Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 13.09.2020 gegen 14:45 Uhr kam es auf der B37 im Ortsbereich Hardenburg zu einer Verkehrsunfallflucht in deren Zusammenhang nach etwaigen Zeugen gesucht wird. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B37 aus Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein und befand sich bereits in einer Engstelle. Der entgegenkommende, unbekannte Fahrzeugführer befuhr die B37 in entgegengesetzte Richtung und fuhr trotz bestehender Regelung durch Verkehrszeichen ebenfalls in die Engstelle ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der geschädigte 37-jährige seinen PKW auf den Bordstein rangieren, wobei ein Reifen am PKW reißt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort – es habe sich hierbei um einen schwarzen SUV gehandelt, Näheres unbekannt. Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 14.09.2020 gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich des Ortsteils Hardenburg an einer Engstelle zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Demnach befuhren beide die B37 in Richtung Bad Dürkheim, wobei der 57-jährige Fahrzeugführer seinen PKW verkehrsbedingt anhalten musste, um einen entgegenkommenden Bus passieren zu lassen. Der dahinter fahrende 31-jährige Motorradfahrer erkannte dies zu spät und kam aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung zu Fall und rutschte gegen den davor befindlichen PKW. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer an Knien und Händen und wurde zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Haßloch: LKW-Fahrer flüchtet

Haßloch (ots) – Nach einem Wendemanöver am Montag (14. September 2020) gegen 10 Uhr auf dem Gelände des Wertstoffhofs in Haßloch (Westrandstraße 1), blieb der Fahrer eines Sattelzuges am Vordach eines Betriebsgebäudes hängen und beschädigte dies. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Bis zu einem nahegelegenen Tankstellengelände folgte dem LKW ein Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe und bewegte ihn zur Rückkehr an den Unfallort. Am Vordach entstand ein Schaden von 500,-EUR. Gegen den 59-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Haßloch: Nicht reingefallen…

Haßloch (ots) – Nicht reingefallen ist am Montagmittag (14. September 2020, 14 Uhr) ein 87 Jahre alter Mann aus Haßloch auf den Anruf von Betrügern. 4.500,-EUR sollte er übergeben, da seine Enkelin in der Klemme stecke. Der Mann durchschaute den Schmu und legte auf. Ebenfalls nicht täuschen ließ sich wenig später (14. September 2020, ca. 15 Uhr) eine 76-Jährige, der man am Telefon den Gewinn einer Urlaubsreise vorgaukelte. Auch sie legte auf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Anrufen. Neben dem „Enkeltrick“ und „Gewinnversprechen“ geben sich Anrufer häufig als falsche Amtspersonen wie Mitarbeiter von Staatsanwaltschaften, Polizei oder Finanzbehörden aus und verlangen eine schnelle Zahlung. Im Zweifel sollte das Gespräch beendet und die örtliche Polizeidienststelle zurate gezogen werden.

Haßloch: 3,29 Promille

Haßloch (ots) – „Keine große Sache“, dachte die Polizei Haßloch, als sie am Montagnachmittag (14. September 2020, 15:30 Uhr) zu einem Unfall (Haßloch, Im Wachtelschlag) gerufen und ein beschädigter Außenspiegel gemeldet wurde. Schnell merkten die Beamten, dass etwas nicht stimmt und veranlassten einen Alkotest beim Unfallverursacher. Sie staunten nicht schlecht, als das Gerät 3,29 Promille anzeigte. Der 61-Jährige wurde zur Dienstelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein ist erstmal weg. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Grünstadt: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Grünstadt (ots) – Am Montag, 14.09.2020, gegen 20:50 Uhr befuhr eine 29-jährige Mazda-Fahrerin die Kirchheimer Straße, Grünstadt, aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Kirchheim. Etwa in Höhe einer an der linken Straßenseite befindlichen Tankstelle wurde sie von einem 37-jährigen Opel-Fahrer überholt. Hierbei übersah der Überholende den PKW Audi einer 28-Jährigen, die von diesem Tankstellengelände auf die Kirchheimer Straße in Richtung Grünstadt einfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Audi, der Opel-Fahrer wollte nach rechts ausweichen und stieß hierbei dann mit dem Mazda zusammen, den er ursprünglich überholen wollte. Die Mazdafahrerin wurde leicht verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Bei dem unfallverursachenden Überholer konnte während der Unfallaufnahme sowohl Atemalkoholgeruch als auch Anzeichen für eine mögliche Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe zwecks Feststellung des Alkoholgehalts und auch der möglichen Drogenbeeinflussung wurde angeordnet. Der Führerschein des Unfallverursachers, gegen den ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde, wurde beschlagnahmt. Der durch den Verkehrsunfall an allen drei beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.