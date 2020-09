Autofahrerin überschlägt sich nach Unfall

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Dienstag, 15.09.2020, gegen

12:50 Uhr

(Fu)Am Dienstagmittag wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in der

Sonnenberger Straße leicht verletzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr

die 35 Jahre alte Wiesbadenerin die Sonnenberger Straße aus Richtung

Richard-Wagner-Straße in Richtung Fichtestraße. Kurz vor der Fichtestraße verlor

die Frau aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kam

nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie gegen einen ordnungsgemäß

abgestellten Pkw indem sich der Fahrer befand. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde das geparkte Fahrzeug auf das davor abgestellte Fahrzeug geschoben. Das

Fahrzeug der Wiesbadenerin überschlug sich nach dem Aufprall und blieb auf dem

Dach liegen. Der verletzte Mann im geparkten Pkw sowie die Unfallfahrerin wurden

vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Die Sonnenberger Straße

musste für die Unfallaufnahme im Bereich der Einsatzstelle ab ca. 13:10 Uhr bis

14:20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Das Unfallfahrzeug

musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 in Verbindung zu setzen.

11.09.2020 bis Dienstag, 15.09.2020 – Wertsachen aus PKW gestohlen und Fahrzeuge beschädigt

(Fu)Im Verlauf der letzten fünf Tage hatten es Unbekannte auf die Wertsachen in

mehreren geparkten Pkw abgesehen und darüber hinaus auch noch abgestellte

Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und

Dienstagfrüh wurden ein blauer Seat Ibiza und ein schwarzer Peugeot in der

Goerdelerstraße in Wiesbaden-Klarenthal erheblich beschädigt. Die Täter

zerkratzten die zwei Fahrzeuge und flüchteten in unbekannte Richtung. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. In der Zeit von

Samstag bis Montag wurden in der Josefstraße Wertgegenstände aus einem Opel

Astra gestohlen. In diesem Fall ist noch unklar, wie die Täter in den

Fahrzeuginnenraum gelangen konnten. Zwischen Sonntag und Montag wurde ein blauer

Audi im Kurt-Schumacher-Ring gewaltsam geöffnet. Die Täter schlugen die Scheibe

der Beifahrertür ein und entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 80 Euro. Am

Dienstagmorgen, gegen 02:40 Uhr, wurde ein Alfa Romeo in der Adelheidstraße

angegangen. Nachdem der Täter die linke Heckscheibe gewaltsam nach unten

gedrückt hatte, entwendete er verschiedene Dinge im Wert von 35 Euro. Der Täter

konnte durch den Autobesitzer bei der Tat beobachtet werden. Es soll sich um

einen 180 cm großen, etwa 40 Jahre alten Mann, gehandelt haben. Er hatte

schwarzes Haar und trug dunkle Kleidung. Eine sofort ausgelöste Fahndung verlief

ergebnislos. Am Montag, gegen 18:30 Uhr, wurde ein schwarzer BMW in der

Erich-Ollenhauer-Straße beschädigt. Ein Pärchen stritt sich nach Angaben von

Zeugen im Nahbereich des BMW. Plötzlich habe der Mann mit seinen Fäusten auf das

Fahrzeug eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Nach

der Tat flüchtete das Pärchen. Der Täter war laut Zeugen etwa 17 Jahre alt und

180 cm groß. Er habe schwarze Haare und ein weißes T-Shirt mit roten Streifen

sowie eine kurze schwarze Hose getragen. Eine weitere Sachbeschädigung an einem

geparkten Pkw ereignete sich am Montag, 22:10 Uhr, in der Alfred-Schumann-Straße

in Wiesbaden-Schierstein. Unbekannte warfen einen Stein gegen einen weißen

Mercedes. An der Motorhaube entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Hinweise zu den Fahrzeugeinbrüchen und den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Dieselkraftstoff entwendet, Wiesbaden, Frauensteiner Straße, Montag, 31.08.2020, 12:00 Uhr bis Montag, 14.09.2020, 06:15 Uhr

(Fu)Im Zeitraum von Montag, 31.08.2020, bis Montag, 14.09.2020, haben Unbekannte

in der Frauensteiner Straße in Wiesbaden Dieselkraftstoff aus einem LKW

entwendet. Es wurde zunächst der abschließbare Tankdeckel aufgebrochen und

anschließend rund 50 Liter Kraftstoff aus dem LKW gepumpt. Mögliche Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345 2540 in Verbindung zu setzen.

Verbale Streitigkeiten münden in Handgreiflichkeiten, Wiesbaden, Albrecht-Delp-Straße, Flurstück zwischen Rosenköppel und Bodenwaag, Montag, 14.09.2020, 15:30 Uhr

(Fu)Am Montagnachmittag kam es in Wiesbaden-Frauenstein zunächst zu verbalen

Streitigkeiten, welche in einer Körperverletzung zum Nachteil eines 65 Jahre

alten Wiesbadeners mündete. Der Wiesbadener befand sich zur Tatzeit auf seinem

Obstschlepper, als er ein Pärchen beim Birnenpflücken im Bereich Rosenköppel und

Bodenwaag feststellte und auf die Sache ansprach. Es kam zunächst zu verbalen

Streitigkeiten zwischen den beiden Männern. Als der Wiesbadener das Pärchen

fotografieren wollte, eskalierte die Situation. Der Unbekannte zog den

Wiesbadener vom Schlepper herunter und warf ihn zu Boden. Hierbei erlitt der

Wiesbadener leichte Verletzungen an der Hand und am Kopfbereich. Das Pärchen

verließ nach der Tat die Örtlichkeit in Richtung Kirschblütenstraße. Bei dem

Täter soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll 180

cm groß und mittellange graue Haare gehabt haben. Er trug ein hellblaues

T-Shirt, eine dunkelblaue Hose, weiße Sportsocken und weiße Sportschuhe. Er

führte eine weiße Stofftüte mit großflächigen grünen und einem kleinen Aufdruck

mit sich. Seine Begleiterin sei 160 cm groß gewesen und habe rückenlange

schwarze Haare, ein hellblaues T-Shirt mit weißen Blumenapplikationen, blaue

Hotpants, weiße Sportsocken und lila Sportschuhe getragen. Mögliche Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345 2340 in Verbindung zu setzen.

Autofahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden, Platter Straße Höhe Philippsbergstraße Dienstag, 15.09.2020, 06:10 Uhr

(Fu)Am Dienstagmorgen wurde bei einem Verkehrsunfall in der Platter Straße eine

Autofahrerin leicht verletzt. Die 43 Jahre alte Wiesbadenerin befuhr mit ihrem

grauen Golf zunächst die Philippsbergstraße in Richtung Platter Straße. Im

Einmündungsbereich zur Platter Straße bog sie verbotswidrig nach links ab und

kollidierte mit einem 37 Jahre alten Taunussteiner, welcher mit seinem schwarzen

Audi die Platter Straße in Richtung Schwalbacher Straße befuhr. Bei dem

Zusammenstoß wurde die Wiesbadenerin leicht verletzt und vorsorglich in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

7000 Euro.

Widerstand bei Personalienfeststellung, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 14.09.2020, 14:15 Uhr

(Fu)Ein 29-jähriger Mann aus Wiesbaden hat sich am Montag, 14.09.2020, gegen

14:15 Uhr, gegen seine Festnahme durch Einsatzkräfte der Polizei zur Wehr

gesetzt. Gegen 14:00 Uhr wurde eine Streife zu einer Bushaltestelle in die

Dotzheimer Straße entsandt. Dort hatten Mitarbeiter der ESWE Probleme bei der

Feststellung der Personalien eines mutmaßlichen Schwarzfahrers. Bei der

anschließenden Kontrolle durch die Polizeibeamten soll sich der Wiesbadener von

Anfang an verbal aggressiv verhalten und falsche Angaben zu seiner Person

gemacht haben. Als die Beamten den Mann daraufhin zwecks der

Personalienfeststellung mit aufs Revier nehmen und in den Streifenwagen setzen

wollten, habe er sich zur Wehr gesetzt und versucht, sich aus dem Griff der

Beamten zu winden. Schlussendlich konnte der 29-Jährige auf dem Boden fixiert

werden. Bei dem zu Boden bringen wurden die beiden einschreitenden Beamten

leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Darüber hinaus wurden die

Polizisten während der Maßnahmen mehrfach beleidigt.

Rheingau-Taunus-Kreis

Trickbetrug in Tankstelle, Idstein, Rudolfstraße, Montag, 14.09.2020, gegen 21.30 Uhr

(mhe) Immer wieder versuchen dreiste Betrüger mit Anrufen in Tankstellen und

Geschäften, die Gutscheinkarten mit Paysafe-Codes anbieten, illegal an die

Zahlen-Kombinationen zu gelangen, um diese dann bei Käufen im Internet

einzusetzen. So geschah es auch am Montagabend, als die Angestellte einer

Tankstelle in Idstein bei einem Telefonat durch einen Betrüger hereingelegt

wurde. Der Trickbetrüger meldete sich telefonisch bei der Angestellten und

spielte ihr vor, dass er der zuständige Verantwortliche für die in der

Tankstelle erhältlichen Gutscheinkarten sei und sie ihm mehrere Gutscheincodes

am Telefon übermitteln solle. Den Betrug nichts ahnend, gab die Angestellte die

Codes heraus. Es entstand ein Wertverlust von mehreren Hundert Euro. Hinweis der

Polizei: Paysafe ist ein anonymes Zahlungsmittel, das bargeldlosen

Zahlungsverkehr im Internet möglich macht. Unter anderem Tankstellen oder Kioske

verkaufen gegen Bargeld oder EC-Karten-Zahlung beispielsweise ausgedruckte

Zahlen-Codes, die dann im Internet angegeben werden, um kostenpflichtige

Dienstleistungen nutzen zu können oder online einzukaufen. Geben sie keine

Paysafe- oder sonstigen Prepaid-Kartencodes am Telefon an Unbekannte weiter. Die

Überprüfung von autorisierten Personen kann nicht am Telefon erfolgen. Sollten

solche dubiosen Anrufe eingehen, gilt: Anrufnummer und Name des Anrufers

notieren und umgehend die Polizei informieren.

Farbschmiererei an Schule, Aarbergen, Hermann-Löns-Straße, Freitag, 11.09.2020 bis Sonntag, 13.09.2020, 10.30 Uhr

(mhe)Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an einer Schule in

Aarbergen-Michelbach durch eine Farbschmiererei einen Schaden verursacht. Am

Sonntag gegen 10.30 Uhr stellten Zeugen fest, dass im Verlauf des Wochenendes an

mehreren Gebäudeteilen die Fenster und Türen mit Farbe beschmiert wurden. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124-7078-140 zu wenden.

Motorradkennzeichen entwendet, Rüdesheim am Rhein, Parkplatz Am Niederwalddenkmal, Montag, 14.09.2020, 13.30 Uhr bis 15.15 Uhr

(mhe)Das Kennzeichen einer Harley-Davidson wurde am Montagnachmittag auf dem

Parkplatz des Niederwalddenkmals in Rüdesheim von Unbekannten gestohlen. Das

Motorrad war zwischen 13.30 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, als

unbekannte Täter das Kennzeichenschild abmontierten und entwendeten. Die Polizei

bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Verbleib des Kennzeichen WEL-M

147 machen können, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06772-

91120 in Verbindung zu setzen.

Pkw beschädigt, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Freitag, 11.09.2020, 15.00

Uhr bis Montag, 14.09.2020, 14.00 Uhr (mhe)Der Pkw einer 20-Jährigen ist von

unbekannten Tätern zwischen Freitag und Montag in Oestrich-Winkel beschädigt

worden. Die Fahrzeughalterin stellte am Montagnachmittag frische Beschädigungen

auf der Beifahrerseite ihres VW Tiguan fest, der zwischen Freitagnachmittag und

Montagnachmittag in der Rheingaustraße auf dem Parkplatz des dortigen

Studentenwohnheims abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere

Tausend Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die

Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer 06772-91120.

Pkw zerkratzt, Kiedrich, Pfarrer-Zaun-Weg, Samstag, 12.09.2020, 17.15 Uhr bis Montag, 14.09.2020, 16.00 Uhr

(mhe)Am vergangenen Wochenende zerkratzten Unbekannte in Kiedrich einen Peugeot.

Der Pkw war zwischen Samstagabend und Montagnachmittag im Pfarrer-Zaun-Weg

abgestellt. Die unbekannten Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die

Beifahrerseite und hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Rufnummer

06123-90900 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw, Taunusstein, Aarstraße, Freitag, 11.09.2020, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr

(mhe)Am Freitagnachmittag wurde in Taunusstein-Hahn der Pkw eines 40-jährigen

Mannes zerkratzt. Er hatte seinen Pkw nur eine halbe Stunde auf einem Parkplatz

in der Aarstraße geparkt und stellte bei seiner Rückkehr fest, dass auf seinen

Kia ausländerfeindlichen Parolen geritzt worden waren. Aufmerksame Zeugen

beobachtete die Tat und meldeten den Vorfall der Polizei. Es handelt sich bei

dem mutmaßlichen Täter um einen 70-jährigen Mann aus Taunusstein, der sich nun

in einem Strafverfahren verantworten muss.