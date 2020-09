Mannheim: Prof. Gerhard Weinberger spielt am 20. September 2020 auf der Steinmeyer-Orgel

Mannheim – Er ist einer der führenden Organisten und Hochschullehrer für Orgel in Deutschland: Prof. Gerhard Weinberger aus München kommt am Sonntag, 20. September 2020, um 19 Uhr in die Christuskirche Mannheim und wird auf der großen Steinmeyer-Orgel von 1911 Werke von Franz Liszt, Joseph Rheinberger und Max Reger spielen.

Weinberger, der für seine Bach-Gesamteinspielung den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekam, arbeitet zur Zeit an einer Reger-Gesamteinspielung auf historischen Instrumenten. Zwei der CDs hat er auf dem „Mannheimer Wunderwerk“ eingespielt und die erste davon wird am Konzertabend auch präsentiert.