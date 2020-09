Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls – 50-jähriger Fahrer verstorben

Am Dienstag (15.09.), gegen 12:05 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Hünfeld mit seiner Mercedes A-Klasse die L3068 von Dietges in Fahrtrichtung Rupsroth. Nach ersten Ermittlungen kam der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls ohne Fremdeinwirkung circa 300 Meter hinter der Ortslage Dietges ausgangs einer leichten Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Graben eine Böschung hinauf. Dadurch kippte die A-Klasse auf die Fahrerseite.

Eintreffende Ersthelfer konnten den Mercedes mit vereinten Kräften wieder auf die Räder stellen, um so den bis dahin eingeklemmten Fahrer aus dem Auto zu holen und ihn bis zum Eintreffen des Notarztes zu versorgen. Anschließend wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo er am Nachmittag verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter beauftragt und zur Unfallstelle gerufen. Der Mercedes war durch den Unfall an der vorderen Achse und auf der Fahrerseite beschädigt worden. Er wurde abgeschleppt.

Der betroffene Straßenabschnitt zwischen Dietges und Rupsroth war für Rettungs- und Bergungsarbeiten im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:50 Uhr voll gesperrt.

Zusammenstoß nach Unfall

Kirtorf – Am Montag (14.09.), gegen 07:50 Uhr, befuhr ein 54 Jahre alter Mann aus Romrod mit seinem VW Passat die Landesstraße 3071 aus Heimertshausen kommend in Richtung Ober-Gleen. Aufgrund eines vorangegangenen Unfalls musste der Romröder seinen PKW auf einem geraden Gefällstück deutlich verzögern und kam fast zum Stillstand.

Diese neue Verkehrssituation erkannte eine dahinterfahrende 18 Jahre alte Autofahrerin aus Kirtorf zu spät. Sie versuchte noch ihren Opel Astra zu bremsen, schaffte es jedoch nicht und wich nach rechts in den Straßengraben aus. Hierbei streifte sie noch mit ihrer linken Fahrzeugfront das rechte Heck des VW Passats. Im Anschluss durchfuhr sie den Straßengraben und blieb auf dem angrenzenden Wiesenstück stehen. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 11.500 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Angenrod – Am Sonntag (13.09.), gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 65 Jahre alter Mann aus dem Wartburgkreis mit seinem Peugeot 406 die Landesstraße 3070 aus Angenrod kommend in Richtung Seibelsdorf. Als er am rechten Fahrbahnrand anhielt, übersah dies der hinter ihm fahrende Radfahrer. Der Radfahrer, ein 55 Jahre alter Mann aus Antrifttal, fiel mit seinem Fahrrad auf die Straße und verletzte sich hierbei leicht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 800 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Schlitz – Am Montag (14.09.), gegen 8:30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger VW-Fahrer die Landesstraße 3140 von Queck kommend. Im Bereich der Ortseinfahrt von Hutzdorf fuhr ihm eine darauffolgende 22-jährige Toyota-Fahrerin aus unbekannter Ursache auf den VW auf. Die Unfallverursacherin blieb dabei unverletzt. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden – Zeugen gesucht –

Fulda – Am Montag (14.09.), gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 15-jährige Rollerfahrerin (Mofa) aus Fulda die Goerdelerstraße in Richtung Ziehers. Eine ca. 40 – 50 Jahre alte Frau mit kurzen braunen Haaren bog mit ihrem Mercedes, älteres Modell, von der Von-Stauffenberg-Straße kommend nach links in die Goerdelerstraße ein und missachtete die Vorfahrt der Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß mit der Mercedesfahrerin zu verhindern, streifte den Bordstein und kam zu Fall. Hierbei zog sich die Rollerfahrerin leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des Mercedes setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die leichtverletzte Rollerfahrerin zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben und nähere Hinweise zu dem Mercedes oder der Fahrerin geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0661-105-0 an die Polizeistation Fulda zu wenden.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Ronshausen- Zur Unfallzeit am Montag (14.09.), gegen 15:25 Uhr, befuhr eine Nentershäuser Pkw-Fahrerin (21 J.) mit ihrem VW-Kombi die Landesstraße 3251 aus Ronshausen kommend in Richtung Wildeck-Hönebach. Ein weiterer Pkw-Fahrer (39 J.) aus Rotenburg befuhr mit seinem Opel die L 3251 aus Richtung Wildeck-Hönebach kommend in Richtung Ronshausen. Bei der Auffahrt zur Autobahn wollte die 21-jährige Fahrerin links abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Rotenburg. Die 21-Jährige wurde verletzt mittels Rettungswagen ins Klinikum von Bad Hersfeld verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (14.09.) auf Dienstag (15.09.), wendete ein Fahrzeug, vermutlich Lkw, im Bereich Hünfelder Straße/Autobahnbrücke, unterhalb des dortigen Autohofs, und berührte mit der Fahrzeugkante in etwa 1,20 Meter Höhe einen Stromverteilerkasten. Der Kasten wurde aus seiner Halterung gerissen und die dahinter befindlichen Betonsäulen brachen ab. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 5.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Lkw rollt in Schutzblanke

Kirchheim – Am Montagabend, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Polen mit seinem Lkw die Motelstraße. Kurz nach der Einfahrt bemerkte der Mann, dass die Zufahrt für Lkw`s verboten war. Daraufhin hielt der Fahrer an, stieg aus und schaute, wie er am besten wieder aus der Straße herausfahren könne. Hierbei vergaß der Mann seinen Lkw ausreichend zu sichern und das Fahrzeug setzte sich rückwärts bergab in Bewegung. Dabei rollte der Lkw in die Schutzblanke links neben der Fahrbahn. Die Schutzblanke wurde durch den Unfall auf einer Länge von circa 100 Metern so verformt, dass diese zwei dort geparkte Pkw´s stark beschädigte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 18.500 Euro.

Weidezaungerät gestohlen

Schwalmtal – In der Nacht zu Montag (14.09.) stahlen Unbekannte ein elektrisches Weidezaungerät. Dieses befand sich auf einer Pferdekoppel in der Feldgemarkung zwischen Brauerschwend und Hergersdorf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Heckscheibe eingeschlagen

Homberg (Ohm) – In der Nacht von Sonntag (13.09.) auf Montag (14.09.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen Subaru „Impreza“. Der Geschädigte hatte diesen in der Straße „Wingenhain“ abgestellt. Unbekannte warfen vermutlich mit einem Stein die Heckscheibe ein und verursachten so einen Schaden von rund 250 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Alsfeld – Zwischen Samstag (12.09.) und Montag (14.09.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen VB-GD 12 von einem weißen Renault „Kangoo“. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße „Fulder Tor“ abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 35 Euro.

Pkw zerkratzt

Alsfeld – In der Nacht zu Montag (14.09.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen Opel „Zafira“. Der Geschädigte hatte diesen in der Lessingstraße abgestellt. Unbekannte zerkratzten die Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl eines Holzhäckslers

Hünfeld – Zwischen Samstag (12.09.) und Montag (14.09.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines Betriebs für den Verleih von Baumaschinen in der Fuldaer Straße. Hier versuchten sie augenscheinlich einen Anhänger- bzw. Holzhäcksler zu stehlen. Die Täter ließen aus bisher unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter stahlen noch eine Schwerlastkette und verursachten einen Gesamtschaden von rund 400 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonnen in Brand gesetzt

Am Montagmorgen, gegen 06:50 Uhr, steckten bisher unbekannte Täter drei Mülltonnen in der Schwester-Elmara-Weg in Flieden in brand. Durch Anwohner wurde das Feuer frühzeitig bemerkt, so dass ein größerer Schaden verhindert und das Feuer gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 300EUR geschätzt. Hinweise zu den Tätern erbittet sich die Fuldaer Polizei unter der Telefonnummer 0661 / 1052300, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der hessischen Polizei (www.polizei.hessen.de).