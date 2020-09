Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 03:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der

Waldhofstraße und der Hansastraße zu einem Unfall mit fünf leicht Verletzten,

nachdem ein 22-jähriger Ford-Fahrer die Vorfahrt einer Golf-Fahrerin

missachtete. Der Fahrer des Fords, dessen Auto mit vier Personen besetzt war,

fuhr von der Hansastraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit

dem von rechts kommenden VW-Golf. Beide Insassen des Golfs sowie drei Insassen

des Fords wurden leicht verletzt mit Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser

gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000

EUR. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten durch eine Reinigungsfirma beseitigt

werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Mannheim-Rheinau: LKW-Fahrer fährt mit 2,3 Promille gegen Straßenlaterne

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 11:50 Uhr fuhr ein stark alkoholisierter

LKW-Fahrer in der Antwerpener Straße gegen eine Straßenlaterne und riss mehrere

Steine aus dem Fundament. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und

verständigten die Polizei. An der Unfallstelle konnten die Beamten bei dem

51-jährigen Fahrer einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der LKW-Fahrer

wurde für eine Blutentnahme zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von

mindestens 15.000 EUR.

Mannheim-Wohlgelegen: Fahrraddiebstahl aus Kellerraum – Eigentümerin verfolgt flüchtigen Täter

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 02:50 Uhr entwendete ein bislang unbekannter

Täter am Eisenlohrplatz aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses ein

hochwertiges Fahrrad und wurde durch die Eigentümerin verfolgt. Als diese gerade

das Anwesen betreten wollte, kam ihr eine männliche Person mit einem Fahrrad

entgegen. Da das Rad wie ihres aussah, begab sie sich in den Kellerraum und

musste feststellen, dass die Kellertür offenstand und ihr Fahrrad im Wert von

mehr als 2000 EUR entwendet wurde. Umgehend rannte diese auf die Straße und

hielt Ausschau nach dem Täter. Zwei Passantinnen konnten der Geschädigten die

Fluchtrichtung des Täters mitteilen, woraufhin diese die Verfolgung aufnahm.

Seine Spur verlor sich jedoch im Bereich Sellweide. Der Dieb wird wie folgt

beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, kräftige Statur, 20 – 25 Jahre alt,

dunkle/kurze Haare, Brillenträger, dunkle Hose, weißes T-Shirt, deutsche

Sprache. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Bei dem Fahrrad

handelt es sich um das Modell Ghost SLAMR X 5.9, 29 Zoll, Farbe Gelb. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen ein solches Fahrrad

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 bei

dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Unfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Samstag kam es zwischen 15 Uhr und 19 Uhr in der Straße „An

der Kammerschleuse“ bei der Kleingartenanlage „Eichenweg“ zu einem

Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt vom

Unfallort entfernte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen

geparkten VW Golf und setzte seine Fahrt danach einfach fort. Der Sachschaden

beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu

melden.

Feuerwehreinsatz nach Ammoniakgeruch bei Eishalle in der Rudolf-Diesel-Straße

Eppelheim – Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagabend an

der Eppelheimer Eishalle in der Rudolf-Diesel-Straße. Passanten hatten über

Notruf starken Ammoniakgeruch rund um das Gebäude mitgeteilt. Die Eppelheimer

Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot und mit Unterstützung ihrer Kollegen aus

Leimen vor Ort war, machte sich an die Suche nach der Ursache, während die

Polizei die Örtlichkeit weiträumig absperrte. Die Messgeräte der Feuerwehr

schlugen schließlich im Bereich der Kanalisation an. Nach einer Spülung der

Kanalschächte sanken die Messwerte wieder auf normales Niveau, sodass Entwarnung

gegeben werden konnte. Die Ursache für den Ammonikgeruch ist nach wie vor

unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Mannheim: Kontrolle auf A 6 führte zu Festnahmen von drei Fahrzeuginsassen

Mannheim – Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, wurde auf dem Parkplatz

Linsenbühl an der A 6, Fahrtrichtung Heilbronn, ein Auto mit drei Insassen

kontrolliert. Der 34-jährige Fahrer mit albanischer Staatsangehörigkeit war von

einer Strafverfolgungsbehörde aus Nordrhein-Westfalen zur Festnahme

ausgeschrieben. Zudem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und hielt sich

unerlaubt in Deutschland auf. Seine beiden Mitfahrer zeigten griechische, bzw.

italienische Ausweispapiere vor, die bei einer eingehenden Prüfung als

Totalfälschung erkannt wurden. Tatsächlich handelte es sich bei beiden ebenfalls

um albanische Staatsangehörige, die ebenfalls festgenommen wurden. Wegen des

Verdachts der Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts wird nun gegen sie

ermittelt.

Mannheim: Alkoholverkaufsverbot zeigt positive Wirkung auf Polizeieinsatz im Jungbusch; Bilanz der ersten Nacht

Mannheim – Das seit Freitagabend, 22 Uhr, an Wochenenden in Kraft

getretene Alkoholverkaufsverbot wirkte sich positiv auf den Polizeieinsatz in

der Nacht von Freitag auf Samstag auf der „Partymeile“ im Jungbusch aus.

Das Einhalten des Alkoholverkaufsverbots wurde in Kooperation mit Beamten des

Kommunalen Ordnungsdienstes und Bedienstete des Quartiermanagements an den

bekannten Verkaufsstellen überwacht.

Die Verkäufer wirkten aufgeklärt, kooperativ und wiesen eine Vielzahl

potentieller Kunden, bereits noch vor Betreten der Verkaufsstellen auf das

Verbot hin.

Der sich in den letzten Wochen zum Haupttreffpunkt des Eventpublikums

entwickelte Quartiersplatz in der Hafenstraße war in der Nacht zum Samstag

spärlicher besucht, als an den vorangegangenen Wochenenden.

Nicht nur wesentlich weniger Menschen waren alkoholisiert, auch das häufig

dadurch einhergehende Aggressionspotential war deutlich geringer. Die

Einsatzkräfte registrierten lediglich kurz nach 2 Uhr am Samstagmorgen eine

Auseinandersetzung mehrerer, teils noch unbekannter Personen, bei der ein

20-Jähriger Verletzungen davontrug, die in einer Klinik behandelt wurden. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

„Ob diese positive Entwicklung im Jungbusch weiter anhält, wird sich zeigen.

Meine Kolleginnen und Kollegen werden auch an den kommenden Wochenenden, bereits

am heutigen Samstag wieder vor Ort im Einsatz sein, um gemeinsam mit der Stadt

Mannheim die Durchsetzung des Alkoholverkaufsverbots zu gewährleisten und damit

einen weiteren, wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit und Ordnung zu leisten“,

verspricht Polizeipräsident Andreas Stenger.