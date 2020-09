Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Schlägerei in der Homburger Straße

(ots) – Am Montagabend 14.09.2020 kam es gegen 19.30 Uhr in der Homburger Straße in Höhe eines dortigen Fitnessstudios zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Ein 23-jähriger Frankfurter wurde durch Schläge und den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Der Geschädigte wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.

Vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich der vermeintliche Haupttäter sowie mehrere Beteiligte zu Fuß aus dem Staub gemacht.

Haupttäterbeschreibung laut Zeugen:

männlich, etwa 170-175 cm groß, südländische Erscheinung, Boxerschnitt. Er trug ein oranges T-Shirt und eine rote Sporthose.

Die Hintergründe des Tatgeschehens sind derzeit nicht bekannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600.

Nidda: Postbotin bestohlen

(ots) – Nicht schlecht staunte die Fahrerin eines Postautos am Samstagmittag 12.09.2020. Während sie dabei war, Briefe am Sonnenhang in Geiß-Nidda einzuwerfen, stibitzte zwischen 13-13:25 Uhr jemand aus dem Fahrzeug ihre Handtasche. Darin befanden sich unter anderem zwei Geldbörsen mit diversen Karten und Ausweisen.

Die Polizei fragt:

Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen in der genannten Straße aufgefallen? Konnte jemand die Tat beobachten? Wurden die Geldbörsen oder die Handtasche zwischenzeitlich aufgefunden?

Altenstadt: Diebe erbeuten Aufsitzrasenmäher

(ots) – Am Freitag 11.09.2020 haben Diebe aus einer abgeschlossenen Garage einen mehrere Tausend Euro teuren Aufsitzrasenmäher gestohlen. Der Mäher von “Iseki” stand in einer verschlossenen Garage auf dem Sportgelände des FSG Altenstadt (Zum Niddasteg). Diese hatten Straftäter zwischen 01-14:30 Uhr aufgebrochen, nachdem zuvor bereits ein angrenzender Lagerraum aufgehebelt worden war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu

setzen, Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Katalysator abgebaut

Zwischen Dienstag (8. September), 17 Uhr und Mittwoch (9. September), 9 Uhr machten sich Diebe an einem Mercedes der C-Klasse zu schaffen. Bei dem in der Lohstraße abgestellten Fahrzeug bauten sie gewaltsam den Katalysator aus und nahmen diesen mit. Dabei beschädigten sie den PKW nicht unerheblich. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

B3 zwischen Nieder-Weisel und Nieder-Mörlen: Ladung verloren

(ots) – Am Montagnachmittag 14.09.2020 hat ein LKW gegen 14.45 Uhr auf der B3 zwischen Nieder-Weisel und Nieder-Mörlen Ladung verloren, vermutlich Erde. Dabei wurde ein entgegenkommender VW Golf beschädigt, der in Richtung in Richtung Nieder-Weisel unterwegs war.

Ohne anzuhalten fuhr der Lastwagen weiter.

An der Fahrzeugfront des Volkswagen entstanden Schäden in vierstelliger Höhe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Butzbach (Tel. 06033/70430) zu melden.

Bad Vilbel: Kinderfahrrad geklaut

(ots) – Ein Kinderfahrrad haben Unbekannte zwischen Sonntag 13.09.2020 gegen 17.45 Uhr und Montag 14.09.2020 gegen 7.30 Uhr von einem Innenhof in der Neuen Straße in Gronau gestohlen.

Das grau-orange Mountainbike von Cube (Modell Aim Pro) im Wert von etwa 500 Euro war mittels Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen