Illegale Müllentsorgung im Wald zwischen Sinn und Ballersbach und am “Kniebrecher” zwischen Merkenbach und Beilstein

(ots) – Die Herborner Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von dreister Müllentsorgung. Spaziergänger entdeckten den Müll, die Ermittler bitten um Mithilfe. Im Wald zwischen Sinn und Ballersbach entluden Unbekannte eine große Menge an Haushaltsmüll. Neben einem Gefrierschrank, ließen die Täter unter anderem Linoleumböden, einen alten Rasenmäher, Farbdosen, Kleiderbügel sowie Bauschutt und Eternitplatten dort zurück. Entdeckt wurde die Müllkippe am Donnerstagnachmittag 10.09.2020.

Am Freitagvormittag 11.09.2020 machte ein Spaziergänger die Ordnungshüter auf mehrere blaue Müllsäcke auf dem Wanderparkplatz an der Landstraße zwischen Merkenbach und Beilstein, am sogenannten “Kniebrecher”, aufmerksam. Hier hatten die Täter Bauschutt und Baureste abgeladen.

Der Umweltsachbearbeiter der Herborner Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer kann Angaben zur Herkunft des Mülls machen?

Wem sind die Umweltsünder beim Entladen des Mülls aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Großes Krabbeln endet in Pappkarton

Wetzlar-Münchholzhausen (ots) – Eine etwa handtellergroße Vogelspinne löste am Freitagabend 11.09.2020 in der Gießener Straße einen Polizeieinsatz aus. Gegen 18.45 Uhr alarmierten Anwohner die Wetzlarer Ordnungshüter. Eine “fette” Vogelspinne krabbele über die Straße, so die Anrufer. Ein mutiger Anwohner fing die haarige Spinne ein und übergab sie in einem Karton an die Polizeistreife.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Mexikanische-Rotknie-Vogelspinne handelt. Bisse dieses Tieres gelten als giftig, stellen für Menschen jedoch keine Gefahr dar. Folgen eines Bisses sind vergleichbar mit Wespenstichen, vielleicht etwas schmerzhafter.

Die Ordnungshüter gehen davon aus, dass das Tier entlaufen ist oder ausgesetzt wurde. Sie übergaben die Spinne an die Wildtierhilfe Schelderwald in Dillenburg-Oberscheld und suchen nun Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Vogelspinne machen können.

Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen