Landkreis Kassel: Die Polizei-News

3 Jugendliche werfen Scheibe von Bäckerei ein – Polizei bittet um Hinweise

Immenhausen (ots) – Jugendliche haben in der Nacht zu Dienstag 15.09.2020 in der Kasseler Straße in Immenhausen die Scheibe einer Bäckerei eingeworfen. Eine gegen 02 Uhr in der Nacht durch das Klirren aufgeschreckte Anwohnerin hatte anschließend 3 dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren flüchten sehen und die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Wie sich später am Tatort herausstellte, war das Trio aber nicht in das Geschäft eingestiegen, sondern hatte offenbar unmittelbar nach dem Einwerfen der Scheibe das Weite gesucht. Einer der Täter war in Richtung “Alte Wilhelmshäuser Straße”, die beiden anderen Richtung Friedhof geflüchtet.

Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar ermitteln nun wegen versuchten Einbruchs sowie Sachbeschädigung und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf das Trio geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Hofgeismar unter Tel. 05671 – 99280 oder das Polizeipräsidium Nordhessen entgegen.

Unbekannter bricht in Firma ein – Zeugen gesucht

Baunatal (ots) – Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Sonntag in eine Firma in Baunatal ein, versuchte sich dort vergeblich am Kaffeeautomaten der Mitarbeiter und erbeutete letztlich aus einem Büroraum Bargeld. Anschließend flüchtete der Einbrecher, bei dem es sich um einen großen schlanken Mann mit dunkelblauer Kapuzenjacke, dunkler Hose und blauen Sneakers mit weißem Logo auf der Seite handelte, in unbekannte Richtung. Die Ermittler der für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Hinweise auf den beschriebenen Täter.

Wie die am gestrigen Montagmorgen zu der Firma in der Kupferstraße gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, zeigte sich bei der Auswertung von Aufzeichnungen der Sicherheitstechnik, dass der Einbruch in der Zeit zwischen 2:15 und 2:50 Uhr stattgefunden hatte. Der Täter brach mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam eine Seitentür zu einer Firmenhalle auf. In dem Gebäude versuchte er dann im Pausenraum der Mitarbeiter den Kaffeeautomaten aufzuhebeln, scheiterte dabei allerdings. Anschließend brach der Unbekannte weitere verschlossene Türen auf und erbeutete in einem Büro Bargeld aus der Kaffeekasse, die er ebenfalls gewaltsam aufbrach. In welche Richtung er nach der Tat flüchtete, ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Unbekannte klauen grauen Audi Q 5 in Lohfelden – Polizei sucht Zeugen

Lohfelden (ots) – Unbekannte haben am Samstagabend 12.09.2020 in Lohfelden einen grauen Audi Q 5 im Wert von ca. 50.000 Euro gestohlen. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die am Samstag Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen 15 und 23 Uhr eingrenzen. Die Autodiebe hatten den Q 5 mit den amtlichen Kennzeichen KS-GJ 900 auf noch unbekannte Weise im Rosa-Luxemburg-Ring gestohlen. Von dem etwa zwei Jahre alten Fahrzeug fehlt seither jede Spur. Auch die europaweit eingeleitete Fahndung nach dem Wagen brachte bislang noch keine Hinweise auf dessen Verbleib.

Zeugen, die am Samstagabend in Lohfelden verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

