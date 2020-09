Täter verletzt sich bei Einbruch in Schule an Holländischer Straße

Kassel-Nord (ots) – Nach einem Einbruch in eine Schule an der Holländischen Straße, Ecke Wiener Straße in der Nacht zu Dienstag 15.09.2020 sucht die Kasseler Kripo nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Der Einbrecher hatte sich bei der Tatausführung an den Scherben einer eingeschlagenen Scheibe verletzt. Der Unbekannte entwendete aus einem Hausaufgabenzimmer einen Computer und flüchtete anschließend.

Draußen vor dem Fenster hatte er aus noch unbekannten Gründen einen schwarzen Bildschirm von “Grundig” zurückgelassen, der nach ersten Erkenntnissen nicht aus der betroffenen Schule stammt und noch unbekannter Herkunft ist.

Wie die heute Morgen zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes und der Spurensicherung der Kasseler Kripo berichten, war der Einbrecher auf ein Vordach geklettert und über ein Fenster in das Hausaufgabenzimmer der Schule eingebrochen. Beim Einschlagen der Scheibe hatte sich der Täter verletzt und Blutspuren hinterlassen. Nachdem er den Computer erbeutet hatte, flüchtete er über das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Wann genau in der Nacht sich der Einbruch ereignete, ist momentan noch unklar. Die Tatzeit lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 6:45 Uhr eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Herkunft des zurückgelassenen Grundig-Bildschirms geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei zu melden.

E-Zigaretten und Kasse bei Einbruch in Geschäft gestohlen

Kassel-Fasanenhof (ots) – Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagmittag 14.09.2020 und Dienstagmorgen 15.09.2020 bei einem Einbruch etwa 20-30 E-Zigaretten und eine Kasse aus einem Geschäft im Kasseler Stadtteil Fasanenhof erbeutet. Die Kasseler Kripo erhofft sich nun mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts zu bekommen.

Der Einbruch in das Geschäft in der Arnimstraße, Ecke Ihringshäuser Straße, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Montag 12 Uhr und Dienstag 9:30 Uhr. Mit Steinen hatten die Täter die Scheiben der Eingangstür eingeworfen und waren anschließend durch die entstandene Öffnung in den Verkaufsraum gestiegen. Dort klauten sie aus den Regalen etwa 20 bis 30 E-Zigaretten verschiedener Marken. Die genaue Schadensauflistung dauert derzeit an. Darüber hinaus entwendeten die Täter die gesamte Ladenkasse der Marke “Sharp” vom Verkaufstresen und flüchteten anschließend mit der Beute über die Eingangstür nach draußen. Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei.

Polizeiladen on Tour: Informationsstand zur Verkehrsprävention am Freitag im Königstor

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche vom 16.06. bis 22.09.2020 macht der Polizeiladen on Tour am kommenden Freitag für Interessierte im Bereich Königstor, Ecke Luisenstraße Halt.

Dort werden im Zeitraum von 10.00 bis 12.00 Uhr an einem Stand der Polizei nützliche Informationen aus dem Bereich Verkehrsprävention vorgestellt.

Im Einzelnen sind dies:

Informationen über sicheres Verhalten am Fußgängerüberweg

Sicherheit für Senioren im Straßenverkehr

Sicher Rad fahren, mit und ohne Elektroantrieb

Sichtbarkeit und Erkennbarkeit im Straßenverkehr

Das Team des Polizeiladens freut sich auf viele Interessierte.

