Verkehrsunfall mit Flucht

Nierstein

Am 13.09.2020kam es im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 18:20 Uhr in der Riedstraße in Nierstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 22-jähriger Dalheimer parkte seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz des dortigen Sportplatzes. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Unfallbeschädigungen an seinem Fahrzeug fest. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 Euro. Es konnten weiße Lackanhaftungen am unfallbeschädigten Fahrzeug gesichtet werden, sodass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um ein weißes Fahrzeug handelte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden, weißen Fahrzeug und dem Fahrer/Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Grillverzicht wegen Brandgefahr

Bingen

Bingen, 13.09., Rochusberg, 16:20 Uhr. Ein 29-jähriger Anrufer meldete der Polizei Personen, die auf dem Rochusberg grillten. Ihm selbst sei von der Stadt Bingen die Grillerlaubnis wegen akuter Brandgefahr entzogen worden. Die Streife traf die genannte Familie an; diese zeigte sich einsichtig und löschte das Grillfeuer umgehend.

Aufgrund der andauernden Hitzewelle und der damit verbundenen Trockenheit besteht eine erhebliche Brandgefahr. Bitte seien Sie besonders umsichtig in Wald und Waldnähe mit allem, was Hitze entwickeln kann. Vielen Dank!

Autos in Petersstraße beschädigt

Mainz – Sonntag, 13.09.2020 09:30 bis 17:15 Uhr

Am Sonntag zerkratzen unbekannte Täter jeweils die Beifahrertür von zwei in der

Petersstraße geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Hartenberg/Münchfeld, Person randaliert nach Konsum von Magic Mushrooms

Mainz-Hartenberg/Münchfeld – Sonntag, 13.09.2020, 19:30 Uhr

Im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten im Mainzer Münchfeld, wird eine

Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Mainz 2 hinzugerufen.

Vor Ort treffen die Beamten auf einen 24-jährigen Mann, der laut Angaben seiner

Lebensgefährtin unter dem Einfluss von Magic Mushrooms steht. Hierbei handelt es

sich um halluzinogene Pilze, deren Konsum neben nicht unerheblichen

Bewussteinsveränderungen, schwere Psychosen auslösen kann.

Da der Mann bei Eintreffen der Beamten randaliert und völlig die Kontrolle

verliert, wird er zum Eigenschutz, sowie zum Schutz der sich ebenfalls in der

Wohnung befindlichen Frau, im Hausflur fixiert. Hierbei leistet er massiven

Widerstand und schlägt und tritt gegen die eingesetzten Polizisten.

Der 24-Jährige wird im Anschluss, zur medizinischen Versorgung, in ein Mainzer

Krankenhaus verbracht. Von dort meldet sich wenig später das Klinikpersonal, da

der junge Mann trotz Fixierung massiv randaliert. Weder durch das

Pflegepersonal, noch durch die hinzugerufenen Beamten kann der Mann gebändigt

werden. Letztendlich kann er erst durch das Hinzuziehen zweier weiterer

Funkstreifenwagenbesatzung fixiert und im Anschluss medizinisch versorgt werden.

Bei dem Einsatz wurden mehrere eingesetzte Polizeibeamte verletzt.

LKW-Abfahrtskontrollen

Gau-Bickelheim – Am 13.09.2020 führten Beamte der Polizeiautobahnstation

Gau-Bickelheim im Dienstgebiet erneut Abfahrtskontrollen des Schwerverkehrs zum

Ende des Wochenendfahrverbotes durch. Kontrolliert wurden 17 LKW und deren

Fahrer. Bei insgesamt vier Fahrern konnte eine Alkoholisierung festgestellt

werden, bei drei Fahrern waren die Werte so hoch, dass eine Abfahrt unterbunden

wurde. Die höchste festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei 2,81 Promille.

Verkehrsunfall zwischen Motorroller- und Fahrrad-Fahrer

Mainz – Samstag, 12.09.2020, 16:20 Uhr

Ein 14-Jähriger befährt mit seinem Fahrrad die Bretzenheimer Straße in Richtung

Zahlbacher Steig. Als er in Richtung Untere Zahlbacher Straße abbiegt nimmt er

einem Rollerfahrer die Vorfahrt, so dass es zur Kollision kommt. Sowohl der

14-jährige Radfahrer als auch der 83-jährige Motorrollerfahrer mit seiner

81-jährigen Sozia stürzen und werden vom Rettungsdienst versorgt.

Diebstahl aus Auto

Mainz – Samstag, 12.09.2020, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Am Samstagnachmittag entwenden unbekannte Täter in der Oberen Kreuzstraße einen

Rucksack und einen Laptop aus einem geparkten Auto. Ob das Auto gewaltsam

geöffnet wurde, ist derzeit noch unklar. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit verletztem Polizeibeamten in Oppenheim

Nachdem einer Gruppe alkoholisierter Jugendlicher / junger Erwachsener in der Nacht vom 12. auf den 13.09.2020 aufgrund mehrfacher Ruhestörungen ein Platzverweis für das Umfeld des Hafens Oppenheim ausgesprochen wurde, kam es zu einer Widerstandshandlung zum Nachteil zweier Polizeibeamter.

Ein deutlich alkoholisierter 27 Jähriger aus der genannten Gruppe kam dem ausgesprochenen Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und sollte deshalb in Gewahrsam genommen werden.

Gegen seine Festnahme wehrte sich der junge Mann, wodurch ein Polizeibeamter leicht am Arm verletzt wurde.

Nachdem sich der Täter beruhigt hatte, wurde er um 05:30 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Einbruch in Getränkehandel in Hahnheim

Hahnheim

In der Nacht von Freitag den 11.09.2020 auf Samstag den 12.09.2020 wurde durch bislang unbekannte Täter in einen Getränkehandel in der Straße „Am alten Bahnhof“ in Hahnheim eingebrochen. Um in die dortigen Büroräumlichkeiten zu gelangen wurde durch den oder die Täter eine Tür aufgehebelt und im Anschluss eine zweistellige Summe Bargeld sowie ein Firmenlaptop entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

Reifen zerstochen

Bingen

Samstag, 12.09.2020, ca. 23:50 Uhr, Bingen-Büdesheim, Berlinstraße, Höhe Hausnummer 86. Ein bislang unbekannter Täter zersticht alle 4 Reifen eines geparkten VW Golf. Zeugen berichten von einer verdächtigen männlichen Person mit Kapuze, welche sich nach der Tat in Richtung Ortsmitte entfernte. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bingen.

Am Steuer eingeschlafen

PI Bingen

Samstag, 12.09.2020, 05:06 Uhr, Weiler bei Bingen, Stromberger Straße. Der Polizei Bingen wird ein an der Baustellenampel mit laufendem Motor haltender Pkw gemeldet. Trotz Wechsel auf Grün fährt der Fahrer nicht los und reagiert nicht auf Ansprache. Nachdem der 18-jährige Fahrer durch die Beamten geweckt werden kann, werden im Rahmen der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung Anzeichen auf einen Einfluss von Medikamenten und Betäubungsmitteln erkannt. Eine Blutprobe wird entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Feuer in einer Kellerwohnung – zwei verletzte Personen

In der Nacht zum Samstag, den 12.09.2020 wurde der Feuerwehr Mainz um 01:35 Uhr ein Zimmerbrand in einer Kellerwohnung in der Straße Am Jungstück in Mainz-Laubenheim gemeldet. Die Feuerwehrleitstelle alarmierte daraufhin Einsatzkräfte von beiden Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Laubenheim.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Wohnungsinhaberin bereits in Sicherheit vor dem Gebäude. Eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses hatte das Feuer bereits weitestgehend mit mehreren Litern Leitungswasser unter Zuhilfenahme eines Topfes eindämmen können.

Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte die total verrauchte Kellerwohnung. In einem Zimmer war ein Feuer im Bereich eines Sofas ausgebrochen. Dabei verbrannte ein größere Menge Schaumstoff, welche zu einer extremen Rauchausbreitung führte. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete das gesamte Gebäude mit einem Überdruckbelüftungsgerät.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Mieterin der betroffenen Wohnung von der Feuerwehr medizinisch erstversorgt. Sie wurde im Verlauf des Einsatzes vom Rettungsdienst und einem Notarzt vor Ort behandelt und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Auch die Anwohnerin, welche das Feuer eindämmen konnte, wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und musste ebenfalls in eine Klinik transportiert werden. Bei den Löschversuchen begab sich die Bewohnerin in höchste Gefahr, der Brandrauch ist hochgiftig und kann nach nur wenigen Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – bis hin zum Tod führen. Sie hatte großes Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

An dieser Stelle weist die Feuerwehr noch einmal auf das richtige Verhalten bei einem Zimmer- oder Wohnungsbrand hin:

bringen Sie sich und andere Personen in Sicherheit

alarmieren Sie die Feuerwehr über Notruf 112

unternehmen Sie Löschversuche nur, wenn dies noch gefahrlos möglich ist

ist das Zimmer oder die Wohnung bereits verraucht, verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich

schließen Sie die Türen zum Brandraum und zur Brandwohnung

weisen Sie die Feuerwehr ein und übergeben Sie den Schlüssel zur Brandwohnung

Sollte Ihnen der Fluchtweg abgeschnitten sein, bleiben Sie im Zimmer oder in der Wohnung. Schließen Sie Türen und Fenster, damit keine Zugluft entsteht. Wenn möglich und soweit erforderlich, versuchen Sie, Türritzen, Lüftungsöffnungen u.dgl. mit nassen Tüchern (z.B. Handtüchern) abzudichten. Bleiben Sie am Fenster und machen Sie sich bei Eintreffen der Feuerwehr bemerkbar

Weitere Tipps und Ratschläge finden Sie auf der Internetseite der Feuerwehr Mainz:

www.feuerwehr-mainz.org

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Neben der Feuerwehr waren im Einsatz: Der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt.

Mainz – Neustadt, Zeugen gesucht nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Mainz – Donnerstag, 10.09.2020, 20:26 Uhr

Mehrere Bewohner der Forsterstraße in der Mainzer Neustadt meldeten am späten

Donnerstagabend eine größere Auseinandersetzung im Innenhof eines Anwesens.

Eine bislang noch unbekannte Anzahl an Personen geriet offensichtlich, in dem

Neustadtgarten genannten und frei zugänglichen Innenhof, in Streit. Laut ersten

Zeugenaussagen wurden durch Beteiligte möglicherweise auch Gegenstände zum

Schlagen eingesetzt.

Durch sofort alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Mainz sind unmittelbar danach

drei vermutlich tatbeteiligte Personen kontrolliert worden, wovon zwei typische

Verletzungen einer Schlägerei aufwiesen. Eine Fahndung nach weiteren Personen

verlief zunächst ergebnislos.

Details und Hintergründe der Streitigkeiten sind derzeit noch unklar und

Gegenstand weiterer Ermittlungen der Mainzer Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz

eingegeben werden: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Aufmerksame Bank-Mitarbeiter verhindern Enkeltrick-Betrug

Mainz – Donnerstag, 10.09.2020, 10:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Am Donnerstagmittag kommt es in Mainz zu mehreren Fällen von versuchtem

Enkeltrick-Betrug. Aufmerksame Bank-Mitarbeiter verhindern, dass es zur

Geldübergabe von Bargeld und damit zu einem finanziellen Schaden im vier- bis

fünfstelligen Bereich kommt.

Beim so genannten Enkeltrick meldet sich ein Betrüger telefonisch bei einer

älteren Person und gebt sich als Enkel oder Nichte aus. Dann erzählt der Anrufer

eine emotionale Geschichte mit großen Geldsorgen, um an Geld oder

Wertgegenstände des Angerufenen zu gelangen. Der Anrufer nennt in der Regel

nicht selbst seinen Namen, sondern beginnt das Gespräch mit „Hallo, hier ist

dein Enkel.“ und wartet dann bis der Angerufene den Namen seinerseits nennt. So

kann er ihn einfach bestätigen. Zudem nutzen die Trickbetrüger die

Hilfsbereitschaft der älteren Menschen aus.

Gehen Sie nicht auf Geldforderungen am Telefon ein, auch nicht bei vermeintlich

nahen Angehörigen! Nahe Angehörige würden in solchen Fällen persönlich

vorbeikommen und erst recht keine fremden Menschen zur Abholung schicken.

Wenn Sie bei einem Anruf einen Enkeltrick vermuten, rufen Sie den Polizeinotruf

unter 110 und schildern Ihren Verdacht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/

65-3633 in Verbindung zu setzen.