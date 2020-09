Worms – Aktuelle Warnung vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Worms (ots) – Am heutigen Tag, seit 11:30 Uhr hat die Kriminalpolizei Worms

Kenntnis von bislang 10 Fällen von versuchtem Betrug durch falsche

Polizeibeamte. Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen

Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank

an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. In

einer Variante der heutigen Anrufe sei die Polizei bereits auf dem Weg, um die

Geschädigten wegen eines Strafverfahrens festzunehmen. Dies könne nur durch

unmittelbare Zahlung von 4000,- Euro abgewendet werden. Bislang haben alle Opfer

die Betrugsmasche durchschaut und keine Wertgegenstände ausgehändigt.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis.

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

Worms – Einbrecher kommt durch gekipptes Küchenfenster

Worms (ots) – Am gestrigen Nachmittag, in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 17:35

Uhr bricht während der Abwesenheit der Bewohner ein unbekannter Täter in der

Judengasse in eine Wohnung ein. Über ein gekipptes Küchenfenster eines

Mehrfamilienhauses gelangt der Täter in die Erdgeschosswohnung und durchsucht

Flur und Wohnzimmer. Nach ersten Erkenntnissen entwendet der Einbrecher Bargeld

und elektronische Geräte und flüchtet durch den Garten. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Worms – Geisterfahrer auf Nibelungenbrücke flüchtet nach Unfall

Worms (ots) – Entgegen der Fahrtrichtung will gestern Abend ein unbekannter

Fahrzeugführer auf die Rheinbrücke auffahren, stößt mit einem in Richtung Worms

fahrenden PKW zusammen und flüchtet. Um kurz vor 21:00 Uhr befährt der Fahrer

eines weißen Transporters die Rheinstraße aus Richtung Shell-Tankstelle kommend

und dann auf der B47 geradesaus weiter in Richtung Rheinbrücke. Hier missachtet

er das Verkehrszeichen -Verbot der Einfahrt- und steuert sein Fahrzeug als

„Geisterfahrer“ so weiter dem Fahrzeugverkehr aus Richtung Hessen kommend

entgegen. Ein 57-jähriger Wormser hat bereits die Rheinbrücke überquert und sich

links in Richtung Stadtmitte eingeordnet, als der Entgegenkommende frontal mit

diesem kollidiert. Ohne auszusteigen rangiert der Fahrer des Transporters über

den Grünstreifen zur parallel verlaufenden „richtigen“ Fahrbahn und flüchtet

über die Brücke in Richtung Hessen. Der Wormser wird durch den Unfall nicht

verletzt, sein PKW allerdings ist Totalschaden und muss abgeschleppt werden. An

der Unfallstelle bleiben das französische Kfz-Kennzeichen und das Renault-Emblem

des Unfallflüchtigen zurück.

Einbruch beim Juwelier in Alzey – zwei Täter flüchtig

Alzey (ots)

Zwei unbekannte, männliche Täter begeben sich am frühen Montagmorgen an ein in der Fußgängerzone gelegenes Juweliergeschäft in Alzey. Hier schlagen sie vermutlich mithilfe eines Schlagwerkzeuges die Fensterscheibe zur Auslage ein. Durch das hierbei entstandene Loch werden mehrere Ringe und Armbanduhren entwendet. Über die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelte es sich um zwei Männer von ca. 20 Jahren, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur. Bei der Tatausführung trugen sie dunkle Kleidung, eine schwarze Mütze und führten eine Tasche mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizei Alzey, Telefon 06731 911-100, in Verbindung zu setzen.

Badeunfall im Rhein bei Hamm am Rhein

Hamm am Rhein – Am 13.09.2020, gegen 15:00 Uhr wird die Polizei über eine

hilflose Person im Rhein bei Hamm am Rhein informiert. Bei Eintreffen vor Ort

können drei Begleiter des 20-jährigen angetroffen werden. Diese hatten sich zum

Abkühlen in den Rhein begeben. Hierbei wurde der 20-jährige abgetrieben und ist

seither vermisst. Eine Absuche u.a. auch mittels Hubschrauber, DLRG und

Polizeikräften verlief bisher ohne Erfolg. Die Begleiter werden derzeit betreut.

Die Polizei warnt ausdrücklich vorm Schwimmen im Rhein, an nicht freigegebenen

Stellen. Die Strömung und Wassertemperatur wird oft unterschätzt wodurch es

immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen kommt.

Weitere Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Worms, Nievergoltstraße – Durch bislang unbekannte Täter wurde eine

Bushaltestelle in der Nievergoltstraße in Worms angegangen. Der dortige

Reklameschaukasten wurde beschädigt und das Werbeplakat mutwillig zerstört.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den Tatzeitraum oder den Täter vor.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Bushaltestelle in der

Cornelius-Heyl-Straße beschädigt. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist unklar.

Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht mit anschließender Blutprobe

Worms – Am Sonntag, den 13.09.2020, gegen 00:30 Uhr wurde durch

aufmerksame Zeugen gemeldet, dass ein PKW in der Floßhafenstraße auf einem

dortigen Schotterparkplatz Kreise ziehen würde und dadurch mehrere Steine

aufgewirbelt werden.

Durch die umherfliegenden Steine wurden dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Im

Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem PKW von der Örtlichkeit

in unbekannte Richtung. Nachdem der Fahrer ermittelt werden konnte wurde

festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol steht, sodass bei ihm

anschließend eine Blutprobe entnommen wurde.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Worms, Cornelius-Heyl-Straße – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es

an einer Bushaltestelle in der Cornelius-Heyl-Straße in Worms zu einer

Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde der Glaseinsatz beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei in Worms entgegengenommen.

Tuning-Kontrollen in Worms

Worms – Am Freitagabend, dem 11.09.2020, wurden an drei verschiedenen

Kontrollörtlichkeiten im Stadtbereich der PI Worms getunte Fahrzeug

kontrolliert. Im gesamten Zeitraum konnten insgesamt 30 Fahrzeuge den

Kontrollstellen zugeführt werden. Bei 15 PKW wurden während der Kontrolle

Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt

haben. Ein Fahrzeugführer hatte ein Fahrwerk verbaut, welches nicht eingetragen

war. Durch die Veränderung schleiften alle vier Fahrzeugreifen im Radkasten, was

eine Gefährdung darstellte. Dies, und fünf weitere, nicht ordnungsgemäße

Veränderungen führten zu einer Untersagung der Weiterfahrt und zur

Sicherstellung des Fahrzeugscheines. An den Übrigen Fahrzeugen waren u.a. die

Heckleuchten foliert, Rad-Reifenkombinationen nicht eingetragen und gewisse

Anbauten (z.B. Heckspoilerlippe) nicht abgenommen. Bei sämtlichen

Fahrzeugführern wird die Zulassungsstelle im Nachgang in Kenntnis gesetzt um die

Mängel zu beseitigen. Die Kontrollstelle wurde durch einen Mitarbeiter des

Ordnungsamtes Worms mit einem Dezibel-Messgerät unterstützt. Bei insgesamt fünf

Fahrzeugen wurde mittels Dezibel-Messgerät die Lautstärke der Auspuffanlage

gemessen. Ein Fahrzeug war zu laut. Dies ist jedoch vermutlich auf Verschleiß

zurückzuführen.

Weiterhin wurde bei einem Fahrzeug die Benutzung der Radar-Warn-App sanktioniert

und bei zwei PKW-Fahrern ein Rotlichtverstoß geahndet. Bei zwei weiteren

Fahrzeugen lediglich kleinere Mängel beanstandet.

Offstein – Autofahrer betrunken unterwegs

Worms – Am gestrigen Abend wird ein Autofahrer auf der B47 auf die

ungewöhnliche Fahrweise eines vor ihm fahrenden PKW aufmerksam. Aus

Fahrtrichtung Monsheim steuert kurz vor 21:00 Uhr der vorrausfahrende Wagen in

Schlangenlinien mehrfach über die Mittellinie und ist bei freier Fahrbahn und

erlaubten 100 km/h mit gerade einmal 40 km/h unterwegs. In Offstein wird der PKW

durch eine Polizeistreife schließlich gestoppt. Für den 52-jährigen Fahrer ist

dies die vorerst letzte Fahrt, denn mit 1,66 Promille Alkohol in der Atemluft

ist er absolut fahruntüchtig. Der Führerschein wird sichergestellt und eine

Blutprobe entnommen.