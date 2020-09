Neustadt: Junger Mann verletzt aufgefunden – Kripo sucht dringend Zeugen

Neustadt/Hessen (ots) – Mit erheblichen Verletzungen im Gesicht wurde ein Asylbewerber am Sonntagnachmittag 13.09.2020 im Feld in der Nähe der Landesstraße 3071 zwischen Neustadt und Gleimenhain aufgefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der junge Mann berichtete von einem Angriff mehrerer Personen, die er nicht kenne. Die Geschehnisse liegen noch völlig im Dunkeln. Die Behörden ermitteln in alle Richtungen und suchen dringend nach Zeugen.

Am Vormittag meldete sich gegen 9.50 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und berichtete über das Auffinden einer blutverschmierten Jacke im Bereich des ehemaligen Munitionsdepots in Neustadt. Die Polizei stellte die Jacke sicher. Weitere Ermittlungen vor Ort brachten zunächst keine weiteren Erkenntnisse ans Tageslicht.

Etwa um 14 Uhr informierte ein weiterer Zeuge die Polizei über eine verletzte Person, die auf einem Feldweg in Nähe des Schäferhundevereins (unweit der Landesstraße 3071) liegen würde. Die sofort alarmierten Rettungskräfte versorgten den 19-Jährigen vor Ort und brachten ihn zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Die Polizei sicherte zudem an den beiden relevanten Örtlichkeiten Spuren.

In seiner erst kürzlich durchgeführten Vernehmung konkretisierte der Verletzte seine Angaben. Er sprach von einem Angriff durch 3 junge Männer, die ihn am Sonntagmorgen zwischen 6-7 Uhr vor dem Bahnhof in Neustadt attackierten. Dabei sollen auch Schlagwerkzeuge zum Einsatz gekommen sein.

Täterbeschreibung:

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um junge Erwachsene, die ausländisch eventuell türkisch, sprachen. Eine der beteiligten Personen habe zuvor in einem schwarzen, etwas größeren BMW gesessen. Die Person habe einen Vollbart und vermutlich schwarze Sportbekleidung getragen.

Die Kriminalpolizei bitte um Mithilfe: Wer hat am Sonntagmorgen vor dem Bahnhof eine Auseinandersetzung beobachtet? Wem ist der Verletzte in der Innenstadt oder später im Feld aufgefallen? War der Mann dabei in Begleitung weiterer Personen?

Wer hat in der Feldgemarkung den beschriebenen BMW wahrgenommen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Blauer Fiesta angefahren

Marburg: Der Parkplatz vor dem Georg-Gaßmann-Stadion am Herrenfeld ist leider immer mal wieder Schauplatz von Unfällen, bei denen sich die Verursacher einfach nicht um den entstandenen Schaden kümmern. Am Donnerstag, 10. September, fuhr ein Unbekannter zwischen 7.55 und 15.15 Uhr gegen die linke Seite eines blauen Ford Fiesta. Der Schaden beträgt 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallort in Marburg oder Erdhausen – Polizei sucht Zeugen

Marburg/Gladenbach-Erdhausen: Für einen Unfall, der sich am Sonntag, 13. September, zwischen Mitternacht und 16 Uhr ereignete, kommen zwei Örtlichkeiten in Betracht. Zu einem handelt es sich um die Straße “Auf dem Steinland” in Erdhausen, zum anderen um einen Parkplatz in der Gutenbergstraße in Marburg.

Der unbekannte Autofahrer fuhr hinten links gegen den geparkten schwarzen VW Passat und hinterließ einen Schaden von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Außenspiegel beschädigt

Biedenkopf: Im Vorbeifahren beschädigte ein Autofahrer zwischen Dienstag, 8. September, 20 Uhr, und Montag, 14. September, 9.45 Uhr, in der Sudetenstraße den Außenspiegel und das linke Vorderrad eines roten VW Polo. Der Schaden beträgt etwa 1200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Rempler auf Parkplatz

Biedenkopf: Der Schaden an einem in der Straße “Pfefferacker” abgestellten weißen Opel Corsa beläuft sich auf zirka 250 Euro. Ein Unbekannter fuhr am Montag, 14. September, zwischen 7.40 und 12.30 Uhr, vorne rechts gegen den Wagen und kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall.

Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Angehängte Rundballenpresse brennt

Biedenkopf/ B 253: Während der Fahrt auf der Bundesstraße 253 geriet am Montagabend, 14. September, 19.50 Uhr, eine angehängte Rundballenpresse kurz vor Breidenstein in Brand.

Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Zur Höhe des Schadens kann derzeit noch

keine Aussage getroffen werden. Da das Arbeitsgerät kurz zuvor noch auf dem Feld im Einsatz war, dürfte die Hitzeentwicklung im Innern der Maschine den Brand ausgelöst haben.

Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bei den Untersuchungen vor Ort nicht.

Lack erheblich verkratzt

Angelburg-Gönnern: In der Obere Scheidstraße machte sich ein Randalierer zwischen Sonntag, 13. September, 15.30 Uhr, und Montag, 14. September, 11.15 Uhr, an einem schwarzen VW Polo zu schaffen. Der Unbekannte zerkratzte den Lack des Wagens gleich an mehreren Stellen und hinterließ einen Schaden von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Gleich mehrere Kellerverschläge geöffnet

Kirchhain: Sechs Kellerverschläge öffnete ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 10. September, 15 Uhr, und Freitag, 11. September, 11 Uhr, in der Alsfelder Straße. Beute machte der Einbrecher in dem Mehrfamilienhaus offenbar nicht. Der Schaden nach dem gewaltsamen Vorgehen ist gering.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Keine Beute in Lagerhalle gefunden

Breidenbach: Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag, 13. September, Zugang in eine Lagerhalle in der Schlosserstraße. Beute machte er offenbar nicht.

Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

