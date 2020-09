Heidelberg/BAB656: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad – Vater und Tochter verletzt

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 12:30 Uhr verlor ein 54-jähriger

Motorradfahrer, der gemeinsam mit seiner 16-jährigen Tochter die A656 in

Fahrtrichtung Mannheim befuhr, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle

über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde der Fahrer schwer und dessen

Tochter leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswägen in nahegelegene

Krankenhäuser gebracht. Ob der Unfall durch einen technischen Defekt an dem

Motorrad ausgelöst wurde, ist Bestand weiterer Ermittlungen. Während der

Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. An dem Motorrad entstand

ein Sachschaden von 2000 EUR.

Heidelberg-Handschuhsheim: Autofahrer gerät auf Fahrradstreifen; Radfahrer stürzt – Unfallverursacher flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Sonntag gegen 20:30 Uhr geriet der Fahrer eines VW-Golfs

am Hans-Thoma-Platz in Fahrtrichtung Dossenheim aus bislang unbekannten Gründen

auf den Fahrradstreifen, wodurch ein 34-jähriger Mountainbike-Fahrer, der

parallel daneben fuhr, stark abbremsen musste und in Folge dessen stürzte. Im

Anschluss fuhr der Autofahrer weiter und entfernte sich so unerlaubt von der

Unfallstelle.

Durch den Sturz zog sich der Radfahrer mehrere Schürfwunden zu.

Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen merken. Die Ermittlungen zum

verantwortlichen Fahrer sind aufgenommen.

Heidelberg-Altstadt: Fußgänger überquert bei Rotlicht die Straße und löst Folgeunfall aus – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen

17:00 Uhr an der Kreuzung Am Hackteufel, B37/ Am Karlstor. Nachdem ein

unbekannter Fußgänger bei Rotlicht die Straße überquert hatte, musste ein

57-jähriger Motorradfahrer diesem ausweichen und kollidierte in Folge dessen mit

einem 58-jährigen Fahrradfahrer, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Der

Fußgänger hatte sich in der Zwischenzeit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fußgänger geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/174-4111, zu melden.

Heidelberg: Autoaufbruch; Spurensicherung; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brach ein bislang

unbekannter Täter einen schwarzen VW Golf auf, der in der Poststraße, Höhe

Hausnummer 50-52, stand.

Der Innenraum wurde durchsucht, ein geringer Bargeldbetrag wurde entwendet. Ob

weiteres fehlt, ist noch nicht bekannt. Der Gesamtschaden dürfte bei mehreren

hundert Euro liegen.

Eine Spurensicherung wurde durchgeführt, das Ergebnis steht noch aus.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

Heidelberg-Neuenheim: Angeblicher Kaufinteressent stiehlt 68-Jährigem wertvolle Uhr – Zeugen gesucht

Heidelberg – Ein unbekannter Täter, der als Kaufinteressent auftrat, hat

einem 68-jährigen Mann am Sonntag auf dem Marktplatz eine wertvolle Uhr

entwendet. Der Senior hatte die Uhr über einen Kleinanzeigendienst zum Verkauf

angeboten und traf sich gegen 18.45 Uhr mit einem potentiellen Käufer auf dem

belebten Platz. Dieser nahm die Uhr an sich und flüchtete damit nach einem

kurzen Gespräch zu Fuß in Richtung Lutherstraße/Rahmengasse.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 170 – 175 cm groß, 22 – 25 Jahre alt,

schlanke, sportliche Figur, dünner Oberlippenbart, schwarze, glatte, mittellange

Haare über beide Ohren, schmales Gesicht mit eng stehenden Augen, vermutlich

Südosteuropäer. Zur Tatzeit bekleidet mit schwarzem Anzug und weißem Hemd,

insgesamt gepflegte Erscheinung. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden

sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06221/45690 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Heidelberg: Unruhige Nacht in der Altstadt; mehrere Personen bei Auseinandersetzungen verletzt; mehrere Tatverdächtige festgenommen; Zeugen gesucht

Heidelberg – Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Altstadt zu mehreren

Auseinandersetzungen, die die Rettungsdienste und die Polizei stark forderten.

Über 20 Streifenwagen waren nach 2 Uhr, insbesondere im Bereich des Marktplatzes

und der Unteren Straße im Einsatz, um die Lage zu beruhigen.

Während zwei Streitigkeiten vor zwei Gaststätten in der Unteren Straße mit zwei

Leichtverletzten vergleichsweise glimpflich abliefen -die jeweiligen

Tatverdächtigen wurden festgenommen-, gerieten gegen 3.30 Uhr, zwei

Personengruppen auf dem Marktplatz vor der Heilig-Geist-Kirche aus bislang

unbekannten Gründen in Streit. Dabei wurde eine Person durch einen Stich in den

Unterarm mit einem noch unbekannten Gegenstand schwer verletzt. Beide

Tatverdächtige konnten zunächst flüchten, wurden aber wenig später von Beamten

der „Sicherheitspartnerschaft“ in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen.

Kurz vor 5 Uhr wurden in der Fußgängerzone, Höhe Anatomiegarten und wenig später

Höhe Sofienstraße, am Übergang zum Bismarckplatz, zwei verletzte Männer

angetroffen. Beide wiesen Schnittverletzungen am Hals auf, wie sie von

abgeschlagenen Flaschen herrühren könnten. Wie es zu diesen Verletzungen kam,

ist derzeit noch nicht bekannt. Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist

Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein

Zusammenhang mit der Auseinandersetzung auf dem Marktplatz unwahrscheinlich.

In beiden letztgenannten Fällen hat das Dezernat Kapitalverbrechen der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weiteren Ermittlungen übernommen. Die

Zentrale Kriminaltechnik führte am Sonntagmorgen an den relevanten Stellen die

Spurensicherungen durch.

Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen am Marktplatz geben können, sowie

Informationen darüber haben, wie und wo sich beide Männer vom Anatomiegarten und

der Sofienstraße ihre schweren Halsverletzungen zugezogen haben, werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

Bei dem Polizeieinsatz an der Heilig-Geist-Kirche trat wieder einmal ein

Phänomen zu Tage, das an Voyeurismus kaum zu überbieten ist. Anstatt dem Opfer

zu helfen, zückten einzelne Passanten ihre Handys und filmten die Szenerie, um

die Aufnahmen, wie die Erfahrung lehrt, anschließend in sozialen Medien zu

verbreiten. Auf die Spitze trieb es ein angetrunkener Passant, der den

Schwerverletzten aus nächster Nähe gefilmt haben soll. Als er zurückgedrängt

werden sollte, setzte sich der Mann zur Wehr und griff die Beamten an. Als diese

ihn festnahmen und dazu auch Unmittelbaren Zwang anwenden mussten,

solidarisierten sich mehrere Schaulustige mit dem Festgenommen und bedrängten

ihrerseits die Beamten. Nur mit Mühe wurde die Menschenansammlung aufgelöst und

Platzverweise gegen jeden Einzelnen verhängt. Erste Ermittlungsschritte gegen

einzelne Personen, die nicht geholfen haben, sind bereits eingeleitet.

„Dass es wichtig ist, zu relevanten Zeiten zusätzliche Beamte im Rahmen der

Sicherheitspartnerschaft in der Altstadt im Einsatz zu haben, hat sich wieder

einmal in der Nacht zum Sonntag gezeigt. Zwar konnten einzelne

Auseinandersetzungen nicht gänzlich verhindert werden, aber mehrere Streifen

waren jeweils schnell am Ort des Geschehens und konnten auch zeitnah

tatverdächtige festnehmen. Wie bereits in der Vergangenheit auch, werden wir

gemeinsam mit der Stadt Heidelberg die Ereignisse in der Altstadt analysieren

und Aufenthaltsverbote für erkannte Straftäter, Störer oder sonstige

Krawallmacher konsequent verhängen und durchsetzen“, zeigt sich Polizeipräsident

Andreas Stenger entschlossen.

Heidelberg: Fahrradfahrerin mit Bus kollidiert, Straßenbahnverkehr blockiert 2. Pressemeldung

Heidelberg – Am Samstag kurz nach 10.30 Uhr wollte eine Fahrradfahrerin

von der Bluntschlistraße kommend die Bergheimer Straße queren. Hierbei

missachtete sie die Vorfahrt eines auf der Bergheimer Straße fahrenden

Linienbusses und wurde von diesem erfasst. Der Linienbus war glücklicherweise zu

diesem Zeitpunkt nur sehr langsam unterwegs, dennoch wurde die 72-jährige

Fahrradfahrerin bei dem Unfall schwerer verletzt und mit einem Rettungswagen in

eine nahegelegene Klinik verbracht. Sachschaden entstand weder am Fahrrad, noch

an dem Linienbus. Der Schienenverkehr war für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme

kurzfristig blockiert.

Heidelberg: E-Scooter Kontrollen in der Altstadt; Kontrollen am Neckarvorland; Bilanz einer Nacht

Heidelberg – In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die

Verkehrspolizei Heidelberg in der Altstadt und gemeinsam mit Beamten der

Sicherheitspartnerschaft und dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg

am Neckarvorland im Stadtteil Neuenheim Schwerpunktkontrollen durch.

In der Alstadt lag der Hauptaugenmerk auf den E-Scooter-Fahrern. In mannheim

jungbuschder Vergangenheit waren eine Vielzahl von Verstößen im Zusammenhang mit

dem Fahren von E-Scootern registriert worden, weshalb Schwerpunktkontrollen

insbesondere an Wochenenden, seit geraumer Zeit zu den Standardmaßnahmen der

Heidelberger Polizei zählen und auch in Zukunft weiter stattfinden werden.

Alkoholisiertes Fahren, Fahren zu zweit oder Fahren auf Gehwegen sind die

gängigen Verstöße der E-Scooter-Fahrer. Dies bestätigte sich auch wieder bei

diesen mobilen, an mehreren Stellen durchgeführten Kontrollen am Freitagabend.

Insgesamt wurden rund 60 E-Scooter-Fahrer angehalten. Die Beanstandungsquote lag

bei 20 Verstößen oder einem Drittel aller Kontrollierter. Fünf Nachtschwärmer

waren im sanktionswürdigen Bereich von knapp unter bis über einem Promille. Bei

vier von ihnen wurden Blutentnahmen durchgeführt. Für viele dabei überraschend,

dass die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch führerscheinrechtliche

Auswirkungen haben dürfte.

Besonderer Erwähnung bedarf der Umstand, dass der überwiegende Teil der

E-Scooter-Nutzer alkoholisiert war, allerdings noch unterhalb der gesetzlichen

Grenzen.

Weitere Verstöße waren das Fahren zu zweit (5) und das verbotene Fahren auf

Gehwegen (8), obwohl dort häufig Fußgänger unterwegs waren und eine potentielle

Gefährdung für beide verkehrsteilnehmende Gruppen nicht ausgeschlossen werden

konnte.

Zummannheim jungbusch Zweiten lag der Fokus in der Nacht zum Samstag wiederholt

auf dem Neckarvorland, die Neckarwiese und die angrenzenden Verkehrswege,

insbesondere die Uferstraße.

Gemeinsam mit Beamten der Sicherheitspartnerschaft, die sich überwiegend aus

unterstützenden Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, insbesondere

von der Bereitschaftspolizei aus Bruchsal rekrutieren, wurde der Bereich bis in

die frühen Samstagmorgenstunden überwacht.

Am Freitagabend war die Neckarwiese gut besucht. Ab 22 Uhr wurde die Neckarwiese

auch mit Beschäftigten des Kommunalen Ordnungsdienstes bestreift, worauf der

Schwerpunkt des Einsatzes auf dem ruhestörenden Lärm lag. Einzelne uneinsichtige

Feiernde erhielten Platzverweise, zumal auch Anwohnerbeschwerden bei der Polizei

eingingen. Begleitend hierzu führte der Kommunale Ordnungsdienst ab 23 Uhr

Lärmpegelmessungen durch. Die Ergebnisse werden in die weitere Betrachtung der

Thematik „Neckarvorland“ Berücksichtigung finden.

Zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr wurde in der Uferstraße zudem eine stationäre

Kontrollstelle eingerichtet. Elf Autofahrern, die durch unnötiges Gas geben oder

zielloses Hin-und Herfahren auffielen, wurden kontrolliert, die Personalien

notiert und Platzverweise erteilt. Ebenso verfahren wurde mit 14 Fußgängern, die

auf ihrem Nachhauseweg laut grölten.

„Alle Maßnahmen im Bereich des Neckarvorlandes im Stadtteil Neuenheim sollen

dazu beitragen, den Lärmpegel in den späten Abendstunden, ausgehend von

Besuchern der Neckarwiese und durch das Poser-Gehabe einzelner Autofahrer mit

ihren teils hochmotorisierenden Fahrzeugen, deutlich zu senken. Um mehr

Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, werden die gemeinsamen Aktionen des

Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt Heidelberg bis auf Weiteres

fortgesetzt“, erklärt Polizeipräsident Andreas Stenger.

Heidelberg-Wieblingen: 23-jähriger Mann um Bargeld erpresst; ein Tatverdächtiger festgenommen; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen – Am frühen Samstagmorgen wurde ein 23-jähriger Mann

von drei Männern angesprochen, nachdem er gegen 5.45 Uhr, an der Haltestelle

Wieblingen-West aus der Straßenbahn ausgestiegen war.

In der Folge bedrängte ihn das Trio und zwang ihn, Geld von einem Geldautomaten

abzuheben. Nachdem sie mehrere hundert Euro erbeutet hatten und dem 23-Jährigen

zudem noch zwei teure Armbänder abgenommen hatten, flüchtete die Täter in

zunächst unbekannte Richtung.

Erste Ermittlungen führten die Fahnder auf die Spur eines 21-Jährigen aus dem

Stadtteil Pfaffengrund, der noch am Samstagvormittag in seiner Wohnung

festgenommen wurde.Nach seinen Komplizen wird bereits gefahndet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zu den noch nicht ermittelten Tätern geben

können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 06221/174-4444

oder mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg / Fahrradfahrerin mit Bus kollidiert / Straßenbahnverkehr blockiert / 1. Pressemeldung

Heidelberg – Am Samstag kurz nach 10.30 Uhr wollte eine Fahrradfahrerin

von der Bluntschlistraße kommend die Bergheimer Straße queren und wurde hierbei

von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt. Der Schienenverkehr wird

dadurch aktuell in beide Richtungen blockiert. Die Unfallnahme durch den

Verkehrsdienst Heidelberg ist derzeit im vollen Gange.