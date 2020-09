Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden

In der Zeit vom 12.09.2020 23:30 Uhr bis zum 13.09.2020 01:50 Uhr ereignete sich in Kirchheimbolanden Am Wehrgang eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte hierbei beim Vorbeifahren einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Kreuznach, Alzeyer Straße

Am 12.09.2020 meldet gegen 17:47 Uhr eine aufmerksame Zeugin hiesiger Dienststelle einen schlangenlinienfahrenden PKW im Bereich der Alzeyer Straße in Bad Kreuznach. Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung kann den PKW mitsamt der 38-jährigen Fahrzeugführerin kurz darauf antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt bei ihr einen Wert von 1,78 Promille. Daraufhin wird durch die Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr (§316 StGB) eingeleitet.

Hütten des Gesellenvereins Kirn beschädigt

Kirn

Im Zeitraum von Montag 07.09.2020 bis Samstag 12.09.2020 wurden die Holzhütten des Gesellenvereins Kirn in der Gemarkung Karlshof beschädigt. Hierbei rissen unbekannte Täter die Holzverkleidung an den Hütten ab, um hierbei Ausschau nach möglichen wertvollen Gegenständen zu halten. Da in den Holzhütten jedoch nichts besonderes gelagert wird, ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen die Örtlichkeit ohne Beute. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. mindestens 150 Euro belaufen. Hinweise zu möglichen Personen die sich im Zeitraum auf dem Gelände aufgehalten haben, bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752/1560.

21.- jähriger Pkw-Fahrer überschlägt sich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Hargesheim- L236/ Lindenstraße

Am Samstag, 11.09.2020, gegen 02:32 Uhr befuhr ein 21.- jähriger Fahrzeugführer aus Richtung Rüdesheim kommend die L236 und bog nach rechts in Richtung Hargesheim ab. Kurz hinter der dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, infolgedessen er sich überschlug und auf der Beifahrerseite im Straßengraben liegen blieb. Hierbei wurde ein Leitpfosten aus der Verankerung gerissen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallverursacher konnte sich unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Als die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen räumte er ein, alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Ein Atemalkoholtest bestätigte die erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers, darüber hinaus stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es folgte die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme. Gegen den Fahrer wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Straßenverkehrsgefährdung beim Überholen – Zeugen gesucht

Kirn

Am Freitag gegen 16:35 Uhr überholte der Fahrer eines weißen Skoda auf der B 41 in Richtung Idar-Oberstein vor der Abfahrt Kirnsulzbach ein Pkw-Anhänger-Gespann. Nach dem Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen näherte sich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein silberfarbener Pkw, der den Skoda noch kurz vor dem Ende der linken Fahrspur überholte und sich derart knapp davor setzte, dass der Skoda- Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Zeugen des Vorfalles mögen sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.