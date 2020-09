Hungen/Haunau (ots) – Am frühen Montagmorgen 14.09.2020 wurde im Fall des vermissten Daniel M. ein 40-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis im Bereich seiner Wohnanschrift aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls des Amtsgerichts Gießen festgenommen. Der Beschuldigte befindet sich aktuell in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Gegen den Festgenommenen besteht der dringende Tatverdacht des heimtückischen Mordes.

Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis gehen die Strafverfolgungsbehörden davon aus, dass der 39-jährige Daniel M. am 17.11.2016 in Hungen erschossen wurde. Sein Leichnam konnte jedoch bislang nicht aufgefunden werden. Die intensiven Suchmaßnahmen dauern an.

Der dringende Tatverdacht gründet insbesondere auf den Angaben des 43-jährigen Hinweisgebers, der sich am 15.05.2020 bei der Polizei in Hanau meldete und entsprechende Informationen zu dem verfahrensgegenständlichen Tötungsdelikt machte.

Die Rolle des Hinweisgebers ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Er wird weiterhin ebenfalls als Beschuldigter geführt. Die äußerst umfangreichen Ermittlungen dauern an.

