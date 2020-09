Ludwigshafen: Stadtnotizen 14.09.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Wie Menschen weltweit das Klima retten – sechs hoffnungsvolle Initiativen an der VHS

Überall auf der Welt gibt es Menschen, die unter schwierigen Umständen Beeindruckendes leisten, um das Klima zu schützen. Thomas Kruchem stellt sechs dieser Initiativen im Vortrag „Wie Menschen weltweit das Klima retten – sechs hoffnungsvolle Initiativen“ am Dienstag, 6. Oktober 2020, um 19.30 Uhr vor. Der Vortrag ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen zum Jahresthema „Utopie Jetzt – schnell die Welt retten“. Die Veranstaltung findet in der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße statt. Der Referent berichtet unter anderem von Dorfbewohnern in Mali, die mit einem deutsch-malischen Sozialunternehmen Solarstrom-Netze betreiben und von Bauern in Haiti, die an abgeholzten Berghängen paradiesische Waldgärten angelegt haben.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich an der VHS unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

VHS: Einführung in buddhistische Meditation

Ein Kurs „Einführung in die buddhistische Meditation“ beginnt am Mittwoch, 23. September 2020, an der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen um 17.30 Uhr. Meditation ist ein Übungsweg, auf dem der Geist zu Ruhe und Klarheit finden kann. Meditation hilft dabei, achtsam die Gefühle und Gedanken wahrzunehmen, und das Denken und Fühlen in förderlicher Weise für sich und die Mitwelt zu gestalten. Forschungsergebnisse zeigen, dass sich schon nach wenigen Wochen mit regelmäßiger Meditationspraxis eine wohltuende Wirkung einstellen kann. Die Teilnehmenden lernen auch, im Gehen zu meditieren und wie sie alltägliche Verrichtungen zur Meditation und Achtsamkeit nutzen können. Der Schwerpunkt im Kurs liegt auf Zen-Meditation.

Der Kurs beinhaltet fünf Termine jeweils von 17.30 bis 19 Uhr. Kursort ist der Gymnastikraum der VHS im Bürgerhof. Die Gebühr beträgt 45 Euro. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, warme Socken, eine Matte und ein Handtuch oder eine Decke. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

VHS: Ausdauer-Walking im Ebertpark – Kombination aus Nordic Walking und Smovey-Walk

Einen Kompaktkurs „Ausdauer-Walking im Ebertpark“ bietet die Volkshochschule ab Mittwoch, 23. September 2020, an. An vier Terminen jeweils von 17 bis 18 Uhr lernen die Teilnehmenden die Grundlagen des Nordic-Walking und des Walking mit Smovey-Ringen. Nordic Walking ist ein sanftes Ganzkörpertraining für Ausdauer, Kraft und Fitness. Durch eine spezielle Technik und den Einsatz von Nordic-Walking-Stöcken werden gelenkschonend die Muskeln trainiert. Smovey-Walk ist eine Bewegungs-Methode in der freien Natur zur Stärkung des Immunsystems, zur Kräftigung des Herz- Kreislaufsystems und zur Förderung des Stoffwechsels. Durch das Schwingen der Arme entsteht im Inneren der Ringe eine Vibration, die bis in die Tiefenmuskulatur wirken soll. Die entsprechenden Ringe können von der Dozentin ausgeliehen werden. Kleine Auflockerungs- und Kräftigungsübungen ergänzen die Kursstunde. Nordic Walking und Smovey-Walk sind für alle Altersklassen geeignet.

Die Gebühr beträgt 32 Euro plus vier Euro Ausleihgebühr für die Ringe. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Vortrag zum Thema Schmerzen an der VHS

Ein Vortrag zum Thema Schmerzen im Alter bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Donnerstag, 24. September 2020, um 18.30 Uhr im Vortragssaal an. Titel der Veranstaltung ist „Schmerz lass nach – auch im hohen Alter“. Mit dem Alter, kommen oft die Gebrechlichkeiten. Da sollte man wenigstens keine Schmerzen haben müssen. Die Realität sieht oft anders aus und viele ältere Menschen müssen Schmerzen aushalten. Die Referentin, Dr. med. Monika Mainberger, ist Oberärztin der Geriatrie am St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus Ludwigshafen. Sie spricht über Schmerzursachen, die Entstehungsweise von chronischen Schmerzen und die Möglichkeiten sowie die Besonderheiten ihrer Behandlung im Alter. Außerdem stellt sie dar, was jede und jeder selbst zur Vermeidung und Besserung von Schmerzen tun kann.

Der Vortrag ist kostenfrei. Er ist Teil der Reihe „Mehr Wissen über Gesundheit“, eine Kooperation der VHS mit Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus der Region. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de.

Neuer Kanal für Schuckertstraße

Der Kanal in der Schuckertstraße wird von Montag, 21. September 2020, bis voraussichtlich Februar 2021 zwischen Riedsaumstraße und Schuckertstraße Hausnummer 46 erneuert. Während der Bauzeit wird die Schuckertstraße abschnittsweise nach Baufortschritt im Bereich der Baustelle komplett gesperrt.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen, Bereich Stadtentwässerung, bemüht sich, die Belästigungen so gering wie möglich zu halten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht Ivan Čule, Telefon 0621 504-6825, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Gaststätte wegen mehrerer Verstöße geschlossen

Im Zuge einer gemeinsamen Kontrolle mit der Polizei hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) am Freitag, 11. September 2020, eine Gaststätte in der Gräfenaustraße unter anderem wegen Verstößen bei der Umsetzung des Hygienekonzepts versiegelt. Von den mehr als 20 anwesenden Gästen in der Bar war nur eine Person in der aktuell gesetzlich geforderten Kontaktliste erfasst. Ferner wurden die Auflagen zum Umgang mit Wasserpfeifen in der Gaststätte nicht eingehalten. Daraufhin forderte der KVD den Betreiber auf, das Lokal zu schließen.

In einer Gaststätte in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße registrierten die Einsatzkräfte geringe Hygienemängel sowie einen Verstoß gegen die Spielverordnung, weshalb der KVD ein Spielgerät versiegelte. Zudem bestand bei einer Bedienung der Verdacht auf illegale Beschäftigung.