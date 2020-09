Auf Wechseltrick hereingefallen, Hochheim, Massenheimer Straße, Montag, 14.09.2020, 09:40 Uhr,

(Hu) Ein Trickdieb hat am Montagmorgen in Hochheim mit dem bekannten „Wechseltrick“ Bargeld ergaunert. Der unbekannte Täter sprach die Geschädigte vor ihrem Wohnhaus in der Massenheimer Straße an und bat um den Wechsel von Geldmünzen. Der Täter nutzte anschließend die Hilfsbereitschaft der Frau aus und entnahm aus der überreichten Geldbörse unbemerkt mehrere Geldscheine. Erst später merkte die Dame, dass ihr mehrere Geldscheine gestohlen wurden.

Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem Täter um einen etwa 35 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann gehandelt haben. Er habe dunkle Haare gehabt und sei mit einem weißen Hemd bekleidet gewesen.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Reifenstecher in Hattersheim-Okriftel, Hattersheim, Okriftel, Novalisweg, Stettiner Straße, Donnerstag, 10.09.2020, 10:00 Uhr bis Montag, 14.09.2020, 13:30 Uhr,

(Hu) In den letzten Tagen wurden zwei Autobesitzer Opfer eines Reifenstechers in Hattersheim-Okriftel. Im Novalisweg stachen unbekannte Täter zwischen vergangenem Donnerstag und Montagmittag alle vier Reifen eines auf einem Privatparkplatz abgestellten Skoda Rapid platt. Und auch in der Stettiner Straße hatten es die unbekannten Täter auf die Zerstörung der Reifen eines Autos angelegt. Mit einem spitzen Gegenstand wurden hier alle Reifen eines Opel Corsa zerstochen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 1.000EUR

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Fußgängerin von Auto erfasst, Schwalbach, Avrillestraße, Montag, 14.09.2020, 15:20 Uhr,

(Hu) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin kam es am Montag um 15:20 Uhr in Schwalbach. Die 47-jährige Frau wollte in der Avrillestraße die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von dem 69-jährigen Fahrer eines VW Golfs erfasst. Durch den Aufprall wurde die Frau schwer verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Hofheim am Taunus, Am Untertor,

13.09.2020, 00:20 Uhr

(Hu) Nach dem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht zum Sonntag, liegen nun erste Ergebnisse und eine Täterbeschreibung vor.

Bei den durchgeführten Ermittlungen und Befragungen ergaben sich nun Hinweise darauf, dass drei Angreifer an der Tat beteiligt waren. Darüber hinaus ereignete sich die Tat, bei welcher auch Pfefferspray gegen den 22-jährigen Geschädigten eingesetzt wurde, etwas früher, nämlich gegen 00:20 Uhr.

Bei dem Täter, welcher den Geschädigten mit einem Messer verletzte, soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann normaler Statur gehandelt haben. Dieser habe dunkle, lockige Haare gehabt und einen Oberlippenbart. Bekleidet sei er mit einem karierten, offen getragenen Hemd, einem darunter getragenen weißem T-Shirt und einer blauen Hose.

Der Täter, der das Pfefferspray eingesetzte, soll ebenfalls männlich, ca. 1,85 Meter groß und auch normaler Statur gewesen sein. Er soll sehr kurze, schwarze Haare und eine helle Hautfarbe gehabt haben. Zur Bekleidung gab der Geschädigte an, dass er einen dunklen Jogginganzug trug und eine schwarze Umhängetasche mit sich führte.

Die dritte Person konnte nicht beschrieben werden.

Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet weiterhin Zeugen und mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.