoffhund mehrere Streifenbesatzungen sowie Beamte der Hessischen Bereitschaftspolizei beteiligt.

Zwei Diebe entwenden Pakete aus Paketshop – Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nach dem Diebstahl von zwei Postpaketen in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Ringstraße, hat die Polizei in Pfungstadt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den zwei noch unbekannten Tätern geben können.

Gegen 11.30 Uhr hatte das Duo den dortigen Kiosk betreten und war arbeitsteilig vorgegangen. Während einer der jungen Männer den Mitarbeiter des Paketshops in ein Gespräch verwickelte, schnappte sich sein Komplize zwei Pakete. Im Anschluss flüchteten beide.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtenden wurde als etwa 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und von dicker Statur beschrieben. Er hatte eine dunkle Haut und war zum Tatzeitpunkt mit einer hellgrauen Hose sowie schwarzen Turnschuhen der Marke “Nike” bekleidet.

Sein Komplize wurde auf 16 bis 17 Jahre geschätzt, bei einer Körpergröße von etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter. Er hatte eine schlanke Statur und war mit einer weißen “Nike”-Kapuzenjacke sowie einer dunkelblauen, langen Sporthose bekleidet. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Sachdienliches beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

Dieb schnappt sich Geldbörse aus Porsche – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter hatte am Montagmorgen 14.9.2020 in der Friedberger Straße, nahe Ecke Rhönring, offenbar nichts Gutes im Sinn, als er sich dort zu einem geparkten Porsche Cayenne Zugang verschaffte und nach Wertgegenständen Ausschau hielt. Bei seinem Vorgehen wurde er von einer Zeugin gegen 9.30 Uhr beobachtet, die den Unbekannten kurzerhand ansprach und ihn damit in die Flucht schlug. Zuvor hatte sich der Kriminelle noch die Geldbörse des Autoinhabers geschnappt.

Der etwa 45 Jahre alte Flüchtende führte ein Mountainbike mit sich. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem grünlichen Kapuzenpullover und einer Jeanshose bekleidet. Zudem trug er eine Kappe auf dem Kopf.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat den Fall übernommen und ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Polizei durchsucht zwei Wohnungen und stellt Drogen sicher

Darmstadt/Weiterstadt (ots) – Beamte von der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Montag 14.9.2020 zwei Wohnungen in Darmstadt und Weiterstadt durchsucht sowie 2 Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nachdem bei der Polizei mehrere Hinweise auf einen möglichen Drogenhandel eingegangen waren, hatte das Kommissariat 34 die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang waren die Beamten auf die Spur des 34-jährigen Beschuldigten aus Weiterstadt und seiner 30-jährigen Komplizin aus Darmstadt gekommen. Weil sich der Verdacht zunehmend erhärtete, dass das Duo mit nicht geringen Mengen unterschiedlichster Betäubungsmittel Handel treibt, hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnungen erwirkt.

Mit Unterstützung eines Drogenspürhundes wurden die Beschlüsse am Montagmorgen vollstreckt. Bei den Durchsuchungen, die auch ein Auto des Beschuldigten umfassten, beschlagnahmten die Polizisten rund 40 Gramm Crack, 15 Gramm Kokain sowie mehr als 1.500 Euro Bargeld, bei dem es sich um Drogengeld handeln dürfte. Zudem stellten die Ermittler im Nahbereich der Wohnung zusätzlich 25 Plomben Kokain sicher.

Inwieweit dieser Fund im Zusammenhang mit den beiden Beschuldigten steht, werden die andauernden Ermittlungen zeigen. Das Duo wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Zurückgelassene Handtasche im Auto lockt Diebe an

Groß-Umstadt (ots) – Eine im Auto zurückgelassene Handtasche hat am Montag 14.9.2020 im Ziegelwaldweg Diebe angelockt. Gegen 13.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Fahrzeuges auf und schnappten sich die im Beifahrerraum liegende Handtasche der Besitzerin.

Bei dem Tatort handelt es sich um den Parkplatz am Waldfriedhof. Der von den Tätern verursachte Schaden, inklusive dem Wert der Beute, wird derzeit auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg, unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

Groß-Gerau

“Falsche” Polizeibeamte erbeuten 20.000 Euro – Kripo warnt erneut vor Betrugsmasche

Rüsselsheim (ots) – Am Montag 14.09.2020 gegen 15.00, hat eine Seniorin aus der Friedhofstraße Unbekannten Goldmünzen und Geld im Wert von insgesamt rund 20.000 Euro übergeben. Die Frau legte die zuvor aus einem Bankschließfach geholten Münzen und Geld vor die Wohnungstür, wo alles von den Kriminellen “abgeholt” wurde.

Mit der Masche des “falschen Polizeibeamten” hatte die Seniorin zuvor wiederholt Anrufe von den unbekannten Tätern bekommen, die sich als Polizisten ausgaben. Man habe Einbrecher festgenommen, die es auch auf das Hab und Gut der Angerufenen abgesehen hätten, wurde die Frau unter Druck gesetzt. Im Rahmen der Telefongespräche suggerierten die Kriminellen der Frau, dass ihre Wertsachen nun nicht mehr sicher seien und sie daher alles zur Aufbewahrung der Polizei übergeben müsse.

Die Beamten des Betrugskommissariats K 23 in Rüsselsheim bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Am Montag meldeten sich zudem weitere zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Rüsselsheim bei der Polizei, die von ähnlichen Anrufen berichteten. Es kam in diesen Fällen aber nach gegenwärtigem Ermittlungsstand zu keiner weiteren Übergabe von Wertsachen an die Kriminellen.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor dieser Masche gewarnt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen aus.

Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort, legen den Hörer zunächst auf (wichtig!) und wählen Sie erst dann umgehend den Polizeinotruf 110.

Nach Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten – Polizei sucht dringend Zeugen

Büttelborn (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3303, zwischen Büttelborn und Griesheim, am Montag 14.09.2020 gegen 12.30 Uhr, bei dem die Fahrer eines Transporters und eines Autos schwer verletzt wurden, sucht die Polizei nun dringend nach weiteren Zeugen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden. Insbesondere wenden sich die Beamten auch an Verkehrsteilnehmer, die zur Unfallzeit auf der Strecke unterwegs waren und hierbei möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, die für die Klärung der Unfallursache von Bedeutung sein könnten.

Kreis Bergstraße

Geld und Musikbox entwendet – Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots) – Aus einer Wohnung im Fasanenweg erbeuteten Kriminelle am Montagmittag 14.9.2020 gegen 12.30 Uhr, Geld und eine Musikbox. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst unter Anwendung von Gewalt Zutritt zur Wohnung.

Dort durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke nach möglicher Beute. Sie entwendeten schließlich eine Musikbox der Marke “JBL” und Geld. Wie viel Bargeld die Unbekannten erbeuteten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Radfahrerin stürzt kurz vor Unterführung – Zeugen gesucht

Groß-Rohrheim (ots) – Am Samstag 12.09.2020 um 17:12 Uhr kam es in der Kornstraße, kurz vor der Bahnunterführung, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein silberner Pkw hielt den nötigen Seitenabstand zu der, am rechten Fahrbahnrand fahrenden, Radfahrerin nicht ein. Im Zuge dessen stürzte diese zu Boden.

Die Radfahrerin wurde aufgrund ihrer multiplen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem silbernen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

VW Golf in der Magnusstraße beschädigt – Zeugen gesucht

Bürstadt (ots) – Am Montag 14.09.2020 zwischen 08-08:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen anthrazitfarbenen VW-Golf, der in der Magnusstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Eine Zeugin wurde durch den Knall auf den Unfall aufmerksam. Sie konnte ein dunkelgraues Fahrzeug beobachten, das kurz nach der Unfallstelle anhielt.

Eine Frau stieg aus, begutachtete ihr Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl die Zeugin sie zum Bleiben aufforderte. Am parkenden VW Golf entstand ein Sachschaden von mindestens 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am Samstag 12.09.2020 gegen 21:35 Uhr wurde ein, am linken Fahrbahnrand, geparkter blauer Kia von einem bislang unbekannten weißen Smart im Bereich des rechten Außenspiegels touchiert. Durch Zeugen konnte ein Teilkennzeichen des Smart abgelesen werden.

Weitere Zeugen, die den Unfallhergang ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Rennradfahrer flüchtet von der Unfallstelle – Zeugen gesucht

Erbach (ots) – Am Dienstag 15.09.2020 zwischen 12.45-13.15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Rennradfahrer einen blauen Mitsubishi, der in der Neckarstraße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Der Radfahrer muss hierbei gestürzt sein und mehrere Fahrzeuge haben angehalten um dem Verursacher zu helfen.

Anschließend hat sich der Rennradfahrer jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

An dem geparkten Fahrzeug ist ein Schaden von 800 Euro entstanden.

Die Ersthelfer bzw. Zeugen, die den Unfallhergang mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0) zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Reichelsheim/Odw. (ots) – Am Montagabend 14.09.2020 zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Sudetenstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein unbekannter Fahrerzeugführer kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem blauen BMW, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Nach dem Zusammenstoß soll der unbekannte Fahrer ausgestiegen sein, um sich den Schaden anzusehen, hat im Anschluss aber seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Bad König/Etzen-Gesäß (ots)- Am Montag 14.09.2020 gegen 13.50 Uhr befuhr eine 19-jährige Erbacherin mit ihrem Ford Fiesta die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Michelstadt. Diese musste verkehrsbedingt an der Ampel in Höhe der Einmündung zur Brombachtaler Straße anhalten.

Der Fahrer des hinter ihr fahrenden silberfarbenen Ford Focus Kombi mit Erbacher Kennzeichen bemerkte nach bisherigem Kenntnisstand das Abbremsen seiner Vorderfrau zu spät und fuhr infolgedessen auf deren Fahrzeugheck auf. Am Fahrzeug der 19-jährigen Erbacherin entstand Sachschaden von etwa 250 EUR.

Der Führer des Ford Focus setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen.

