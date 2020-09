Freinsheim: Filmfestival der Generationen am 22. Oktober 2020

Freinsheim – Im Rahmen des „11. Europäischen Filmfestivals der Generationen“ präsentiert die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim in Freinsheim den Film „Die mit dem Bauch tanzen“. Verbunden mit der Filmvorführung am 22. Oktober 2020 um 18 Uhr im Von-Busch-Hof (Von-Busch-Hof 5, Freinsheim) ist ein Bauchtanz-Workshop mit Semira B. Karg vom Studio Orientale.

Der Dokumentarfilm wirft einen neuen Blick auf Körperbilder: „Der alternde Körper ist ein Thema, das niemandem besonders behagt, aber dem sich dennoch jeder eines Tages stellen muss. Besonders Frauen sehen sich mit Beginn ihrer Wechseljahre mit dem Klischee konfrontiert, dass ein ‚Altern in Würde‘ gleichbedeutend mit dem Verstecken des eigenen Körpers ist“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Christina Koterba-Göbel. „Die Mutter der Regisseurin Carolin Genreith sieht das jedoch anders.“ Einmal in der Woche legen sie und ihre Freundinnen alle Hemmungen ab, ziehen sich bunte Kostüme an und lassen beim Bauchtanz ihre Hüften kreisen. Die Tochter ist zunächst skeptisch, lernt aber im Laufe ihrer Dokumentation die Frauen und deren Lebensmodelle kennen und wertschätzen. Dabei muss sie erkennen, dass vielleicht eher sie als junge Frau lernen muss, ihr Körperbild zu überdenken. Die Dokumentation gewann unter anderem 2013 den Publikumspreis beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen.

Auf die Besucher des Films wartet außerdem ein Bauchtanz-Workshop, bei dem man selbst die Hüften kreisen lassen kann.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Stadt Freinsheim und der Beratungsstelle für Alleinerziehende Freinsheim statt. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Christina Koterba-Göbel, Telefon: 06322-9611009, E-Mail: gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de