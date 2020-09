Germ. Wiesloch: Auffahrunfall auf A 6; ein Leichtverletzter

Gem. Wiesloch (ots) – Bei einem Auffahrunfall, an dem zwei Lkws und zwei Autos

beteiligt waren, wurde am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der A 6,

zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ein

Insasse eines der Autos leicht verletzt. Die rechten beiden Fahrstreifen sind

derzeit immer noch gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an

der Unfallstelle vorbeigeleitet. Derzeit sind die Bergungsarbeiten im Gange. Die

zum Teil nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge werden momentan auf die Abschlepper

aufgeladen. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000.- Euro belaufen.

Der Rückstau beträgt rund drei Kilometer.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: 86-Jähriger vermisst – Fahndung

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach dem seit Sonntagabend 21 Uhr vermissten

86-jährigen Helmut M. fahndet die Polizei nun mit einem Lichtbild. Die Polizei

schließt nach wie vor nicht aus, dass sich der Gesuchte in einer hilflosen Lage

befindet. Angehörige hatten gegen 0.30 Uhr die Polizei verständigt. Eine sofort

eingeleitete Fahndung unter dem Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines

Mantrailers sowie eines Bootes der Wasserschutzpolizei verlief bislang

erfolglos. Das Auto des Gesuchten war verschlossen in der Straße Im Bruch

abgestellt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 170 – 175 cm groß, schlank,

Halbglatze. Bekleidet mit einer langen Hose und Laufschuhen, vermutlich mit

Brille und Hut.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Mannheim. Zeugen, die

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten sich

unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Sinsheim: Unruhige Nacht; mehrere Körperverletzungen; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Mehrere Auseinandersetzungen mit mehreren verletzten Personen

hielten die Beamten des Polizeireviers Sinsheim in der Nacht von Samstag auf

Sonntag auf Trab.

Kurz nach 22 Uhr am Samstagabend wurde ein 37-Jähriger von einem Unbekannten in

der Wilhelmstraße, Ecke Hauptstraße zusammengeschlagen. Der Unbekannte hatte mit

seinem Auto, nach ersten Erkenntnissen einem dunklen SUV-BMW der X-Reihe neben

dem 37-Jährigen angehalten, als dieser zu Fuß in Richtung Karlsplatz unterwegs

war. Die Hintergründe sind noch unklar.

Kurz vor Mitternacht soll es vor einer Gaststätte in der Neulandstraße laut

eines Zeugen zu einer handfesten Auseinandersetzung unter mehreren Personen

gekommen sein. Als die ersten Streifenwagenbesetzungen eintrafen, hatte sich die

Lage offenbar wieder beruhigt. Angeblich soll eine Zechprellung der Grund für

die Auseinandersetzung gewesen sein. Die in Frage kommend Personengruppe soll

unerkannt geflüchtet sein. Kurz vor 2 Uhr am Sonntagmorgen erschien ein

22-jähriger Mann schließlich beim Polizeirevier und erstattete Anzeige. Er wurde

offenbar bei der Auseinandersetzung schwer im Gesicht verletzt, die im

Krankenhaus behandelt wurden. Weitere Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Ebenfalls kurz vor Mitternacht war es auf dem Parkplatz in der Lilienthalstraße

zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen. Die Hintergründe

sind auch hier noch unklar. Eine entscheidende Rolle spielen wohl die Insassen

zweier dunkler Mercedes, die kurz hintereinander am Parkplatz erschienen und die

Anwesenden im Alter zwischen 19-29 Jahren zunächst bedrohten. Einer der

Unbekannten schlug auf einen 29-Jährigen ein, zudem wurde im Gerangel eine

19-Jährige ebenfalls leicht verletzt. Die Insassen der dunklen Fahrzeuge konnten

unerkannt entkommen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern in allen Fällen noch an.

Zeugen zu diesen Fällen, sowie weitere Geschädigte/Verletzte der

Auseinandersetzung in der Neulandstraße werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jährige mit 2,3 Promille gestoppt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag wurde eine junge VW-Fahrerin

gegen 03:30 Uhr in der Obertorstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle

unterzogen. Bei einem Atemalkoholtest ergab sich ein Wert vom 2,3 Promille, ein

Arzt entnahm eine Blutprobe. Auch ihre beiden Mitfahrer hatten Alkohol

getrunken. Der Führerschein der jungen Frau wurde einbehalten.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Metzgerei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

versuchten bislang unbekannte Täter in eine Metzgerei in der Hauptstraße

einzubrechen. Nachdem sich durch ein Kellerfenster Zugang zum Gebäude verschafft

wurde, scheiterte der Einbrecher an der Kellertür und ließ anschließend von der

Tatausführung ab. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim,

unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tierheim – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht zwischen

Freitag und Samstag im Tierheim Sinsheim in der Lange Straße. Bislang unbekannte

Täter zerstörten ein Fenster und verschafften sich so Zugang zu den

Räumlichkeiten. Hier wurden die Kaffeekasse, die persönlichen Spinde der

Mitarbeiter sowie die sich darin befindlichen Geldkassetten, aufgebrochen. Die

Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Neckargemünd: Gasaustritt in Bahnhofstraße; Schlussmeldung

Neckargemünd (ots) – Die Straßensperrungen sind seit 15.50 Uhr aufgehoben; der

Bahnverkehr wurde bereits gegen 15.30 Uhr wieder aufgenommen.

Alle 26 evakuierten Bewohner -fälschlicherweise wurden zunächst 150 gemeldet-

konnten wieder in ihre Häuser/Wohnungen zurückkehren. Vier der von ihnen wurden

zwischenzeitlich in einem Zelt des DRK auf Grund ihres Alters betreut.

Zeitweise wurde der Verkehr an den neuralgischen Verkehrskonten geregelt. Gegen

16 Uhr lief der Verkehr wieder normal.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kleingartenanlage – Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Donnerstag, Mitternacht, und Freitag,

08 Uhr wurde in die Kleingartenanlage in der Straße „Am Weidenstück“

eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu insgesamt drei

Parzellen, brachen ein Geräteschuppen auf und entwendeten einen

Hochdruckreiniger, sowie aus einer anderen Parzelle ein tragbares Radio. Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Ketsch, unter der Telefonnummer 06202-61696, oder beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Traktor verletzt Autofahrer leicht – Zeugen gesucht

Reichartshausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Samstag gegen 15:30 Uhr auf der L532 kurz vor der Kreuzung „Hacks-Mühle“. Der

19-jähriger Fahrer eines Transporters fuhr von Waldwimmersbach in Richtung

Aglasterhausen, als ihm ein Traktor mit Anhänger entgegenkommt und ihm seinen

Außenspiegel abfährt. Der Spiegel wird daraufhin durch das offene Fenster ins

Fahrzeuginnere geschleudert und trifft dabei den Fahrer, der dadurch leicht

verletzt wird. Der Fahrer des Traktors fuhr einfach weiter und ist derzeit

unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener 53-jähriger Radfahrer gestürzt und verletzt – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr wurde ein

53-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in der Hebelstraße verletzt. Zeugen, die

Sturzgeräusche gehört hatte und nachschauten, fanden den Verletzten und

kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Notarztes um den Mann. Nach der

medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik

eingeliefert, wo er in der Nacht auf eigenen Wunsch entlassen wurde. Nach den

bisherigen Unfallermittlungen stand der Radfahrer deutlich unter

Alkoholeinwirkung, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte sind nicht vorhanden. Weitere Zeugen, die

den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Neckargemünd: Gasaustritt in Bahnhofstraße; Gasleitung beim Entfernen einer Baumwurzel beschädigt

Neckargemünd – Die Arbeiten am Leck der Gasleitung sind in vollem Gange.

Die Bahnhofstraße bleibt nach wie vor gesperrt. Auch der Schienenverkehr der

Bahn ist eingestellt. Rettungsdienste haben Betreuungszelte im Bereich der

Bahnhofstraße/Bammentaler Straße eingerichtet.

Auf der L 534 aus Richtung Heidelberg sowie auf der B 45 aus Richtung Bammental

staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Bagger beim Entfernen einer Baumwurzel

aus dem Erdreich die Gasleitung beschädigt haben.

Wie lange die Arbeiten und die Sperrungen noch andauern, lässt sich noch nicht

abschätzen.

Staubildung auf der A5 nach Verkehrsunfall 2. Pressemeldung

BAB 5 bei Sankt-Leon-Rot – Ein 51-jähriger Motorradfahrer befuhr gegen

10.05 Uhr innerhalb der Dauerbaustelle bei Stop-and-Go-Verkehr den rechten

Fahrstreifen hinter einem Pkw bei ca. 50 – 60 km/h. Als dieser zum wiederholten

Mal abbremsen musste, fuhr der Motorradfahrer aufgrund von Unachtsamkeit auf den

unmittelbar zum Stehen gekommenen PKW auf. Hierbei kam der 51-Jährige zu Fall

und verletzt sich am Handgelenk. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 3.000

EUR, am Motorrad von ca. 2.000 EUR. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Infolge der Unfallaufnahme bildete sich ein Rückstau

von ca. 10 km Länge, welcher sich nach Räumung der Unfallstelle ab ca. 12.00 Uhr

auflöste.

Dossenheim: Junger Mann schwer verletzt von Passant aufgefunden; Zeugen gesucht

Dossenheim – Am frühen Sonntagmorgen entdeckte ein Passant einen schwer im

Gesicht verletzten Mann am OEG-Bahnhof und verständigte die Rettungskräfte, die

ihn in eine Klinik transportierten. Von dort wurde die Polizei verständigt, die

umgehend die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen aufnahmen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Mann um einen

23-Jährigen Heidelberger, der offenbar kurz vor 5 Uhr in der Beethovenstraße,

zwischen OEG-Haltestelle und Volksbank in eine Auseinandersetzung geriet und

dabei schwer verletzt wurde. Hinweise zu den Hintergründen liegen noch nicht

vor. Der Mann ist derzeit noch nicht vernehmungsfähig.

Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung und/oder dem oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0

in Verbindung zu setzen.

Schönau (Rhein-Neckar-Kreis): Unfall auf der Hauptstraße

Schönau (Rhein-Neckar-Kreis) – Am Samstag gegen 10.10 Uhr wollte ein

81-jähriger Fahrer eines Ford Fokus von der Hauptstraße (L535) in Fahrtrichtung

Altneudorf nach links in den Torweg abbiegen. Hierbei übersah er den ihm

entgegenkommenden Ford Mustang eines 49-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur

Kollision. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Ford des

81-jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR, am Ford Mustang ein

Schaden von ca. 10.000 EUR.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis/ Verkehrsunfallflucht Zeugen – gesucht

Eberbach – Am Freitag kam es gegen 20:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in

der Odenwaldstraße Höhe Hausnummer 38 in Eberbach. Nach bisherigen Ermittlungen

fuhr ein dunkelfarbener PKW mit auffallend lautem Motorsound auf der

Odenwaldstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. In Höhe einer Fahrbahnverengung kam

er seiner Wartepflicht nicht nach und fuhr mit augenscheinlich überhöhter

Geschwindigkeit in die Engstelle ein. Der PKW-Führer des entgegenkommenden PKW

Audi musste stark nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und

kollidierte hierbei mit einem dort ordnungsgemäß geparkten PKW Mercedes. Hierbei

entstand Sachschaden an beiden PKW. Der Fahrer des hochmotorisierten dunklen PKW

entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles

werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eberbach Tel.: 06271/92100) in

Verbindung zu setzen.

Wiesloch: Unfall zwischen PKW und Traktor

Wiesloch – Am Samstag gegen 06.30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Skoda-Fahrer

die L594 stadteinwärts. Kurz vor der Malschenberger Straße übersah er aufgrund

von Unachtsamkeit einen vor ihm fahrenden Traktor eines 66-Jährigen und fuhr

diesem auf. Hierbei wurden die Fahrzeuge ineinander verkeilt und kamen erst nach

ca. 45 Metern zum Stillstand. Der Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall leicht

verletzt und kam vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der

Traktor-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden

von ca. 7.000 EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Wiesloch: Schwelbrand im Kindergarten

Wiesloch – Am Freitag gegen 14.00 Uhr wurden die Rettungskräfte in den

Bannholzweg in Wiesloch beordert. Im dortigen Kindergarten sei es im Bereich des

Kellers zu einer Rauchentwicklung gekommen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich

noch 26 Kinder, sowie zwei Betreuer im Kindergarten. Durch die Freiwillige

Feuerwehr Wiesloch, welche mit insgesamt 30 Mann und sechs Fahrzeugen vor Ort

war, konnte schnell die Ursache gefunden werden. Aufgrund eines technischen

Defekts kam es im Bereich des Palletbrenners zu einem Schwelbrand.

Glücklicherweise wurde hierdurch niemand verletzt, die Kinder wurden durch ihre

Eltern abgeholt. Nach Lüftung der Räumlichkeiten und einer CO2-Messung der

Feuerwehr bestand im Anschluss keine Gefahr mehr.

BAB 5 bei Sakt Leon-Rot / Staubildung auf der A5 nach Verkehrsunfall / 1. Pressemeldung

Sankt Leon-Rot – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad-Fahrer

und einem PKW im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Heidelberg kommt es derzeit

zu einem 10 km langen Stau. Der Motorrad-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Die Unfallaufnahme ist derzeit im Gange.