21-Jährige legt Feuer und beschädigt Dienstfahrzeuge

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Samstag hat eine 21-jährige Frau für einen

Einsatz der Feuerwehr im Karlsruher Hauptbahnhof gesorgt. Wenige Stunden später

ist sie mit weiteren Sachbeschädigungen aufgefallen.

Unmittelbar nach Kenntniserlangung über einen Feuerwehreinsatz stellten Beamte

der Bundespolizei eine starke Rauchentwicklung in der Bahnhofshalle des

Karlsruher Hauptbahnhofes fest. Ein Fehlalarm wurde daher ausgeschlossen. In der

Halle wurde ein Abfallbehälter als Brandherd lokalisiert. Weiterhin kam Rauch

aus Richtung der Sanitäranlagen im Bahnhof. Die eintreffende Berufsfeuerwehr

Karlsruhe begann umgehend mit den Löscharbeiten. In einer der Toilettenkabinen

befand sich eine schlafende Person, welche durch Feuerwehrkräfte gerettet werden

konnte. Eine notärztliche Erstversorgung fand noch vor Ort statt, die stationäre

Behandlung war weiterführend nicht notwendig.

Im Nahbereich wurde unterdessen durch die Bundespolizei nach Tatverdächtigen

gefahndet. Eine polizeibekannte 21-jährige Deutsche gab schließlich die

Brandlegung zu und wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen konnte sie die Dienststelle wieder verlassen.

Einige Stunden später bemerkte ein Mitarbeiter, dass an zwei Dienstfahrzeugen

der Deutschen Bahn die Kennzeichen fehlten. Nach Sachverhaltsaufnahme durch die

Bundespolizei, wurde eine mutwillige Sachbeschädigung festgestellt. Die

Ermittlungen gingen unter anderem auch in Richtung der polizeibekannten

21-Jährigen der vergangenen Nacht. Sie wurde zum Sachverhalt befragt und gab

daraufhin die Sachbeschädigung zu.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die 21-Jährige

in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie wurde aufgrund dessen an eine

psychiatrische Einrichtung überstellt.

Im Laufe des Tages stellten Beamte ähnliche Sachbeschädigungen an

Dienstfahrzeugen der Bundespolizei fest. Da es sich bei den Beschädigungen um

die gleiche Vorgehensweise handelte, wie zuvor an den Fahrzeugen der DB AG, wird

ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen.

Linkenheim-Hochstetten – Waffenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Nach Hinweisen auf einen möglichen illegalen

Besitz von Waffen durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei am vergangenen Freitag

eine Wohnung in der Max-Planck-Straße in Linkenheim. Letztlich konnten dabei

mehrere Stich- und Hiebwaffen sowie Langwaffen beschlagnahmt werden. Gegen den

45-jährigen Wohnungseigentümer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes

gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Gegenstände sollen nun zur

waffenrechtlichen Einordnung einer technischen Überprüfung unterzogen werden.

Angriff nach verhindertem Fluchtversuch im Zug

Mannheim/Karlsruhe (ots) – Samstagmorgen kam es auf der Fahrt von Mannheim

Richtung Karlsruhe zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem

21-Jährigen und einer Zugbegleiterin.

Im Rahmen der Fahrscheinkontrolle äußerte der 21-jährige Gambier seinen Unmut

hinsichtlich der Kontrolle.. Aufgrund der aufgebrachten Stimmung des Mannes, bat

die Zugbegleiterin einen im Zug anwesenden Mitarbeiter der DB Sicherheit um

Unterstützung. Doch der Gambier wollte sich danach der Kontrolle entziehen.

Als der 21-Jährige an seinem Fluchtversuch gehindert wurde, versetzte er dem

Mitarbeiter der DB Sicherheit mehrere Tritte und griff ihm weiter an. Um sich zu

verteidigen, setzte der Mitarbeiter Pfefferspray ein.

Der 21-Jährige wurde beim Halt des Zuges in Graben-Neudorf durch Beamte des PP

Karlsruhe vorläufig festgenommen. Der 41-jährige Geschädigte der DB AG suchte

einen Arzt auf. Durch die Bundespolizei wurden Ermittlungen wegen

Körperverletzung eingeleitet.

Karlsruhe – Fahrzeug landet in Begrenzung eines Kleintierzuchtvereins

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 03:30 Uhr durchbrach ein bislang unbekannter

Fahrzeugfahrer aus bislang unklarer Ursache die Zaunbegrenzung zu einem

Kleintierzuchtverein im Fritschlachweg in Karlsruhe. Es kam hierbei lediglich zu

Sachbeschädigungen an unter anderem dem Unfallauto, Umzäunung und angrenzenden

Gehegen. Tiere wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt. Der Unfallverursacher

ergriff im Anschluss die Flucht und konnte auch im Rahmen einer sofort

eingeleiteten Fahndung nicht ausfindig gemacht werden. Der Pkw mit entstempelten

Kennzeichen wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Karlsruhe – Schwere Körperverletzung zum Nachteil eines 16-Jährigen

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 03:50 Uhr ereignete sich in der Karlsruher

Kaiserstraße eine schwere Körperverletzung zum Nachteil eines 16-Jährigen. Eine

Personengruppe, zu welcher bereits zuvor Kontakt bestanden hat, kam dem

Geschädigten, welcher gemeinsam mit einem Kumpel unterwegs war, entgegen. Es

entwickelte sich ein Streit mit Handgreiflichkeiten. Plötzlich wurde der

16-Jährige zu Boden gebracht und bislang unbekannte Täter schlugen mit einem

Schlagstock auf ihn ein. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Der

Geschädigte konnte schließlich in der Akademiestraße angetroffen werden. Der

Kumpel des Geschädigten war vor Ort nicht mehr feststellbar. Spuren wurden

gesichert und entsprechende Verletzungen fotografisch festgehalten. Der

16-Jährige gab an, nicht mehr im Besitz seines Handys zu sein, welches er zuvor

in seiner Hosentasche bei sich hatte. Weitere Ermittlungen sind aktuell am

Laufen.

Der Anführer der bislang unbekannten Personengruppe konnte wie folgt beschrieben werden:

Etwa 18-22 Jahre alt

Blonde, etwas längere hochgestellte Haare

Grüne Augen

Trug eine graue Umhängetasche der Marke „Lacoste“ um den Hals, sowie einen grauen Pullover, schwarzgraue Jeans und eine schwarze Jacke

Sprach hochdeutsch

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Verletzungen nach tätlichem Angriff

Karlsruhe – Am späten Samstagabend gerieten gegen 22.30 Uhr auf einer

Veranstaltung am ZKM ein Mann und eine Frau aneinander. Grund für die

Auseinandersetzung waren private Streitigkeiten in der Vergangenheit. Die

38-jährige Geschädigte wurde mehrfach beleidigt und auch schmerzhaft an den

Haaren über den Boden gezogen. Hierdurch erlitt sie mehrere Schürfwunden. Ihr

Bekannter wurde durch Schläge ins Gesicht verletzt. Da sich die

Auseinandersetzung immer weiter in belebtere Bereiche verlagerte, ließ der

43-jährige Beschuldigte schließlich von den beiden Geschädigten ab und die Frau

konnte die Polizei verständigen. Der Beschuldigte konnte noch vor Ort

angetroffen und festgenommen werden.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer wird aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe – Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer war am Samstagabend gegen

22:45 Uhr auf der Engesser Straße unterwegs. Zeugen konnten beobachten, wie der

Mann beim Wenden mit seinem Fahrzeug gegen einen E-Scooter sowie einen Baum

prallte und verständigten daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden

Personen- und Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch

wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille,

weshalb der 28-Jährige für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht

wurde.

Karlsruhe – Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe – Unbekannte haben am Wochenende einen Zigarettenautomaten in

der Karlsruher Innenstadt aufgebrochen und daraus sowohl die Geldkassette als

auch alle enthaltenen Zigarettenpackungen entwendet.

Ein Zeuge bemerkte am Samstag gegen 14.30 Uhr, dass der an der Kreuzung

Kriegsstraße/Ostendstraße aufgestellte Automat gewaltsam geöffnet wurde.

Bei der anschließenden Überprüfung durch die alarmierte Polizei stellten die

Beamten fest, dass die Geldkassette sowie sämtliche Zigaretten aus dem

Zigarettenautomaten entwendet wurden. Wie hoch der daraus entstandene Schaden

ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von geschätzten

11.800 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmorgen in

Rheinstetten ereignete.

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 08:00 Uhr auf der linken Fahrspur der

Bundesstraße 36 von Karlsruhe kommend in Richtung Einmündung Leichtsandstraße

unterwegs. Nach einem Überholvorgang wollte der Autofahrer kurzfristig nach

rechts in die Leichtsandstraße abbiegen, wobei er vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung sowie überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf überfuhr der VW-Fahrer eine Verkehrsinsel,

prallte auf einen darin installierten Rohrständer und kam erst danach im

Schotter zum Stehen. Durch die Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte

Verletzungen. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden. Bei der

anschließenden Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten deutlichen

Alkoholgeruch bei dem 50-Jährigen wahrnehmen und unterzogen ihn einem

Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb der Mann

zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Sein Führerschein wurde

einbehalten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Karlsruhe – Personengruppe von Trickdieben bestohlen und angegriffen

Karlsruhe – Zwei unbekannte Tatverdächtige haben in der Nacht zum Sonntag

einen 20-jährigen Heranwachsenden bestohlen, indem sie ihn durch Antanzen

ablenkten und dabei Bargeld aus dessen Hosentasche zogen. Als der Bestohlene

gemeinsam mit seinen vier Begleitern die Diebe festhalten wollte, versprühten

diese Pfefferspray und schlugen einer 18-Jährigen ins Gesicht.

Um Mitternacht liefen die fünf jungen Leute die östliche Kaiserstraße entlang,

als sie von zwei Unbekannten angesprochen und um eine Zigarette gebeten wurden.

Einer der beiden Tatverdächtigen tanzte dann einen 20-Jährigen Mann an und zog

ihm unter dieser Ablenkung mehrere Geldscheine aus der Hosentasche. Als der

Geschädigte den Trickdiebstahl bemerkte, versuchte er zusammen mit einem

Begleiter, den Dieb festzuhalten. Dieser zog jedoch ein Pfefferspray und setzte

es gegen die beiden ein, bevor er zusammen mit dem zweiten Unbekannten weglief.

Eine 18-Jährige nahm die Verfolgung auf und kriegte die beiden Flüchtigen zu

fassen. Mit zwei Faustschlägen in das Gesicht der jungen Frau konnten sich die

beiden Tatverdächtigen aber erneut befreien und flohen dann endgültig.

Durch das Pfefferspray und die Faustschläge erlitten drei Geschädigte leichte

Verletzungen. Zudem stahlen die Täter Bargeld in Höhe von 140 Euro. Zeugen

beschrieben den „Antänzer“ mit 160 cm als auffallend klein, zwischen 15 und 17

Jahre alt, mit schwarzen Haaren, dunkelbraunen Augen und von südländischer

Erscheinung. Er trug eine schwarze Basecap, einen schwarzen Jogginganzug mit

roten Streifen am Oberteil und eine Umhängetasche. Der zweite Täter, welcher der

jungen Frau ins Gesicht geschlagen hat, wird als rund 180 cm groß, 18 bis 20

Jahre alt, mit schwarzen Locken und Dreitagebart und von südländischer

Erscheinung beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit

Reißverschluss und eine schwarze Jogginghose. Beide Verdächtigen sprachen

gebrochenes Deutsch. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721

666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Passanten bedroht und beleidigt

Karlsruhe – Am Sonntagnachmittag wurden zwei Frauen und zwei Kinder beim

Vorbeilaufen von einem 29-jährigen Mann und einer 33-jährigen Frau grundlos

angeschrien und bedroht. Die alarmierte Polizei musste die beiden

alkoholisierten Störer in Gewahrsam nehmen, nachdem der 29-Jährige erheblich

handgreiflich wurde und die 33-Jährige einen Polizisten angespuckt hatte.

Um 16.48 Uhr liefen eine 38-jährige Frau, ihre zwei Kinder und eine Freundin

entlang der Zähringerstraße, als sie von der 33-Jährigen um etwas Geld gebeten

wurden. Die vier Passantinnen wollten an der Frau und ihrem 29-jährigen

Bekannten vorbeilaufen, wurden aber unvermittelt von beiden beleidigend und

bedrohend angeschrien. In Angst flohen die Frauen mit den Kindern auf den

Marktplatz und riefen die Polizei.

Wenig später stellten die Beamten die beiden Unruhestifter in der

Zähringerstraße fest und wurden sofort ihrerseits aufs Übelste von ihnen

beleidigt. Als sich die 33-Jährige, die auch einen Schäferhund mit sich führte,

der Personenkontrolle entziehen wollte, fixierten die Polizisten sie an einer

Gebäudewand, wobei die Frau einem Beamten an den Hinterkopf spuckte. Ihr

Begleiter musste ebenfalls unter erheblicher Gegenwehr mit Handschließen

gefesselt werden. Beide Personen waren stark alkoholisiert und wurden in

Gewahrsam genommen.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche in Stadt- und Landkreis

Karlsruhe – Im Lauf des Wochenendes brachen bislang unbekannte Täter in

sechs Wohnungen und Geschäftsräume im Stadt- und Landkreis Karlsruhe ein.

Zwischen Freitag- und Sonntagabend hebelten Unbekannte die Terrassentür einer

Doppelhaushälfte in der Rüppurrer Frauenalber Straße auf und stahlen ein

Elektronikgerät aus dem Hausinneren. Ebenfalls in Rüppurr und auch durch

aufhebeln einer Terrassentür gelangten unbekannte Täter zwischen Samstagmittag

und Sonntagabend in ein Reihenhaus am Heinrich-Heine-Ring. Dort stahlen sie

mehrere Herrenuhren und Münzen aus einer Sammlung, bevor sie das Haus wieder

unentdeckt verließen.

In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte durch ein eingeschlagenes Fenster in

die Werkstatt eines Autohauses in der Rheinstraße in Mühlburg ein. Die Täter

stahlen nach ersten Erkenntnissen mindestens ein Laptop. Eine Firma in Bretten

wurde in der Nacht zum Sonntag Opfer von Einbrechern, die ebenfalls über ein

Fenster in das Geschäftsgebäude in der Pforzheimer Straße einstiegen. Die Täter

stahlen Werkzeuge in fünfstelligem Wert sowie Bargeld aus einer Kasse.

Gewaltsamen Zutritt verschafften sich Einbrecher auch in eine Wohnung in der

Karlsruher Nordweststadt. Ob bei dieser Tat am Sonntagnachmittag in der Wormser

Straße Wertsachen gestohlen wurden, stand zunächst noch nicht fest. Am frühen

Sonntagabend hebelten unbekannte Einbrecher die Terrassentür eines Wohnhauses in

Oberderdingen auf, durchwühlten die Wohnräume und stahlen Goldschmuck sowie eine

geringe Bargeldmenge.

Neben den Diebstahlschäden entstanden bei den Einbrüchen auch nicht unerhebliche

Sachschäden durch das gewaltsame Öffnen von Türen und Fenstern.

Karlsruhe – 14-Jährige von Aschenbecher im Gesicht getroffen

Karlsruhe – Bei Streitigkeiten am Sonntagabend in einem Eiscafé in der

Kaiserstraße wurde ein 14 Jahre altes Mädchen von einem Aschenbecher im Gesicht

getroffen. Sie verletzte sich dabei leicht.

Gegen 17.10 Uhr entwickelte sich im Bereich der Außenbestuhlung des Eiscafés ein

Streit zwischen zwei Personengruppen. Nachdem es ausgehend von einer 21-jährigen

Tatverdächtigen zu Beleidigungen kam, wurde aus ihrer Gruppe heraus auch ein

Aschenbecher geworfen. Dieser traf das Mädchen im Gesicht.

Die Hintergründe für den Streit müssen noch ermittelt werden. Die Polizei

leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Karlsruhe – Exhibitionist gestellt

Karlsruhe – Zwei Frauen im Alter von 18-Jahren gelang es am Samstag gegen

20:20 Uhr gemeinsam mit einem Zeugen einen Exhibitionisten auf dem

Siegried-Buback-Platz in Karlsruhe-Neureut der Polizei zu übergeben. Die beiden

Geschädigten befanden sich gerade in einer Unterhaltung auf einer Parkbank, als

Ihnen in unmittelbarer Nähe ein 51-jähriger Mann auffiel, welcher neben einem

Baum onanierte. Zur anschließenden Identifikation und Anzeigenerstattung bei der

Polizei wollten die beiden 18-Jährigen den Exhibitionisten filmen. Als dieser

daraufhin die Flucht ergriff, hielten die Frauen den Mann gemeinsam mit einem

Zeugen fest. Dank der tollen Reaktion aller Beteiligten konnten die alarmierten

Polizeibeamten den 51-Jährigen als Tatverdächtigen stellen.

Bruchsal – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 22:45 Uhr geriet eine 35-jährige

Mercedes-Fahrerin auf der der K3501, kurz nach dem Ortsausgang Obergrombach, in

die dort befindliche Schutzplanke. Nach Angaben der Geschädigten wich sie nach

rechts einem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeug aus, welches zudem

mit eingeschaltetem Fernlicht unterwegs war. Ein Zusammenstoß konnte so

verhindert werden. Der unbekannte Fahrzeugfahrer entfernte sich im Anschluss

unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden

von rund 10.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07251/726-0, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Ampel

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 02:00 Uhr verlor ein 39-jähriger, von

Karlsruhe kommender, VW-Fahrer beim Abbiegen von der Bundesstraße 36 in die

Römerstraße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einer

Ampelanlage und verursachte hierbei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Durch ein von der Ampelanlage wegfliegendes Plastikteil wurde ein weiteres

Fahrzeug am Kotflügel beschädigt. Der 39-Jährige zog sich leichte Verletzungen

zu, verweigerte jedoch zunächst eine ärztliche Behandlung. Er wurde zum

Polizeirevier verbracht. Dort wurde schließlich ein Krankenwagen hinzugerufen.

Bei einem Alkoholtest wies der Mann rund 1,7 Promille auf. Der Führerschein

wurde einbehalten. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht mit drei beschädigten Pkw

Karlsruhe – Am Freitagabend , gegen 21.45 Uhr, verlor eine 30-jährige

Fahrzeugführerin auf der Wolfartsweierer Straße in Karlsruhe die Kontrolle über

ihren Audi und streifte beim Vorbeifahren drei am rechten Fahrbahnrand

abgestellte Fahrzeuge. Sie stieg aus, besichtigte kurz den angerichteten Schaden

und fuhr dann weiter stadtauswärts. Ihren beschädigten Pkw stellte sie in der

Durlacher Allee ab und konnte dort nach einer kurzen Flucht zu Fuß in einem

Hinterhof in der Humboldtstraße durch Polizeibeamte festgenommen werden. Sie

wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Aufmerksame

Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt.

Graben-Neudorf – Fahrradfahrer wird von Pkw erfasst

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich 69-jähriger Fahrradfahrer zu,

als er am Sonntagmittag in der Karlsruher Straße in Graben, beim Abbiegen von

einem Pkw erfasst wurde.

Gegen 12:10 Uhr wollte der Radler von der Karlsruher Straße nach links in die

Rheinstraße abbiegen. Hierzu stand er auf der Mittellinie der dortigen 90 Grad

Kurve. Der 68-jährige Unfallverursacher war mit seinem Peugeot auf der

Karlsruher Straße in Richtung Linkenheim unterwegs, als er den Mann auf der

Mittellinie erfasste. Der 69-Jährige stürzte durch die Kollision zu Boden und

verletzte sich dabei leicht. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er in

eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Diebstahl von mehreren Katalysatoren

Karlsruhe – Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 05.09.2020 bis

Samstag, 12.09.2020, in Karlsruhe-Grünwinkel aus fünf Fahrzeugen die

Katalysatoren im Wert von etwa 1.200 Euro entwendet.

Vermutlich mit einem Winkelschleifer trennten die Täter auf dem Verkaufsgelände

eines Autohändlers in der Liststraße an den geparkten Fahrzeugen die

Katalysatoren ab und nahmen diese mit. Wie sich die dreisten Diebe Zugang zu dem

Gelände verschafft haben, ist bislang noch ungeklärt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Walzbachtal-Wössingen – Jugendliche werfen Steine von Brücke auf Autos

Walzbachtal-Wössingen – Mehrere Jugendliche haben am Sonntag gegen 20.30

Uhr von einer Brücke an der Bundesstraße 294 bei Wössingen kleinere Steine auf

Autos geworfen. Ein Schaden ist offenbar nicht entstanden.

Zeugen konnten vier Jugendliche auf Fahrrädern beobachten, die dort unterwegs

waren und ihnen auch bekannt seien. Das Polizeirevier Bretten führt nun die

weiteren Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Pfinztal-Kleinsteinbach – 28-Jähriger entblößt sich vor Schulmädchen

Pfinztal-Kleinsteinbach – Ein 28 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag

in Kleinsteinbach im Bereich der Schwarzwaldstraße/Durlacher Weg offenbar zwei

Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren mit sexuellem Hintergrund angesprochen. Vor

einer der Schülerinnen habe er sich gar entblößt und sexuelle Handlungen an sich

selbst vorgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen waren beide Schülerinnen mit ihren Fahrrädern auf

dem Heimweg und hatten an der Örtlichkeit eine Pause eingelegt. Ein Zeuge konnte

schließlich nähere Hinweise geben, die zur Ermittlung des 28 Jahre alten

Deutschen führten.

Derzeit führt das auf die Bearbeitung von Sexualdelikten spezialisierte Dezernat

der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Untergrombach – Motorradfahrer baut Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe – Ein alkoholisierter 19-jähriger Motorradfahrer fuhr am frühen

Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, in Untergrombach in den Graben. Hierbei

verletzte er sich leicht an der Hand, sein Motorrad wurde stark beschädigt. Von

ihm herbeigerufene Bekannte luden das Motorrad auf einen Anhänger und brachten

es weg. Zwischenzeitlich hatten Anwohner aber die Polizei und den Rettungsdienst

über den Unfall verständigt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der

Motorradfahrer stark alkoholisiert war. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Außerdem erwartet ihn eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

Karlsruhe – Mann entblößt sich vor Polizeibeamtin

Karlsruhe – Zur Aufnahme eines Körperverletzungsdeliktes war ein

Streifenteam am Samstag gegen 05:10 Uhr in der Karlsruher Hirschstraße im

Einsatz. Aus einer etwa 5-köpfigen Personengruppe heraus, zog ein 29-Jähriger

plötzlich seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Er sah dabei

in Richtung der anwesenden Polizeibeamtin. Als diese anschließend seine Richtung

einschlug und er die Polizeiuniform erkennen konnte, verging ihm das zuvor

aufgesetzte Grinsen. Schnell zog er die Hose wieder hoch. Der 29-Jährige wurde

zur Polizeidienststelle verbracht und muss sich nun aufgrund seiner

exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Karlsruhe- 22-Jähriger wird von Personengruppe attackiert und beraubt

Karlsruhe – In der Nacht zum Samstag kam es auf dem Parkplatz der

Europahalle in der Hermann-Veit-Straße zu einem schweren Raub zum Nachteil eines

22-Jährigen.

Gegen 01:00 Uhr, kam es zwischen dem 22-Jährigen und einer 10-köpfigen

Personengruppe zu einer Auseinandersetzung. Daraufhin flüchtet der junge Mann in

Richtung Straßenbahnhaltestelle Bannwaldallee und rief hierbei mit seinem

Mobiltelefon die Polizei. Als ihn kurz darauf die Personengruppe einholte,

schlugen diese gemeinschaftlich auf ihn ein. Einer der Täter soll hierbei einen

Teleskopschlagstock benutzt haben. Auch eine Flasche soll nach Angaben von

Zeugen gegen den jungen Mann eingesetzt worden sein. Nachdem ein Täter aus der

Gruppe heraus, dem 22-Jährigen das Handy entrissen hatte, flüchteten sie in

Richtung Günther-Klotz Anlage. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff mehrere

Verletzungen und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht werden.

Zur Beschreibung der Angreifer gab der 22-Jährige an, dass es sich

ausschließlich um männliche Personen handelte. Sie waren größtenteils mit einem

dunklen Jogginganzug gekleidet und zirka 20 Jahre alt.

Weingarten – Gastwirt mit Glas geschlagen

Karlsruhe – Ein Gastwirt aus Weingarten wurde in der Nacht zum Sonntag von

einem Gast mit einem Glas auf den Kopf geschlagen. Zuvor hatte der Wirt

versucht, drei randalierende Besucher zur Ordnung zu rufen.

Um 02.44 Uhr warfen drei unbekannte Männer in einer Gaststätte in der Bruchsaler

Straße immer wieder Stühle um und schlugen gegen Spielautomaten. Als der

31-jährige Gastwirt deshalb das Gespräch mit den Männern suchte, schlug ihm

einer der drei unvermittelt mit einem Glas gegen den Kopf. Im Anschluss flohen

die drei Unbekannten aus der Gaststätte.