Joggerin ausgebremst

Enkenbach-Alsenborn – In ihrem Lauf ausgebremst fühlte sich am Sonntagabend 13.09.2020 eine Joggerin in Enkenbach-Alsenborn.

Ein Pkw kreuzte unmittelbar vor ihr den Weg in Schrittgeschwindigkeit. Daraufhin

musste sie ihr Tempo drosseln. Sie klopfte auf die Heckscheibe, um ihrem Ärger

darüber Luft zu machen. Über diese Aktion entstand ein Streitgespräch zwischen

der Joggerin und der Beifahrerin des Pkws, in dem ein paar Nettigkeiten der

beleidigenden Art ausgesprochen wurden.

Beide Damen erstatteten Anzeige gegen die jeweils andere wegen Beleidigung. Da

die Joggerin angeblich auch den Mindestabstand nicht gewahrt hat, stellte ihre

Kontrahentin noch Strafanzeige wegen Körperverletzung. Die Anzeigen werden

geprüft.

Mit Schreckschusspistole nachts an der Haustüre geklingelt

Kaiserslautern – Zwei Männer klingelten in der Nacht zum Samstag im

Einsiedlerhof an der Tür einer 39-jährigen Frau. Die Polizei fand bei einem

Verdächtigen eine Schreckschusspistole.

Als es kurz vor 1 Uhr an ihrer Haustür klingelte, öffnete die Frau

vorsichtshalber nicht. Die Männer vor der Tür kamen ihr verdächtig vor.

Die

39-Jährige informierte die Polizei. Polizisten suchten die Umgebung ab. In der

Nähe des Wohnhauses traf eine Streife einen 35-Jährigen an, von seinem Begleiter

fehlte jede Spur. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter

Drogeneinfluss stehen könnte.

Rauschgift fanden die Polizisten bei dem

Verdächtigen nicht, dafür eine Schreckschusspistole. Die geladene Waffe hatte

der Mann in einer Jackentasche stecken. Eine Erlaubnis zum Führen der

Schreckschusspistole konnte der 35-Jährige nicht vorweisen. Pistole und Munition

wurden sichergestellt.

Was der Mann mit der Waffe vor hatte und warum er bei der Anwohnerin klingelte, damit rückte er nicht raus. Den 35-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

Fahrer zu schnell und alkoholisiert

Kaiserslautern – Rund eine Stunde lang war die Kreisstraße zwischen

Otterbach und Otterberg am Sonntagmorgen 13.09.2020 wegen eines Unfalls gesperrt. In Höhe

der Kläranlage kollidierten im Gegenverkehr 2 Autos miteinander. Die Fahrer

wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher war alkoholisiert.

Ein 33-jähriger Autofahrer war kurz vor 8 Uhr in einer Kurve von seiner Fahrspur

abgekommen und mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der

Wagen mit dem Auto eines 57-Jährigen zusammen. Die Fahrzeugführer wurden bei dem

Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der

ältere Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Bei dem jüngeren Mann stellte die

Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 2,17 Promille fest. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde

sichergestellt. Der Mann blickt einem Strafverfahren entgegen.

Weil beide Autos

nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Auf einer Länge von circa

20 Meter wurde auch eine Schutzplanke entlang der Kreisstraße beschädigt. Den

gesamten Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 14.000 Euro.

SUV gestohlen

Kaiserslautern – Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag 13.09.2020 einen grauen

Mazda CX5 gestohlen, der vor einem Wohnanwesen geparkt war.

Die Besitzerin stellte ihren Pkw am Samstag 12.09.2020 um 21 Uhr in der Burgherrenstraße

ab. Bereits wenige Stunden später, am Sonntagmorgen um 4 Uhr, war das Fahrzeug

verschwunden.

Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Mazda CX5 liegen bislang nicht vor.

Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 27.000 Euro.

Das Auto mit dem Kennzeichen KL – JF 723 verfügt über ein sogenanntes

Keyless-Go-System. Weil beide Originalschlüssel noch vorhanden sind, gehen die

Ermittler davon aus, dass die Täter dieses schlüssellose System überwunden haben

und dann einfach mit dem Wagen weggefahren sind.

Die Täter dürften dabei so vorgegangen sein: Der SUV parkte vor der

Wohnanschrift der geschädigten Fahrzeughalterin. Die Diebe nutzten den Umstand,

dass die Autoschlüssel in der Nähe der Haustür abgelegt waren. Mit technischer

Hilfe verlängerten sie die Funkwellen der Fahrzeugschlüssel, so dass sie von der

Haustür bis zum Pkw reichten. So ließ sich der Wagen öffnen und starten, ohne

dass der Autoschlüssel in der Nähe war. Bequem und einfach, auch für Diebe.

Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit sogenannten Keyless-Go-Systemen

dazu, ihren Autoschlüssel nicht in der Nähe der Haustür aufzubewahren. Sicher

aufgehoben sind die Schlüssel in einer Metallbox mit entsprechender Abschirmung.

Im Handel werden solche Schlüsselboxen angeboten.

Teure Kupferrohre gestohlen

Kaiserslautern – Kupferrohre im Wert von mindestens 500 Euro haben

Unbekannte am Wochenende in Hohenecken gestohlen. Die Rohre waren mit einem

Expander auf dem Dach eines Kleintransporters befestigt. Der Wagen parkte im Hof

eines Fachbetriebs in der Deutschherrenstraße.

Irgendwann zwischen Freitagmittag 11.09.2020 und Montagmorgen 14.09.2020 schlugen die Diebe zu und rissen sich die 12 Kupferrohre unter den Nagel.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen.

PKW kracht in Schaufenster

Kaiserslautern – Übermut hat in der Nacht zu Sonntag 13.09.2020 zu einem Unfall in

der Karl-Marx-Straße geführt.Ein 18-Jähriger befuhr mit seinen drei Freunden die Straße mit viel zu hoher Geschwindigkeit. Er verlor dabei die Kontrolle über den Mercedes S63 AMG und kam

von der Fahrbahn ab.

Der junge Mann fuhr über den Gehweg, kappte ein Verkehrsschild, erwischte ein

abgestelltes Fahrrad und endete an dem Schaufenster eines Geschäftes an der Ecke

zur Lutrinastraße. Von den Mitfahrern erlitt eine 18-Jährige leichte Prellungen.

Die anderen blieben unverletzt.

Der verursachte Schaden am Auto beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Der Schaden

an dem Geschäft und den weiteren getroffenen Gegenständen ist noch nicht

bekannt.

Don´t drink and drive!

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Wochenende mehrere betrunkene Fahrer

aus dem Verkehr gezogen.

In der Nacht zum Samstag 12.09.2020 fiel im Rauschenweg ein Autofahrer mit 1,27 Promille

Atemalkoholkonzentration auf. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, ihm

wurde eine Blutprobe entnommen. Den 39-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Auch ein 24-jähriger Fahrradfahrer blickt einem Verfahren wegen des Verdachts

der Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Er lenkte seinen Drahtesel mit 1,68

Promille am frühen Samstagmorgen durch die Trippstadter Straße.

Ein Bußgeld erwartet einen 18-Jährigen, der mit einem E-Scooter in der

Hellmut-Hartert-Straße unterwegs war. Auch er war alkoholisiert: 0,54 Promille

lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests.

Gerade noch rechtzeitig schritten Beamte ein und verhinderten eine

Trunkenheitsfahrt im Fall eines 22-Jährigen, der mit 0,75 Promille in der

Merkurstraße einen E-Scooter starten wollte. Seinen Heimweg musste der Mann zu

Fuß antreten.

In der Pariser Straße verhinderten Polizisten kurz vor Mitternacht, dass ein

Mann mit seinem Fahrrad davonstrampelte. Der 22-Jährige hatte 0,9 Promille intus

und offensichtlich noch viel vor: In seinem Rucksack hatte er zwei Flaschen Wein

verstaut.

Bei einem 19-Jährigen war ein Atemalkoholtest nicht mehr erforderlich, seine

Trunkenheit war deutlich zu bemerken. Der Mann lallte und hatte auch mit der

Koordination so seine Probleme. Als er eine Polizeistreife in der Zollamtstraße

erblickte, ließ er gerade noch rechtzeitig von einem E-Scooter ab und zog es

vor, nach Hause zu laufen. Die Polizei überwachte den Heimweg.

PKW auf Leitplanke abgestellt

Otterberg – Nach einem Verkehrsunfall hat der Fahrer seinen Wagen am

Sonntagmorgen auf der Leitplanke stehen lassen. Mehrere Autofahrer meldeten am

Sonntagvormittag einen PKW, der offenbar gegen einen Baum gekracht und auf der

Leitplanke hängen würde. Durch die umgehend an der Unfallstelle eintreffende

Funkstreife konnte festgestellt werden, dass dies der Tatsache entsprach.

Nachdem klar war, dass sich im und um das Fahrzeug kein Unfallopfer mehr befand,

suchte die Streife den näheren Bereich ab, wobei sie den Unfallverursacher

auffinden konnten. Dieser hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam

von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Leitplanke auf und kollidierte letztlich mit

einem Baum. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Schnelltest

durchgeführt, der mehr als 1,5 Promille anzeigte. Der Fahrer wurde zur Entnahme

einer Blutprobe auf die Dienststelle verbracht, der Wagen wurde durch ein

Abschleppunternehmen geborgen.

Unentschlossener Fahrer verursacht Unfall

Kaiserslautern – Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Am Belzappel

wurden am Samstagmittag zwei Autos beschädigt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte sich

stadteinwärts auf der Linksabbiegerspur eingeordnet. Als die Ampel auf grün

schaltete, entschied sich der Fahrer allerdings kurzfristig, doch geradeaus zu

fahren. Hierbei übersah er bei seinem spontanen Fahrspurwechsel aber einen

korrekt auf der linken Geradeausspur eingeordneten Wagen. Dieser wich aus und

fuhr dabei auf einen auf der rechten Spur wartendes Fahrzeug auf. Der

Unfallverursacher in einem schwarzen Mercedes oder BMW verließ die

Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer

Hinweise zu dem Unfallhergang, oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten,

sich mit der Polizei in der Logenstraße in Verbindung zu setzen (Telefon:

0631/369-2250).

Täterfestnahme nach Einbruch

Otterberg – Am Samstagabend sind bei einem Einbruchsversuch zwei Männer

auf frischer Tat festgenommen worden. Zeugen teilten der Polizei kurz vor sieben

Uhr verdächtige Wahrnehmungen an einem leerstehenden Haus mit. Vor Ort

umstellten die Beamten das Anwesen und konnten kurz darauf zwei Männer

festnehmen, die das Haus verlassen wollten. Im Keller konnten mehrere Taschen

mit Werkzeugen sichergestellt werden, die offenbar zum Abtransport vorbereitet

waren. Beide Personen wurden zur Dienststelle verbracht. Bei der

erkennungsdienstlichen Behandlung konnte festgestellt werden, dass einer der

Beiden falsche Personalien angegeben hatte. Der 39-jährige wurde daraufhin in

die Justizvollzugsanstalt verbracht, da gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag.

Wasserschildkröte auf dem Trockenen

Kaiserslautern – In der Friedenstraße in Kaiserslautern ist am Freitag

eine Wasserschildkröte ausgesetzt worden. Zeugen meldeten der Polizei einen

Eimer, in dem das Tier offenbar ausgesetzt wurde. Vor Ort nahmen Beamte das

Tier, welches von den Findern kurzerhand „Mimi“ getauft wurde, in Empfang. Der

Schildkröte wurde zunächst auf der Polizeidienststelle Asyl gewährt, bevor Mimi

an die Tierrettung übergeben werden konnte. Wer kann Hinweise auf den Tierhalter

geben, oder hat am Freitagnachmittag in Höhe des Anwesens Friedenstraße 92 eine

Person mit einem Eimer beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der

Gaustraße (Tel.: 0631/369-2150) oder auch jede andere Polizeidienststelle

entgegen.

Brand auf Terrasse

Queidersbach – Auf der Terrasse eines Wohnhauses ist es am

Freitagnachmittag in Queidersbach gekommen. Das Feuer war aus bislang

ungeklärter Ursache im Außenbereich des Hauses ausgebrochen. Neben der Fassade

wurde auch ein Kellerfenster in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten

das Feuer aus eigener Kraft löschen, bevor die Feuerwehr am Einsatzort eintraf.

Die Wehrleute stellten sicher, dass der Brandherd abgelöscht und keine weiteren

Brandnester vorhanden waren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur

Brandursache.